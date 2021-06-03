مستقبل راموس مع ريال مدريد في مهب الريح بعد تصرفه الأخير!

أثار قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس 35 عامًا، أزمة جديدة في صفوف الفريق الملكي، بتمرده على رئيس النادي “فلورنتينو بيريز” بشأن تجديد عقود لاعبي الفريق، مما يجعل مؤشر رحيله أقرب من البقاء داخل أسوار القلعة البيضاء.

ولم يظهر الماتادور “راموس” على غير العادة مع نجوم ريال مدريد، حينما أعلن عن قميص الجديد الذي سيرتديه الفريق الموسم المقبل.

راموس والتمرد على ريال مدريد

وكشف البرنامج الإسباني الشهير “التشرينجيتو”، بأن سيرخيو راموس قد رفض تخفيض راتبه بنسبة 10% أمام جميع اللاعبين في غرفة الملابس، الأمر الذي أثار استياء إدارة الملكي الإسباني، لأنهم كانوا يأملون بأن يوافق على ذلك.

🚨خوان رامون دي لا مورينا (أوندا ثيرو): راموس أخبر اللاعبين بألا يقبلوا خفض رواتبهم لأن النادي يفعل ذلك فقط لشراء مبابي. pic.twitter.com/C62ZVqAbrf — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 1, 2021

خفض الأجور

وبين البرنامج، بأن وداع راموس سيكون أكثر صخبًا من وداع المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان، حيث أن قائد ريال مدريد لن يودع رئيس النادي “فلورنتينو” بهدوء وسيظهر الكثير من الانتقادات الموجه للفريق عبر الإعلام عقب رحيله.

فابريزيو رومانو: يمكن أن يتم إجراء مفاوضات مباشرة في الساعات القادمة بين سيرخيو راموس وكارلو أنشيلوتي لاتخاذ قرار مشترك، وضع راموس مازال كما هو. pic.twitter.com/Phv2pcOm6r — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 2, 2021

وأشارت تقارير إسبانية، بأن راموس قد أخبر اللاعبين بألا يوافقوا على خفض رواتبهم، لأن إدارة النادي يفعل ذلك من أجل شراء “كيليان مبابي” من باريس سان جيرمان.

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وأضافت تلك التقارير، أن ريال مدريد يخطط للموسم القادم وهو يعلم أن قائد الملكي سيرخيو راموس لن يستمر في صفوف الفريق، في ظل شروط التجديد الصعبة التي طلبها راموس من الإدارة ومن الصعب تحقيقها.

شروط راموس لتجديد عقده

وقد طلب الإسباني راموس قائد فريق ريال مدريد التجديد الموافقة على التجديد لموسمين قادمين وليس لموسم وحيد، إلى جانب عدم موافقته على تخفيض راتبه بنسبة 10% مع إدارة الفريق.

🚨 MARCA | قدميه الإثنين خارج مدريد، سيرخيو راموس على وشك الخروج. pic.twitter.com/7Snd3swZnc — Insider Real (@RMCFarab) June 2, 2021

راموس وعرض مانشستر سيتي

وأفادت شبكة “ESPN” الأمريكية في تقرير نشرته يوم الإثنين الماضي، وفقا لمصدر لها في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد عرض على راموس الانضمام إلى صفوف فريق مانشستر سيتي بعقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث حسب مستواه.

#أنشيلوتي يتحدث 🗣 💬أشعر أنني في بيتي 🏠 وأعرف ما يعنيه تدريب #ريال_مدريد 👑 💬يجب أن يسجل #بنزيما 50 هدفا وليس 30🥅.. وسأخاطب الإدارة من أجل #راموس😍 💬بيل يمكنه أن يحظى بموسم رائع🤔.. وهذا العام مناسب لتألق #هازارد🤕 💬ما فعله #زيدان كان مذهلا👏.. وسأتصل به لأنه صديقي🤝 pic.twitter.com/qN1GtomwJu — Kooora (@kooora) June 2, 2021

وأردفت الشبكة، “نادي مانشستر سيتي عرض على اللعب بعد قضائه موسمين مع الفريق بالتعاقد موسم في صفوف فريق نيويورك سيتي الأمريكي أحد مجموعة سيتي”.

ولم تكشف الشبكة الأمريكية عن تفاصيل العرض المالي الذي سيتعاقد به راموس مع نادي مانشستر سيتي، من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق السماوي في حال في التوصل لاتفاق مع فريق ريال مدريد.

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