ما الذي دفع أردني لإلقاء زوجته من الدور الثاني؟.. هذا ما قالته للشرطة

في واقعة صادمة أثارت جدلا واسعا في الأردن، أقدم مواطن في محافظة المفرق على إلقاء زوجته من الطابق الثاني لسكنهما.

أردني يلقي زوجته من الطابق الثاني

وفي التفاصيل بحسب وسائل إعلام أردنية فقد ذكر صدر أمني، اليوم الخميس، أن سيدة ثلاثينية تعرضت يوم الأربعاء للسقوط من الطابق الثاني لمنزلها في محافظة المفرق، وأن السيدة ادعت أن زوجها هو من دفعها.

وحسب المصدر الأمني، جرى إسعاف السيدة إلى مستشفى المفرق.

حيث ادعت أن زوجها من قام بإلقائها من الطابق الثاني، مشيرا إلى أن حالة السيدة الصحية متوسطة وما زالت قيد العلاج.

وأضاف المصدر أيضا أن التحقيقات جارية لبيان حقيقة ادعائها.

مستشفى السلط

وفي سياق آخر قررت محكمة صلح جزاء عمان، إضافة التسبب بالوفاة مكرر 8 مرات بدلا من 7 مرات في قضية نفاد الاوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط، بعد تحويلها من النيابة العامة.

وعقدت المحكمة، اليوم الخميس، جلستها العلنية رقم 19 في القضية، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات.

واستمعت خلالها لشاهدي نيابة عامة في القضية، وبالتالي يرتفع عدد الشهود المستمع إليهم حتى الآن إلى 34 شاهدا من أصل 49.

واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس قسم التمريض في أقسام المصابين بفيروس كورونا متوسطة العناية، والمسؤول عن عدد كبير من كادر التمريض في المستشفى.

مؤكدا أنه أبلغ في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الحادثة 13 من شهر آذار الماضي بانقطاع الاوكسجين، وأيد أقواله التي أدلى بها عند مدعي عام محكمة السلط في وقت سابق.

واستمعت المحكمة إلى شهادة ممرضة قانونية في القضية، وجرت مناقشتها من قبل وكلاء الدفاع عن المشتكين، وأيدت أقوالها التي أدلت بها سابقا لدى المدعي العام.

وتعود أحداث قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط إلى منتصف شهر آذار الماضي.

حيث توفي ثمانية مواطنين بسببها، وأوقفت النيابة العامة 13 متهما على ذمة القضية، وأفرجت عنهم المحكمة بعد انقضاء مدة توقيفهم والبالغة شهرا كاملا.

وكان زوج أردني قد اقدم على جريمة بشعة بحق زوجته في شهر رمضان الكريم، حيث اعتدى عليها بآلة حادة وشوه وجهها بسبب خلاف عائلي، ما تسبب في موجة غضب واسعة بين الأردنيين.

الجريمة الوحشية التي هزت الشارع الأردني وقعت في محافظة إربد، حيث أن الزوج من صاحب الأسبقيات كان في الحبس وخرج منه قبل أيام، وهدد زوجته بالاعتداء عليها، وهو ما فعله.

وبحسب ما نقله موقع (رؤيا) الإخباري المحلي فإن الرجل أقدم على ضرب زوجته بأداة حادة (مشرط) بثلاث ضربات أودعتها المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

هذا وكشف مصدر أمني أنه ورد لمديرية شرطة إربد صباح الأربعاء، بتعرض امرأة للاعتداء بأداة حادة (مشرط) بمنطقة الوجه أمام منزلها.

حيث تم التحرك للموقع وجرى إسعافها إلى المستشفى.

وأوضح أن زوجها هو من قام بالاعتداء عليها إثر خلافات زوجية، مشيرا إلى أن البحث جار عنه.

ويشار إلى أنه وضمن سياق الحوادث بالأردن، أصدرت محاكم الجنايات في محافظتي إربد والمفرق، أحكاماً قضائية بحقِ عدد من المكرِرين لجنايات السَرقة.

ورفعت العقوبة من 3 سنوات إلى الأشغال الشَاقة المؤقتة مدَة 6 سنوات.

وبحسب وسائل إعلام أردنية قال مصدر قضائي، الخميس، إنَ محكمة جنايات إربد قضت بتجريم أحد المكرِرين بجناية السَرقة، خلافاً لأحكام المادة 3/401 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قرَرت المحكمة تضعيف العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشَاقة المؤقتة لمدة ست سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وأضاف أنَ محكمة جنايات المفرق أصدرت ثلاثة أحكام بحق أحد المكررين لجناية السَرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له من مدة التوقيف.

وكونه مكرِر بالمعنى القانوني فقد قرَرت المحكمة تضعيف العقوبة بحقه، لتصبح وضعه بالأشغال الشَاقة المؤقتة لمدة ست سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وفي الحُكمين الآخرين تم تضعيف العقوبة بحقه الى الأشغال الشَاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وبين أنَ محاكم الجنايات تحرص على تفعيل نص المادة 101 من قانون العقوبات الأردني في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات.

وصدر بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، حيث يستوجب معه تشديد العقوبة المحكوم بها على المجرم لخطورته الإجرامية كونه لم يرتدع وعاد لمواصلة إجرامه باقتراف جريمة أخرى.

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