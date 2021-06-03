سفير الإمارات إلى جانب الرئيس الإسرائيلي يحضران مباراة لكرة قدم في تل أبيب

شارك سفير الإمارات في إسرائيل، محمد آل خاجة، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، حضور نهائي كأس إسرائيل لكرة القدم، بعد يومين على الضجة التي أثارها إثر لقائه كبير حاخامات إسرائيل لنيل البركة منه.

نهائي كأس إسرائيل وسفير الإمارات محمد آل خاجة

وأظهرت صور ومقاطع مصورة، السفير الإماراتي وهو يجلس بجوار الرئيس الإسرائيلي مستمتعاً بحضور نهائي كأس إسرائيل لكرة القدم

نهائي كأس دولة أسرائيل لكرة القدم قبل قليل:#شاهدوا سفير دولة الأمارات لدى #اسرائيل محمد آل خاجة @AmbAlKhaja في مدرج الشرف الى جانب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين @ruvirivlin ووزير الرياضة خيلي تروبر . الشرف لنا! pic.twitter.com/zjhqnz2cNx — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) June 2, 2021

وعبر إسرائيليون عن احتفائهم بهذه اللحظات، في حين انتقد مغردون عرب وخليجيون هذه الخطوة.

الإعلامي الإسرائيلي روعي كاس، علق بالقول: “ضيف خاص في ديربي تل أبيب في نهائي كأس سفير الإمارات لدى إسرائيل”.

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وتابع: “من كان ليصدق أنه سيكون لدينا في يوم من الأيام سفير لدولة خليجية يصل إلى مثل هذه المناصب”.

אורח מיוחד בדרבי התל אביב בגמר הגביע שגריר האמירויות בישראל @AmbAlKhaja מי היה מאמין שנגיע ליום ששגריר של מדינה מפרצית יגיע למעמדים כאלה. צילום של אחת התמונות: עידו רימון ההתאחדות לכדורגל pic.twitter.com/GPqJarVi2C — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) June 2, 2021

عندما يكون الانحطاط اسلوب حياة ….

نظام الأمارات وغِلمانه، نموذجاً … — Dr.Rami Al-Alami (@dr_RamiAlalami) June 2, 2021

لما تمنح لهم القيمة بالمجان…..لما الإشهار المجاني لهؤلاء……البؤس — kimo hakim (@kimohakim12) June 2, 2021

زيارة حاخام إسرائيلي

وفي وقت سابق، زار آل خاجة زعيم حركة “شاس” المتطرفة الحاخام شالوم كوهين في منزله بالقدس المحتلة، وانتقد من هناك قناةَ الجزيرة، واتهمها بـ”تأجيج الجنون” في المنطقة.

وقال آل خاجة أثناء الزيارة معلقا على التطورات الأخيرة التي تميزت بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر 11 يوما وواكبته الجزيرة بتغطية خاصة؛ إن “قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة والإخوان المسلمين يحاولون أن يظهر هذا الجنون في منطقتنا”، وفق ما ورد في تقرير عن الزيارة نشرته هيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت الهيئة عن السفير الإماراتي قوله للحاخام الإسرائيلي “جنونٌ تؤججه الجزيرة والإخوان يحتاج لحكمتكم”.

كما بثت مقطع فيديو يقول فيه الدبلوماسي الإماراتي إنه صُدم عندما جاء إلى إسرائيل، ومن ذلك حين شاهد مسجدا في تل أبيب على غير ما تقدمه القنوات مثل الجزيرة وغيرها، حسب تعبيره.

“بركة الكهنة”

من جهته، قال حساب “إسرائيل بالعربية” على تويتر التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن آل خاجة تلقى “بركة الكهنة” من الحاخام.

وأضاف الحساب أنه تحدث مع الحاخام عن اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

ووفق الحساب الإسرائيلي، فقد دعا السفير الإماراتي الحاخام لافتتاح معبد الديانات الإبراهيمية الثالث في أبو ظبي.

وفي وقت سابق، وجهت مؤسسة “جبل الهيكل التراثية”، دعوة لسفير الإمارات في تل أبيب محمد آل خاجة للمشاركة في اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك، على إثر لقاءه بالحاخام الإسرائيلي الأكبر شالوم كوهين، وذلك وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

من هو السفير آل خاجة؟

وصفته وسائل إعلام مقربة من الإمارات بأنه “دخل تاريخ البلاد”؛ لتوليه هذه المهمة، فقد وُلد عام 1980 بأبوظبي.

وشغل منذ عام 2010 مناصب دبلوماسية، أبرزها منصب مدير مكتب وزير الخارجية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقد حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة نورث إيسترن في بوسطن الأمريكية ودرجة الماجستير في إدارة الطاقة من جامعة فيينا.

كما أنه يشغل أيضاً عضوية مجلس الشؤون السياسية، ولجنة الدبلوماسية، ورئاسة لجنة الميزانية.

وإلى جانب عمله الدبلوماسي، فإنه تم تعيين آل خاجة عضواً في مجلس أمناء جامعة السوربون بالعاصمة الإماراتية أبوظبي منذ 2018.

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