بالصور: نجم الأهلي محمود كهربا ينجو من حادث سير مروع

نجا نجم فريق الأهلي المصري محمود عبد المنعم الشهير بلقب ” كهربا” 27 عامًا، من حادث سير مروع أثناء قيادة سيارته الخاصة في أحد الشوارع بالعاصمة المصرية القاهرة.

محمود كهربا والحادث

ونشر اللاعب محمود كهربا عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام صورة لسيارته التي تضررت بشكل كبير بعد تعرضها لحادث السير، وقد علق عليها قائلاً: ” قدر الله وما شاء فعل والحمد الله على كل شيء”.

لاعبنا محمود كهربا تعرض لحادث منذ قليل

سلامات ياكهربا وبسيطه ان شاء الله pic.twitter.com/2Fa8FYRQym — Trend Ahlawy (@Trend_Ahlawy74) June 4, 2021

ولقي منشور محمود كهربا التفاعل الكبير من قبل جمهور ومتابعيه الذين عبروا عن حزنهم لما حصل معه ومتمنين له السلامة بعد تعرضه لحادث السير.

مدرب الأهلي ومحمود كهربا

ومن جانب أخر، قال مدرب فريق الأهلي الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، بأن خلافه مع اللاعب محمود كهربا قد انتهى تمامًا بعد قيامه بالاعتذار لي وللاعبين، مردفًا أن كل اللاعبين لديهم فرصة المشاركة بشكل أساسي في تشكيلة الفريق”.

اقرأ المزيد: “شاهد” منتخب الجزائر يتوشح بالكوفية السمراء تضامنًا مع فلسطين

وأوضح المدرب موسيماني في تصريحات صحفية عبر قناة الأهلي، بقوله: “كهربا لاعب كبير وكان فيه سوء تفاهم بيننا وتقبلته، خاصة أنه اعتذر واعترف بالخطأ وهو زي ابني، وهو حاليًا يتدرب بشكل قوى ومركز جدًا ويطلب مشاهدة التمرينات وحابب الشغل”.

وأردف موسيماني، “كل اللاعبين عندهم فرصة اللعب بشكل أساسي، زي طاهر محمد طاهر كان يجلس احتياطيًا ولكن عندما جاءت الفرصة تمسك بها، وكهربا عنده فرصة فلازم يكون أفضل من اللاعب الذي يلعب في مركزه، فأنا مدرب عادل ولا أظلم أحد وكل ما يهمني الأداء”.

محمود كهربا لاعب الأهلي عبر حسابه في إنستجرام. 🙌 ( 📸IG – mkahrabaa1010 ) pic.twitter.com/AjSAeHTX7v — جول مصر (@goaleg) June 4, 2021

وختم موسيماني حديثه، قائلاً: ” الأفضل من الذي يلعب ويجتهد على نفسه ليجد مكانًا له في التشكيلة الأساسية، مثل صلاح محسن الذي ينافس حسين الشحات، وكذلك اللاعب ديانج الذي يبذل كل ما يمتلك لأن زميله في مركزه حمدي فتحي لاعب مميز”.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق على صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة، يليه فريق الأهلي المصري في المركز الثاني برصيد 41 نقطة مع بقاء مباراتين مؤجلتين.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 40 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 37 نقطة.

حمداً لله علي نجاة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ، من الصورة يبدو الحادث مروع! pic.twitter.com/NsZvFELJAL — Muhammad El Shazly (@ElShazlyMhd) June 4, 2021

بينما جاء فريق مصر المقاصة في المركز الخامس بفارق نقطة وحيدة عن فريق سموحة برصيد 36 نقطة، واحتل فريق بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة.

وفي المركز السابع جاء فريق الاتحاد السكندري متساويًا بعدد النقاط مع بيراميدز، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثامن فريق إنبي برصيد 33 نقطة.

أما في تاسع الترتيب جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 32 نقطة، وفي عاشر الترتيب آتى فريق طلائع الجيش برصيد 31 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك