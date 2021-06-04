المعتزل حبيب يتلقى عرضًا كمحترف ولكن ليس في رياضة الفنون القتالية

عرض رئيس نادي “ليغيون دينامو” شامل لاخياليوف الروسي يوم الخميس الماضي، على الملاكم حبيب نورمحمدوف 32 عامًا المعتزل، في الانضمام إلى النادي كلاعب كرة القدم.

جاء ذلك بعد نشر حبيب لمقطع فيديو عبر حسابه على الانستغرام وهو يمارس رياضة كرة القدم بمهارة جيدة داخل أحد الملاعب المعشبة في العاصمة الروسية.

حبيب ورياضة كرة القدم

ونشر رئيس “ليغيون دينامو” لاخيالوف عبر حسابه الشخصي على الانستغرام صورة للملاكم الروسي حبيب، وأرفقها بدعوته للانضمام إلى فريق كرة القدم في النادي الذي يلعب في صفوف الدرجة الثالثة من الدوري الروسي.

تفاصيل تغريده العرض المقدم من رئيس نادي روسي إلى الملاكم المعتزل حبيب

ووجه رئيس النادي لاخيالوف رسالة إلى الملاكم الروسي حبيب، قائلاً: ” حبيب العقد جاهز وبحاجة فقط إلى المبلغ المالي والتوقيع عليه”.

الملاكم حبيب والتحفيز

وجاءت تلك المبادرة من رئيس نادي “ليغيون دينامو”، أحد الأندية في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية مسقط رأس الملاكم المعتزل حبيب نورمحمدوف، ردًا على المنشور الذي نشره اللاعب الروسي في وقت سابق أثناء نشره مقطع فيديو وهو يمارس كرة القدم مع أصدقائه.

شاهد: مقطع فيديو للملاكم الروسي حبيب وهو يمارس كرة القدم بمهارة عالية مع أصدقائه

وقد علق حبيب على منشور مقطع الفيديو إلى جمهوره ومتابعيه، قائلاً: ” أنا بحاجة للتحفيز يا إخوتي”.

حبيب ورفض العرض المغري

وفي سياق أخر، فقد صرح مدير أعمال اللاعب المعتزل حبيب عبر وسائل الإعلام الروسية، قائلاً: ” عرضوا 100 مليون دولار على حبيب بعد اعتزاله رياضة الفنون القتالية، من أجل مواجهة فلويد مايويدز واسألوا الأمريكي فلويد بذلك”.

كشف مدير أعمال الروسي #حبيب_نورمحمدوف، أن البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة، رفض خوض نزال ضد بطل العالم السابق للملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر، مقابل 100 مليون دولار.#تلفزيون_الآن #رياضة #حول_العالم pic.twitter.com/FSYvxraSBP — Al Aan TV (@alaantv) May 29, 2021

وأردف، ” أخبرت حبيب بذلك العرض لكنه رفض وقال لا، معللاً أخبرت والدتي أنني أنهيت مسيرتي الاحترافية وسأحافظ على كلمتي بخصوص ذلك”.

الإنجازات وسلسلة الانتصارات

وحقق الملاكم حبيب خلال مسيرته الإحترافية في الفنون القتالية المختلطة 29 انتصارًا في 29 مباراة خاضها اللاعب دون أي هزيمة، ليقرر بعدها الاعتزال بشكل مفاجئ في شهر أكتوبر عام 2020م.

وكانت أخر مباراة خاضها بطل العالم في الملاكمة حبيب نورمحمدوف أمام الأمريكي جاستن غايجي، والتي أقيمت في العاصمة الإمارتية “أبو ظبي”، في بطولة “UFC 254” العالمية في رياضة الفنون القتالية.

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