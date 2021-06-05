أخيراً .. فرجاني ساسي يحسم أمره مع الزمالك بقرار متوقع

كشفت صحيفة تونسية، بأن النجم الدولي فرجاني ساسي 29 عامًا اللاعب في مركز خط وسط في نادي الزمالك المصري، قد أنهى مفاوضاته مع أحد الأندية القطرية من أجل الانضمام إليها بعد فترة المشاركات الدولية مع منتخب بلاده.

فرجاني ساسي وقرار الرحيل

وأفادت صحيفة “فوتبول تونيزيان”، بأن التونسي فرجاني ساسي قد عقد اتفاق مع نادي الريال القطري لتعزيز صفوف خط الوسط خلال الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، بأن ساسي سيقوم بالتوقيع بشكل رسمي وعلني مع النادي القطري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وعودته من معسكر منتخب بلاده تونس.

الاتحاد المصري وفرجاني ساسي

وفي ذات السياق، قال مسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم، إن اللاعب فرجاني ساسي، في حال توقيعه مع أي نادٍ يحق له الرحيل عن نادي الزمالك المصري مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الشهر الجاري.

خاص| فرجاني ساسي قدم طلب رحيل عن الزمالك.. بشكل شبه رسمي التونسي خارج أسوار القلعة البيضاء.. pic.twitter.com/McT5Xcj0PT — Mahmoud ElBaz (@Mawlaana74) June 4, 2021

وكذلك الحق في طلب البطاقة العضوية الدولية من ناديه والذي سيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الزمالك لإرسالها إلى النادي الجديد.

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وقد أكدت تقارير مصرية في وقت سابق، نقلاً عن مصادر في نادي الزمالك المصري بأن اللاعب فرجاني ساسي قد حصل على كافة مستحقاته المتأخرة من إدارة فريق الزمالك المصري.

وبينت تلك التقارير، بأن اللاعب التونسي فرجاني ساسي قد غادرة القاهرة مؤخرًا دون حسم موقفه بعد مع الزمالك البيضاوي.

وقد طالب مسؤولين في الزمالك اللاعب ساسي بحسم موقفه في البقاء أو الرحيل عن النادي، حيث من المتوقع أن يعود اللاعب مجددًا إلى القاهرة من أجل الجلوس مع مجلس الإدارة بشكل مباشر لحسم المفاوضات بينهما.

ترتيب الدوري المصري

وجاء فريق الزمالك في المركز الأول من الترتيب برصيد 55 نقطة، يليه فريق الأهلي المصري في المركز الثاني برصيد 41 نقطة مع بقاء مباراتين مؤجلتين.

سموحة والمصري

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 40 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 37 نقطة.

بينما جاء فريق مصر المقاصة في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن فريق سموحة برصيد 36 نقطة، واحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة.

خالد الغندور عبر قناة الزمالك 🗣️ 💬 فرجاني ساسي سأله أحد المراسلين عن مستقبله وقال أنه لا يريد الحديث عن ذلك، وقال أنه يريد التركيز مع منتخب تونس وبعد ذلك سيتحدث عن الأمر، ساسي شخص قليل الكلام، ومش عارف ليه فرجاني ساسي مش عايز يوضح مستقبله.#دوري_وي_المصري pic.twitter.com/OnW0znquUe — Yallakora (@Yallakoranow) June 2, 2021

وفي المركز السابع جاء فريق الاتحاد السكندري متساويًا بعدد النقاط مع بيراميدز، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثامن فريق إنبي برصيد 33 نقطة.

طلائع الجيش والجونة

أما في تاسع الترتيب جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 32 نقطة، وفي عاشر الترتيب آتى فريق طلائع الجيش برصيد 31 نقطة.

وتساوى كلاً من فريق غزل المحلة والجونة في المركزين الحادية عشر والثاني عشر من الترتيب بنفس رصيد النقاط مع طلائع الجيش.

وفي المركز الثالث عشر جاء فريق المقاولون برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن الإسماعيلي الذي جاء في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

🗣 فرجاني ساسي في مقابلة مع الصحفيين في تونس: 💬 مستقبلي مع الزمالك؟ بعد التوقف الدولي سأوضح كل شيء pic.twitter.com/SXc2RCehOZ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 3, 2021

واحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، بينما جاء فريق البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة

وفي المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب جاء فريق وادي دجلة برصيد 18 نقطة، أما في أدنى الترتيب جاء فريق الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الزمالك اللاعب أشرف بن شرقي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 12 هدفًا، متساويًا مع اللاعب ياسر أحمد ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا بنفس رصيد الأهداف.

أما في المركز الثالث أحمد سمير مهاجم فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا، بينما في المركز الرابع جاء مهاجم فريق المصري البورسعيدي عمر جمال برصيد 10 أهداف متساويًا مع اللاعب عمرو جمال لاعب طلائع الجيش.

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