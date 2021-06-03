منة فضالي على خطى رانيا يوسف بعد صورتها بالمايوه وهذا ما ستفعله بالمتحرشين!

وجهت الفنانة المصرية منة فضالي، رسالة صارمة إلى المسيئين لها ولزميلاتها من الفنانات، وذلك بعد الهجوم عليها وعلى مواطنتها الفنانة رانيا يوسف.

منة فضالي: (سآخذ حقي بالقانون)

وجاء هجوم منة فضالي بعد التعليقات المسيئة لها بألفاظ خارجة عقب نشرها صورتها بالمايوه، وعقب أزمة رانيا يوسف بعدما نشرت صورتها مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني.

وبفيديو نشرته عبر حسابها على (انستجرام)، قالت منة فضالي: (من هنا ورايح، أي حد حيكتب كومنت أو حيبعت رسائل مش محترمة، أنا حنزلهاله على البروفايل عندي، ومش حنزلها ستوري، أنا حنزلها بوست، وحبلغ عنه مباحث الإنترنت، وحاخد حقي بالقانون).

وأوضحت منة فضالي: (أنا ضد أي تجاوزات في حقي، الموضوع زاد عن حده وسوف أتبع نفس ما اتبعته زميلاتي من الفنانين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية تطاول).

وأضافت: (لكل شخص متابع لي على صفحتي.. لو قليت أدبك هاحبسك سواء كنت راجل أو ست).

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منة فضالي بالمايوه

وكانت منة فضالي قد نشرت قبلها بساعات صورة لها وهي ترتدي مايوه أسود، وتخفي الجزء الأسفل من جسدها في المسبح، وعلقت عليها: (اطلق جناحيك أينما يشعر قلبك بالحرية).

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أما رانيا يوسف، فقد ظهرت بفستانٍ أصفر مكشوف الصدر، مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، خلال تواجدها في إجازة قصيرة بإسبانيا.

وكتبت رانيا يوسف على الصور في حسابها بانستغرام: (انا مع أجمد رئيس نادي في العالم).

لكنّ الجمهور لم يمرّ مرور الكرام على صور رانيا يوسف مع (لابورتا)، إذ أطلقوا وسماً مسيئاً لها، تصدر بعد نشرها صورا جمعتها برئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

في المقابل، شنت رانيا يوسف، هجوما عنيفا على كل من شارك في الوسم المسيء، وتعودت بمقاضاة كل من شارك في الوسم.

ونشرت رانيا صورا لبعض التغريدات المسيئة لها عبر الوسم وعلقت بما نصه: (قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها، قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمة عادية.)

وتابعت متوعدة:(انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد إن واحدة ست شجعت الكورة أو بتتكلم عنها، متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا).

رانيا يوسف والتحرش

وسبق أن كشفت رانيا يوسف تفاصيل حادثة تحرش تعرضت لها وتسببت في الم كبير لها، وقالت في لقاء صحفي إن تجربة التحرش التي تعرضت لها كانت مؤلمة جداً، وزاد من ألمها تعرض ابنتها الكبرى لما تعرضت له، وأنها لم تتمكن من حمايتها.

وتابعت الفنانة المصرية أنها عانت من كوابيس ونوبات فزع بعدها، وقلق شديد من الغرباء والأماكن المزدحمة.

وعندما وقعت حادثة التحرش الشهيرة، وجدت فيها فرصة جيدة جداً لتكاتف النساء وتشجيعهن على الكلام بلا خوف.

وأضافت أن المتحرش جبان يقدم على فعل التحرش في السر، وسيمتنع عنه لو علم بأن الناس يرونه أو أن الكاميرا تصوره، ومن هنا جاءت فكرة فضح المتحرش لعلّه يخجل أو يخاف على اسمه وعائلته فيراجع نفسه.

وسبقت رانيا يوسف، منة فضالي بتنفيذ تهديدها، وبدأت بفضح المتحرشين بها لفظياً، ونشرت صوراً لمجموعة من الرسائل الخاصة التي وردتها على موقع إنستجرام، والتي تحمل هجومًا وشتائم بألفاظ خارجة تعرضت لها.

وسبق أن كشفت رانيا يوسف عن تعرضها للتحرش اللفظي خلال حساباتها على مواقع التواصل، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، موجهة رسالة للفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري حال التعرض لذلك.

وأوضحت يوسف آنذاك بتغريدة لها أنها تتعرض للتحرش بالكلام، وتشعر أنه مثل شبح يطاردها في كل مكان، على حد قولها.

منة فضالي

الجدير بالذكر أن حياة منة فضالي الخاصة بعيدة عن متناول وسائل الإعلام والصحافيين، إلا أنها كشفت أثناء حلولها ضيفة في أحد البرامج أنها تزوجت من دون علم والدتها من الملحن المصري محمد ضياء، لكنها إنفصلت عنه بعد زواج دام حوالى 6 أشهر فقط.

وقالت منة فضالي حول سبب انفصالها عن محمد ضياء: (كان عنده اعتراض على تمثيلي، واعتراضات على لبسي، وعلى السوشيال ميديا، وخروجي وحضوري حفلات.. أنا ست بتشتغل وماكنش ينفع طول الوقت يقولي لأ لأ.. واتطلقنا بسبب المرة اللي ضربني فيها).

هذا وكشفت منة فضالي أن أصولها السورية، وقالت في تصريح صحفي: (أحب سوريا كثيراً، خصوصاً أن لنا أصول سوريّة من ناحية جدتي، وهنا أشعر أنني بين أهلي وناسي).

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