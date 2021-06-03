عبدالله السدحان يثير الجدل بما كشفه عن تلفزيون الكويت!

أثار الفنان السعودي عبدالله السدحان جدلاً واسعاً بالرسالة التي وجهها إلى وزارة الإعلام الكويتية، وتلفزيون الكويت الرسمي.

عبدالله السدحان : (أنا واحد منهم)

وتساءل عبدالله السدحان عن سبب تأخير التلفزيون الكويتي صرف مكافآت برامج الإذاعة والتلفزيون لمستحقيها على الرغم من إنجاز برامجهم.

وأعاد عبدالله السدحان الذي شارك في الموسم الرمضاني الفائت بمسلسل (شيلوي ناش)، نشر مقال في صحيفة (الأنباء) الكويتية، حول تأخر صرف المكافآت منذ أشهر.

وعلق عبدالله السدحان على المقال: ( للاطلاع وأنا واحد منهم، ماذا يجري في وزارة الإعلام الكويتية و#تلفزيون_دولة_الكويت ).

(ماكو فلوس)

وأشار المقال إلى تأخر صرف المكافآت لأشهر وبعضها لسنة والوعود المتواصلة لصرفها لمستحقيها دون معرفة السبب الحقيقي لتأخرها حتى الآن.

للاطلاع وانا واحد منهم ، ماذا يجري في وزارة الاعلام الكويتيه و #تلفزيون_دولة_الكويت pic.twitter.com/FHqJ4XLXL4 — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) June 2, 2021

ووضع كاتب التقرير مفرح الشمري رئيس قسم الفن بصحيفة (الأنباء) عنواناً لتقريره بعذر موظفي وزارة الإعلام لتأخرهم بصرف المستحقات (ماكو فلوس)، وكتب: (وما يستغربه بعض الفنانين والمطربين وبعض العاملين في الوزارة الذين لم يتسلموا مكافآت برامجهم هو أنهم عند مراجعتهم لمحاسبة البرامج يخبرونهم بأنه ماكو فلوس).

وتابع التقرير: (عدم تسليم بعض الفنانين والمطربين أجور استضافاتهم في برامج التلفزيون التي أجريت منذ أشهر وحتى يومنا هذا لم تصرف هذه الأجور بحجة أنه (ماكو فلوس)، أو أن المراقبين الماليين في الوزارة لم يوقعوا على كتب الصرف).

وناشد مفرح الشمري مسؤولي وزارة الإعلام للتحرك لصرف هذه المكافآت المتأخرة، والتي يرجع سبب تأخيرها إلى المراقبين الماليين الذين يتقاعسون عن اعتماد معاملات الصرف مع أن تلك المعاملات جاهزة وتحتاج فقط الاعتماد منهم.

عبدالله السدحان يوثق (منظر مُحزن)

وليست المرة الأولى التي يثير بها عبدالله السدحان جدلاً في الكويت، فقد أثار غضباً بين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مارس الماضي، بعدما انتقاده قرار حظر التجول الجزئي الذي فرضته الكويت مؤخراً.

يقصد في البرامج الي راح لها كضيف بالكويت ماعطوه فلوس المقابله الي اخذت من وقته وجهده — حروف مبعثره (@Mue_188) June 2, 2021

ووثق عبدالله السدحان، الذي كان يقيم في الكويت حينها بسبب ارتباطات فنية. لحظة الازدحام في الشوارع بسبب اقتراب موعد الحظر، مما أثار انزعاجه.

وقال الفنان السعودي بالفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على تطبيق (انستجرام) في الحقيقة هذا المنظر محزن، لأن اليوم أول يوم في قرار منع التجول والحظر، شاهدوا السيارات، وشاهدوا الناس.

وتابع السدحان: (ماذا يعني الحظر من الساعة الخامسة؟. دعوا الناس تخرج من دوامها وتعود إلى منازلها، أو تحضر لعائلاتهم أغراضا بدل الزحمة).

واقترح السدحان أن يبدأ الحظر من الساعة السابعة أو السابعة والنصف، مؤكداً أن هذا مطلب الكثير من الناس.

(قرار مخجل)

وأرفق السدحان الفيديو بتعليق قال فيه: (قرار الحظر بدءاً من 5 مساءً قرار مخجل لا يمت للتخطيط والشفافية مع المواطن أبدا، الحمدلله على كل حال).

وتعرض عبدالله السدحان إلى هجوم من المتابعين الذين طالبوه بعدم التدخل بشؤون دولة ليست دولته، وطالبوه بالعودة إلى السعودية إذا لم يُعجبه الوضع في الكويت.

وجاء في أحد التعليقات: (هذا قرار يخص دولة الكويت، حنا مالنا دخل فيهم، انت سعودي يا عبدالله مو كويتي، اذا متضايق من الحظر ارجع ديرتك مافيها حظر).

(يا غريب كن أديب)

وكتب آخر: (ياغريب خلك اديب ماهو من حقك تنتقد قرار بلد ماهو بلدك بالشكل هذا).

ووافقهما الرأي آخر وعلق: (انت ضيف ياعبدالله هذه أمور تخص دولة الكويت ومواطنينها مالك علاقه فيه ولا لك علاقه بالأمور الحكومية، تنتقد انت حكومتك السعودية).

وفي سياق آخر، فاجأ عبدالله السدحان متابعيه عبر (تويتر) بحذف تغريدته عن شريك نجاحه الفنان السعودي ناصر القصبي.

وذكر موقع (إي تي بالعربي) حينها أن السدحان حذف تغريدته المؤثرة لناصر القصبي بسبب عدم تلقيه ردا أو تفاعلا منه.

ولم يعلق ناصر القصبي على تغريدة عبد الله السدحان له والتي كتب فيها: (والله ثم والله أني أحبك، وهذي رسالة عتاب قبلتها يا مرحبًا ترى داري دارك).

الجدير بالذكر أن خلافاً وقع بين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، وصل إلى ساحات المحاكم، حيث بدأت تفاصيل القضية عام 2012 على خلفية انفصال نجمي الدراما السعودية.

وطلب ناصر القصبي من عبدالله السدحان قبل التوجه إلى المحكمة التجارية بالرياض إنهاء الشراكة بينهما وديا وعدم التصعيد للقضاء.

وفي يناير2019، سعى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، إلى الجمع بين القصبي والسدحان في السعودية بعد طول غياب.

وأعلن حينها آل الشيخ عن جمعه بين القصبي والسدحان، في عمل فني سيعرض خلال 2019.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي أوضح الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للترفيه، بالإضافة إلى إعلان عدد من المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة للفترة المقبلة.

وصعد كلا من القصبي والسدحان على خشبة المسرح، واتفق معهما على تقديم عمل فني سويا، من إنتاج شبكة (إم بي سي)، وبرعاية هيئة الترفيه السعودية.

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