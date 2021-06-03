بنزيما بعد الغياب لسنوات طويلة يهدر ركلة الجزاء الأولى مع منتخب فرنسا

أهدر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما 33 عامًا ذو الأصول الجزائرية ركلة الجزاء للمنتخب الفرنسي، بعد الغياب الطويل إثر قضية الشريط الجنسي الشهيرة التي أوقفته عن المشاركة الدولية مع منتخب بلاده.

بنزيما وركلة الجزاء

وفشل بنزيما في إحراز الهدف بعد تحصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة ال27 من أحداث الشوط الأول بعد طرد لاعب منتخب ويلز ” نيكو ويليامز” بعد لمسه لكرة القدم وتعطيل مسارها باتجاه مرمى فريقه، لكن حارس المرمى نجح في التصدي لها ببراعة.

ركلة جزاء بنزيما المُهدرة أمام ويلز في مباراة عودته للمنتخب الفرنسي 🇫🇷pic.twitter.com/ZeKfFcy5Rp — Yallakora (@Yallakoranow) June 2, 2021

وشهدت اللقاء المشاركة الأولى للاعب الفرنسي كريم بنزيما، عقب استدعائه للمرة الأولى بعد غياب استمر ل6 سنوات على قضية ابتزازه لزميله “ماتيو فالبوينا” بقضية الشريط الجنسي.

مدرب منتخب فرنسا وبنزيما

وقال مدرب المنتخب الفرنسي “ديديه ديشامب” في تصريح صحفي عقب نهاية مباراة منتخب فرنسا وويلز، ” يمكن للناس أن كريم بنزيما لم يكن سعيد، لكنه كان حاضرًا في المباراة، ولو سجل ركلة الجزاء سيكون سعيدًا وربما احتفظ بالهدف لوقت لاحق”.

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وأردف المدرب ديشامب، قائلاً: ” كانت لحظة مهمة بالنسبة لبنزيما، لكنه جزء من مجموعة، ويمكننا رؤية الطريقة التي يلعب بها”.

بينما غرد اللاعب الفرنسي عبر حسابه الشخصي بعد تحقيق منتخب بلاده الفوز على نظيره المنتخب الويلزي، قائلاً: ” فوز رائع، وشعور جيد بالعودة”.

منتخب فرنسا ونظيره الويلزي

ونجح المنتخب الفرنسي في تحقيق الفوز على نظيره الويلزي في اللقاء الويدي الذي جمع المنتخبين على ملعب ” أليانز ريفيرا” ضمن الاستعدادات لبطولة أمم أوروبا ” يورو 2020″ بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

وأحرز كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان أولى أهداف اللقاء في شباك المنتخب الويلزي في الدقيقة ال34 من مجريات أحداث الشوط الأول، بينما سجل الهدف الثاني عن طريق أنطوان غريزمان مهاجم فريق برشلونة في الدقيقة ال47.

وعاد فريق الديوك الفرنسي من هز شباك منافسه منتخب الويلزي من جديد في الدقيقة ال79 عن طريق عثمان ديمبيلي، فيما حاول المنتخب الويلزي من العودة المباراة وتهديد شباك مرمى المنتخب الفرنسي لكن فشل في ذلك لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

🎥 | من تدريب بنزيما مع المنتخب الفرنسيpic.twitter.com/rrr8AzBBYj — Blancos Global (@Blancos_Global) May 27, 2021

بطولة اليورو

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أوروبا “يورو2020″، في يوم ال11 من الشهر الجاري، والتي تفتتح بمباراة بين منتخب تركيا وإيطاليا على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

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