مذيع BBC يُثير الجدل خلال نشرة أخبار مهمة .. شاهدوا كيف ظهر على الهواء!!

أصبح المذيع بشبكة BBC البريطانية شون لي، مادةً دسمة، للحديث عبر مواقع التواصل، والسبب فيديو من تقديمه إحدى نشرات الأخبار .

ملابس مذيع BBC

المذيع (شون لي) ظهر ربطة عنقٍ وسترةً تغطيه من الخصر إلى أعلى، فيما كان يرتدي سروالاً قصيراً (شورت) وحذاءً خفيفاً تحت المكتب أثناء قراءته نشرة أخبار في يوم الأربعاء، 2 يونيو/حزيران 2021، الذي كان أكثر أيام السنة حرارةً.

وبدا المذيع (شون لي) حازماً وجاداً من الواجهة، بينما كان يشرح قواعد السفر في ظلِّ جائحة كوفيد-19 والاضطرابات السياسية التي تجتاح إسرائيل.

يعيش المذيع شون لي في غرب لندن، وانضمَّ إلى شبكة BBC من الجامعة عام 1990، وعمل في برنامج World at One الذي تبثه المحطة الإذاعية الرابعة.

وأعاد هذا المشهد للأذهان مشهداً مماثلاً للمحلل السياسي الأردني، مجيد عصفور، حينما ظهر على قناة “الجزيرة” في لقاءٍ مباشر، وظهر يرتدي قميص وربطة عنق من الأعلى، ومن الاسفل اكتفى بـ(شورت).

وصوّر المشهد (مناف) نجل المحلل السياسي الاردني، فيما أعادت قناة “الجزيرة” استضافة عصفور مع نجله مناف، ليتحدثا عن الفيديو المنتشر.