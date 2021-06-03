بالفيديو: طفلة أرجنتينية تبهر ميسي وتدفعه للتعليق عليها ووصفها بالعبقرية

علق النجم الأرجنتيني وقائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي 33 عامًا، بعد إعجابه الشديد بمهارات في رياضة كرة القدم التي تمتلكها طفلة أرجنتينية صغيرة تبلغ من العمر ثماني سنوات.

ميسي والطفلة الموهوبة

وذكرت صحيفة ” ماركا” الإسبانية، إن ” ليونيل ميسي قدم شكره إلى الطفلة بعد قيامها بنشر فيديو يظهر الكروية التي أهدته إلى قائد منتخب بلادها ميسي”.

وكشفت الصحيفة، عن هوية الطفلة الأرجنتينية التي تدعى “فيليستاس فلوريس” البالغ من العمر ثمانية أعوام، التي قامت بنشر فيديو قصير لها وهو تمارس مهارتها في التلاعب في بالكرة داخل فناء منزلها.

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وقد أهدت الطفلة “فلوريس” إلى مثلها الأعلى في عالم كرة القدم القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ما دفع الأخير إلى التعليق عليها، قائلاً: ” أشكرك على الإهداء حيث أنني شاهدت الفيديو وأعجبت به كثيرًا .. فلوريس أنتي عبقرية”.

ميسي وبرشلونة

وفي سياق أخر، فقد كشفت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية عن موافقة الأرجنتيني “ليونيل ميسي” على عرض رئيس الفريق الكتالوني “خوان لابورتا” الأخير من أجل تجديد عقده مع فريق برشلونة.

SPORT | ليونيل ميسي هو أمل الأرجنتينيين في مباراتهم أمام تشيلي

◼️الأرجنتين تبحث عن فوزها الرابع في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 22 وذلك أمام عقدتها منتخب تشيلي

◼️أغويرو سيغيب بسبب قلة تدريباته مع المنتخب

◼️منتخب تشيلي سيغيب عنه أرتورو فيدال بسبب الكوفيد pic.twitter.com/0TJ7Z03Ulv — FCB World (@FCBW_A7) June 3, 2021

وأفادت التقارير، بأن تفاصيل العقد تتمثل في تجديد عقد البرغوث في صفوف برشلونة لموسمين قادمين، ثم بعدها ينتقل إلى خوض تجربة أخرى في الدوري الأمريكي لمدة ثلاثة سنوات، ثم العودة مرة أخرى للعمل في إدارة نادي برشلونة الإسباني.

وأكدت تقارير إسبانية، بأن البرغوث ميسي لا يهمه المال، وإنما يريد أن يقود المشروع الجديد في فريق برشلونة مع لاعبين مميزين من أجل تحقيق الإنجازات والألقاب للفريق خلال الموسم المقبل.

وسبق أن أبلغ ميسي إدارة فريق برشلونة بالرغبة بالمغادرة الصيف الماضي، في عهد الرئيس السابق ” جوسيب ماريا بارتوميو”، إلا أن الأخير منعه من ذلك، وهدده بالشرط الجزائي الذي بلغ قيمته 700 مليون يورو.

ميسي والصفقات الجديدة

واستطاع فريق برشلونة بقيادة رئيس النادي الجديد “خوان لابورتا”، من عقد العديد من الصفقات المجانية ” الانتقال الحر” لترميم الفريق، حيث تعاقد مع أسطورة فريق مانشستر سيتي الأرجنتيني ” سيرخيو أجويرو”، وزميله الإسباني ” إريك غارسيا”.

⚽️رئيس نادي برشلونة @fcbarcelona_ara جوان لابورتا يؤكد أن المحادثات مع ليونيل ميسي بشأن تجديد عقده تسير في الطريق الصحيح

⬅️سيكون من المدهش رؤية النجم الأرجنتيني 🇦🇷 ميسي يلعب إلى جانب مواطنه سيرخيو أغويرو @aguerosergiokun pic.twitter.com/xTtuHiA8hp — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) June 1, 2021

وكذلك لاعب الظهير الأيمن في صفوف فريق ريال بيتيس “إيمرسون”، الذي استعاده فريق برشلونة من جديد بعقد حتى إلى صيف عام 2024م، وهي ثالث صفقة يعقدها الفريق الكتالوني في الأيام القليلة الماضية.

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