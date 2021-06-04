بالفيديو: مدحت شلبي يكشف تفاصيل إغراء محمد صلاح للرحيل عن ليفربول

تداولت أحاديث كثيرة عن رغبة النجم المصري محمد صلاح 28 عامًا مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ووصيف الدوري الإنجليزي “البريميرليج” في الرحيل عن النادي، لكن اللاعب لم يعلن بعد بشكل رسمي أو حتى حسم أمره بشأن ذلك.

مدحت شلبي وعرض محمد صلاح

وكشف الإعلامي المصري مدحت شلبي في برنامجه عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” المصرية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحاول إغراء اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي من أجل الانتقال إلى صفوف فريقه خلال موسم الانتقالات بعرض خيالي.

نص مليار جنيه في السنة.. مدحت شلبي يكشف عن عرض خيالي من هذا النادي لضمه في بداية الموسم المقبل#مساء_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/XVNHROjQPA — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 2, 2021

وأوضح الإعلامي الرياضي شلبي، بأن إدارة فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي” تحاول إقناع محمد صلاح بفكرة الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي والانتقال إلى النادي الباريسي خلال الأيام المقبلة.

مدحت شلبي وتفاصيل العرض

وكشف شلبي، أن العرض الذي سيقدمه إدارة باريس سان جيرمان للنجم المصري محمد صلاح، يبلغ قيمته 600 ألف يورو أسبوعيا أي ما يعادل 30 مليون يورو سنويًا، مبينًا أن اللاعب يجني مع فريقه الحالي ثلث هذا المبلغ.

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جائزة أفضل هدف

وقد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، عن ترشح المصري صلاح لعدد من الجوائز خلال منافسات الدوري المنقضي الأسبوع الماضي.

🏆 Kevin De Bruyne

🏆 Ruben Dias

🔴 Bruno Fernandes

🦁 Jack Grealish

⚪️ Harry Kane

🔵 Mason Mount

🔴 Mohamed Salah

⚒ Tomas Soucek Voting is now open for your @EASPORTSFIFA Player of the Season ➡️ https://t.co/EMrat4qWRn#PLAwards pic.twitter.com/JTjLv8hRtr — Premier League (@premierleague) June 1, 2021

وقد تصدر اللاعب المصري محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في الموسم، وكذلك أجمل هدف سجله، حيث تم اختيار الهدف الذي ظهر فيه صلاح بهدفه في شباك منافسه وست هام يونايتد في شهر يناير من العام الجاري في منافسات الدوري الإنجليزي.

فقد استطاع محمد صلاح من استلام كرة طويلة، ليقوم اللاعب بوضعها بطريقة رائعة في شباك مرمى منافسه وست هام.

منافسين محمد صلاح

وينافس عدد من النجوم في تلك الجائزة من أبرزهم اللاعب “جميس ماديسون” لاعب مركز خط الوسط في فريق ليستر سيتي الذي سجل هدف بطريقة رائعة في شباك فريق مانشستر سيتي.

وكذلك اللاعب “مانويل لانزيني” المهاجم في فريق وست هام يونايتد في مرمى شباك توتنهام، ولاعب وسط فريق مانشستر يونايتد البرتغالي “برونو فيرنانديش” في شباك مرمى فريق ليفربول الإنجليزي.

إلى جانب حضور لاعب وسط فريق وست هام يونايتد “جيسي لينغارد” في مرمى شباك وولفرهامبتون، وإدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد في شباك فولهام، المرشحين لتلك الجائزة.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 23 هدفًا، والذي توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم المنصرم وكذلك صانع للألعاب خلال الموسم الجاري.

يليه في المركز الثاني النجم المصري محمد صلاح برصيد 22 هدفًا، أما في ثالث الترتيب جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا.

وجاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 17 هدفًا متساويًا مع اللاعب باتريك بامفورد المهاجم في صفوف فريق ليدز يونايتد.

بينما في المركز الخامس آتى النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 16 هدفاً خلال منافسات الموسم المنصرم.

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