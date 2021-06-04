خالد مقداد يعود من الموت بمعجزة ويروي ما حدث بعدما طلب الأطباء توديعه!

في أول ظهور له بعد مروره بأزمة صحية كاد يفقد حياته بسببها، كشف الإعلامي الأردني ومؤسس قنوات (طيور الجنة) خالد مقداد، لأول مرة تفاصيل ما حدث معه.

معجزة إلهية أعادت خالد مقداد للحياة

وقال خالد مقداد إنه كان قريباً من الموت بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكداً أن أجهزة جسده توقفت عن العمل وفقد الأطباء الأمل في شفائه، قبل أن تحدث معجزة إلهية أعادته للحياة مرة أخرى بحسب تعبيره.

وأضاف خالد مقداد في لقاء تلفزيوني عبر برنامج (عالسيف) على قناة (atv) الكويتية: (قبل رمضان بأيام ذهبت برفقة ابني المعتصم لشراء زينة رمضان، وخلال عودتنا شعرت بارتفاع في درجة الحرارة، وبطء شديد في الحركة، وفي اليوم التالي لم أستطع التنفس، وتم نقلي للمستشفى، ومع تدهور حالتي الصحية تم نقلي للعناية المركزة).

وأشار خالد مقداد إلى أنه كان في البداية يشعر بالمحيطين به، لكنه لاحقاً دخل في غيبوبة وحالة فقدان وعي كلياً لفترة طويلة.

عائلة خالد مقداد ودعته بأمر الأطباء

وأكد خالد مقداد أنه علم لاحقاً من الأطباء بأنه كان في حالة ميئوس منها، ومعظم من كان يزوره من عائلته وأصدقائه كانوا يودعونه فقط.

وتابع: (المفارقة في الأمر إنهم طلبوا من أولادي توديعي، وقالوا لهم أنني في ذمة الله، الأمر وصل إلى والدتي التي لم تقتنع أنني ما زلت على قيد الحياة حتى بعد أن هاتفتها، فقالت لي إنها لم تقتنع إلا إن رأتني أمامها واحتضنتني).

وحول شائعة وفاته، أشار خالد مقداد إلى مدى تأثير هذه الشائعات على الأهل والعائلة، وكيف يمكن أن تضر بهم نفسياً بشكل كبير للغاية.

من جهته، قال الوليد مقداد إن والده تحول من شخص ميت إلى حي، مشيراً إلى تأثر الأسرة بما حدث معنوياً ونفسياً خاصة والدته.

ووجه الوليد مقداد الشكر لجمهور قناة (طيور الجنة) الذين ساندوهم خلال محنتهم.

أسرار نجاح (طيور الجنة)

وعاد خالد مقداد ليتحدث عن أسباب نجاح طيور الجنة، وقال: (لم أتوقع كل هذا النجاح وكل هذا الانتشار، اكتشفنا أن هناك فراغا في القوالب القريبة من الأطفال، فقدمنا نماذج حقيقية، لا يرانا الناس على التلفاز نحن في البيت، حتى سيارتنا لا زالت موجودة، والجمهور احتضننا بشكل كبير).

كما روى كل من وليد مقداد، والمعتصم بالله مقداد عن مواقف طريفة تعرضوا لها في الصغر بعد شهرتهم من قناة طيور الجنة، وكيف هيأهم والدهم للشهرة وهم أطفال.

وقال وليد مقداد: (حين كنا أطفال، كنا نظهر على المسرح ولا نفهم لماذا يصفق الناس لنا، ولم ندرك فكرة الشهرة، ولكن الحمدلله لم نصب بالغرور أبداً لأن والدنا كان يهيئنا للأمر).

وتابع: (علمنا والدنا أننا مثلنا مثل باقي الأطفال لكن الفرق إننا نظهر على التليفزيون فقط).

وقال خالد مقداد تعليقاً على كلام الوليد: (لم يكن الناس يستوعبون أنهم أطفال عاديين، فكانوا يقرصوهم على أنهم دمية).

وقال المعتصم بالله مقداد، إن فكرة طيور الجنة تطورت بتطور أعمارهم وأنهم في فترة الطفولة كانوا يعتمدون على الاناشيد وطريقة معينة في الظهور، إلا أن الأمر اختلف، مؤكداً أن الرؤية والهدف موجودين ولكن تم التعامل معهم بطريقة أخرى تناسب المرحلة العمرية.

وكانت عشرات الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت انباء عن وفاة خالد مقداد الشهر الماضي.

و عبر حسابه الرسمي في انستغرام، نفى الوليد مقداد الشائعات المتداولة عن وفاة والده.

وقال الوليد مقداد ان صحة والده الفترة الماضية تراجعت لكنها استقرت وهو بخير. وعبر عن اسفه من انتشار الشائعات حول وفاة والده.

ودعا الوليد مقداد الى تجاهل تلك الشائعات عن والده والاعتماد فقط على المعلومات التي تصدر عن ابنائه.

كما قال ان والده خالد مقداد لا يزال في المستشفى.وطلب من الجمهور الدعاء لوالده .

من جانبه، اكد نجم قناة طيور الجنة ومدير البرامج والفعاليات ابراهيم السيلاوي ان امور خالد مقداد طيبة ولا صحة للشائعات عن وفاته.

وقبلها بايام نشرت قناة طيور الجنة عبر حسابها في تويتر فيديو تضمن صورة لـ(مقداد) وهو على جهاز التنفس الاصطناعي في المستشفى والى جانبه نجله الآخر المعتصم بالله، مرفقة بدعاء له .

نسألكم الدعاء في هذا اليوم المبارك للأستاذ ( خالد مقداد ) بالشفاء العاجل 🙏 pic.twitter.com/fTBkwBjv9F — قناة طيور الجنة الفضائية (@toyortv) April 15, 2021

يشار إلى أن خالد عبد الله جبريل مقداد ولد في (1 يناير 1972-) في الكويت ويحمل الجنسية الأردنية .

وقد تخرج مقداد مهندسا للديكور، وأسس قناة طيور الجنة عام 1994 في عمان، وانتج الكثير من الاناشيد التي تُعنى بالطفل والوطن.

كما افتتح قناة فضائية في 25 يناير/كانون الثاني 2008، وأسماها قناة طيور الجنة نسبة إلى فرقته الفنية وهو المدير العام للقناة بالإضافة لكونه مديراً للفرقة.

وعن حالته الاجتماعية، فهو متزوج من مروة حماد وأنجب سته أبناء هم: الوليد، المعتصم بالله، جنى، جاد، إياد، سند.

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