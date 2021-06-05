أميرة الناصر تقبّل زوجها مشعل الخالدي أمام الناس .. وسخط بين الجمهور! (شاهد)

أثار نجم سناب شات السعودي مشعل الخالدي وزوجته أميرة الناصر ضجةً وسخطاً واسعاً بعدما تحدّاها أن تقوم بتقبيله أمام الناس في أحد المجمعات التجارية .

واعتبر مغرّدون أن أمثال “الخالدي والنصار” مدفوعين لإفساد المجتمع السعودي، مؤكدين أن تصرفاتهم أمام الكاميرا تجاوزت الخطوط الحمراء، وطالبوا بمحاسبتهم، وإنهاء المهزلة التي يقومون بها .

ومؤخراً، تصدرت مشهورة سناب شات السعودية اميرة الناصر، أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصرفها الذي وصفوه بالمقزز مع زوجها مشعل الخالدي.

وظهرت أميرة الناصر بفيديو عبر حسابها الشخصي على “سناب شات”، وهي تحضر الإفطار وتتحدث عن جمال الفندق الذي تقضي به شهر العسل مجدداً مع مشعل الخالدي بعد عودتهما لبعضهما.

وظهر مشعل الخالدي نائماً في الغرفة، ووثقت أميرة الناصر لحظة محاولتها لإيقاظه قائلة إنهما سيذهبان لتناول الإفطار بالفندق.

وبدأت أميرة الناصر في تقبيل رأس زوجها ويده حتى يستيقظ، فطلب منها أن تقبل قدمه حتى يستجيب لها وقال: “بوسي رجولي”.

وما كان من أميرة الناصر إلا أن قبلت قدميه وقالت: “وليش ما أبوس رجولك”.

وأثار تصرف أميرة الناصر مع زوجها ضجة واسعة بين الناشطين الذين وصفوا الأمر بالمقزز واتهموهما بخدش الحياء العام من أجل الشهرة.

ودشن المغردون هاشتاج بعنوان “اوقفوا مهازل اميره وزوجها”، طالبوا خلاله بالقبض عليهما ومحاسبتهما ومنعهما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فكتب مغرد: “يلعن أم القرف ويلعن أم الرخص والله يلعن أم عبيد الشهرة وعلى أم الشهرة اللي ماتيجي إلا بإهانة ومذلة الله يقرفكم”.

ورأت أخرى أن تصرفات أميرة الناصر ومشعل الخالدي مخالفة للوائح الذوق العام في المملكة، مطالبةً بالقبض عليهما، وكتبت: “اللي شفته مخالف لذوق العام قُبح مابعده قُبح”.

ووافقها آخر الرأي وكتب: “أتمنى أن يتم إيقافها هي وزوجها نهائياً من أي تواصل اجتماعي ، تشوه بصري وسمعي وأخلاقي قلة أدب وذوق وعدم احترام المرأة”.

وعلقت مغردة: “اين الذوق العام ؟ واين حرمة الشهر الفضيل أوقفوهم لا بارك الله فيهم انعدم عندهم الحياء”.

وكتبت مغردة باسم ليال: “أرجو من كل نزيه المبادرة في البلاغ عليهم هؤلاء معاول هدم للقيم والدين والذوق العام واهل تحريض وكذب وتدليس”.

وتحدث آخر عن الآثار المترتبة على مقاطع أميرة الناصر وزوجها وكتب: “الاستخفاف بعقول المجتمع خطير للغاية، ونشر مثل هذه التصرفات والايحاءات يساعد على تفشي عدت ظواهر سلبية البحث عن الشهرة ليس بالتلاعب بالقيم والعلاقات الزوجية واسرار البيوت”.

بينما وجه المحامي السعودي عبدالله الجريد رسالة مباشرة للنائب العام قال فيها: “معالي النائب العام السادة النيابة العامة لقد تعدوا قانون الذوق العام ولكثرة مقاطعهم المسيئة لمجتمعنا وإستفزاز الناس المحافظة. وهذا المقطع تعدى حدود الأدب ووصل مرحلة التقبيل أمام العالم. وكلنا ثقة بمعاليكم لإيقاف مثل هذه المهازل.”.

ورأى آخر أن اميرة الناصر ومشعل الخالدي تجاوزا التعدي على قيم المجتمع، وكتب: “نطالب بمحاسبتهم فهذا تعدي على تعاليم الدين وعلى العادات والتقاليد هذه مناظر لانرضى عنها كسعوديين لا حياء من الله ولا من خلقة ماذا يريدون من هذه الحركات قتل العفة والحياء في ابنائنا الا لعنة الله عليهم”.

عودة أميرة الناصر لزوجها

وكانت اميرة الناصر قد فاجأت المتابعين بتوثيق عودتها لمشعل الخالدي بعد أسابيع من الإعلان عن طلاقهما.

ووثق المقطع قبل أيام احتفال الزوجين من جديد وقيام اميرة الناصر بإطعام مشعل قطعة من الكيك الخاص بالحفل.

عاجل: طيور الحب "أميرة الناصر" و "مشعل الخالدي" يتزوجان من جديد. pic.twitter.com/CgnlBnNGcX — WHR (@whrumor) April 19, 2021