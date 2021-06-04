جومانا مراد تتعرض للهجوم بسبب ما ارتدته بعد وفاة ابنتها!

تعرضت الفنانة السورية جومانا مراد إلى هجوم واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب إطلالتها بعد أقل من ثلاثة أشهر على وفاة ابنتها.

جومانا مراد بِلون أحمر فاقع مكشوف البطن

ونشرت جومانا مراد صورة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، تجمعها بمواطنتها الفنانة سوزان نجم الدين، ظهرت خلالها بملابس كاجوال مكشوفة البطن، ولونها أحمر فاقع.

وأرفقت جومانا مراد الصور بتعليق جاء فيه: (الأصدقاء الطيبين المحبين نعمة من الله شكرا حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزيمة واللمة والجمعه الحلوة).

وتابعت جومانا: (الله يجمعك مع اولادك بأقرب وقت و يفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما، شكرا لمطعم المشوار على حسن الضيافة وشكرا للشيف ربيع عالاكلات الطيبين).

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سوزان نجم الدين تدافع

وعلى الرغم من أن بعض المتابعين أشادوا بتجاوز جمانا مراد لحزنها بوفاة رضيعتها، إلا أن الأغلبية هاجموها، ما جعل سوزان نجم الدين تبرر لها بطريقة غير مباشرة.

ونشرت سوزان صورة من لقائها مع جومانا مراد عبر (تويتر) وعلقت: (حبيبتي وأختي وصديقتي جمانا مراد، كلنا معك وكلنا منعرف انو الحزن بقلبك كتير كبير وهي محاولة صغيرة لحتى نخطفك من حالك ونسرق معك شوية لحظات حلوة بعيدا عن الحزن اللي إنتي فيه لإنك مابتستاهلي إلا الفرح ياروح قلبي من جوا، بحبك قد الدني وشكرا إنك لبيتي الدعوة ياغاليتي).

حبيبتي وأختي وصديقتي #جمانة_مراد كلنا معك وكلنا منعرف انو الحزن بقلبك كتير كبير وهي محاولة صغيرة لحتى نخطفك من حالك ونسرق معك شوية لحظات حلوة بعيدا عن الحزن اللي إنتي فيه لإنك مابتستاهلي إلا الفرح ياروح قلبي من جوا @jumanamourad بحبك قد الدني وشكرا إنك لبيتي الدعوة ياغاليتي❤️ pic.twitter.com/mCxMqSQnNW — Suzan Najm Aldeen (@suzan_najm) June 1, 2021

وفاة ابنة جومانا مراد

وكانت جومانا مراد قد أعلنت في نهاية مارس الماضي عن وفاة طفلتها ديانا (6 أشهر) بسبب مشاكل صحية، ونعتها بطريقة مؤثرة.

ونشرت جومانا مراد صورة طفلتها ديانا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: (لله ما اعطى. ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا. بالآخرة وللجنة يا روح قلب امك وأبوكي)

وتابعت: (فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انت بمكان أحسن بكتير يارب الهمنا الصبر والسلوان و برد على قلوبنا . لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وأنت طير من طيور الجنة يا أمي).

الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو ، إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان pic.twitter.com/yexaGPLCNq — Jumana Murad (@jumanamourad) March 29, 2021

و كانت ابنة جومانا مراد تعاني من مشاكل صحية منذ لحظة ولادتها، لكن حالتها تدهورت رغم الرعاية. الطبية إلى أن توفيت.

وذكرت مصادر مقربة منها حينها أن جومانا مراد لم تكن تتحدث مع أحد عن طبيعة مرض ابنتها، وأنها كانت تتكتم على الأمر.

مشاكل صحية أثناء الحمل

وكانت جومانا مراد قد أعلنت في أكتوبر الماضي، أنها رزقت بتوأم بعد أعوام من ولادتها لابنها الأكبر محمد.

وكشفت جومانا آنذاك عن تعرضها لمشاكل صحية أثناء الحمل أدت إلى ولادة مبكرة، وذلك خلال لقائها. ببرنامج “The Insider بالعربي.

وقالت: (أنا كنت حامل، كان صعب جدًا أشتغل بعد مسلسل خيانة عهد، حصل لي ولادة مبكرة ولدت قبل الشهر. السابع بيومين، اضطررت للسفر لأمريكا، وكانوا خايفين أولد في الطائرة، صحيًا كنت تعبانة جدا، اعتذرت عن أعمال كثيرة. بس الحمدلله حاليًا أولادي بخير، بقى عندي محمد وعلي وديانا).

ونشرت مقطعاً من اللقاء وعلقت: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بعلي وديانا. أسأل الله أن يبارك لنا فيهم وينبتهم نباتًا حسنًا ويرزقنا برهم ويشفيهم ويحميهم ويبلغوا أشدهم ويجعلهم من عباده. الصالحين آمين آمين يا رب العالمين).

تأخر الإنجاب

وسبق وتحدثت جومانا مراد عن تأخر الإنجاب وقالت في لقاء مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي العام الماضي: (الواحد أمله بربنا كبير، أنا حاولت أكتر من مرة بس عمري ما تضايقت أنه محصلش أو يأست عمري ولا ثانية. واحدة كنت دايما شاكرة ربنا وحمداه وكان عندي يقين وعارفة أن ربنا هيكرمني واليقين حاجة مهمة أوي والحمد لله ربنا كرمني بمحمد).

انهيار جومانا مراد

وفي سياق آخر، انهارت جومانا مراد، بعد تنفيذ مقلب بها في برنامج المقالب (خمس نجوم)، الذي عرض في رمضان الماضي عبر فضائية (إم بي سي مصر) تضمن سرقة وقتل واختطاف.

وتعرضت جومانا مراد حينها لمقلب تدور فكرته حول قيام مجموعة من اللصوص بمضايقتها هي والفنان المصري، كريم فهمي، أثناء قيادتهما للسيارة.

ويضطر كريم فهمي أن يوقف السيارة بعد المضايقات، ويدخل في مشاحنة مع اللصوص، فيقومون باختطافه، فيقتل أحدهم بالسكين بعد أن يسرق حقيبة جمانا مراد.

وظهرت الفنانة السورية منهارة بعد أن اعتقدت أن أحد اللصوص تم قتله جانبها، وصرخت بطريقة هستيرية قبل أن تعرف أنه مجرد مقلب.