إيقاف مهاجم الترجي “الخنيسي” بسبب تناوله مادة محظورة

أوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف” المهاجم طه الخنيسي في صفوف فريق الترجي التونسي لمدة 12 شهرًا بسبب خرقه لقواعد المنشطات.

الخنيسي وتفاصيل الإيقاف

وأعلنت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” في بيان صحفي نشر عبر موقعه الرسمي يوم الأربعاء الماضي، إيقاف اللاعب التونسي طه الخنيسي مهاجم فريق الترجي لمدة 12شهرًا.

وقد بدأ القرار من تاريخ الإيقاف الصادر بحق اللاعب في ال19 من شهر مايو/آيار من العام الجاري، بسبب خرقه لقواعد مكافحة المنشطات.

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وبين الإتحاد، أن الفحوصات أثبت نتائج الاختبار للاعب طه ياسين الخنيسي، وتناوله لمادة محظورة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) خلال مباراة خاضها فريق الترجي أمام منافسه مولودية الجزائر في العاشر من شهر إبريل/ نيسان الماضي في دوري أبطال أفريقيا.

الخنيسي والمادة المحظورة

وقالت موقع إذاعة “شمس أف أم ” التونسية، بأن اللاعب التونسي طه ياسين الخنيسي تناول مادة محظورة أثبتها تحليل أجرى للاعب الخنيسي بعد مباراة الذهاب ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.

لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تصدر قراراً بإيقاف طه ياسين الخنيسي مهاجم #الترجي لمدة عام بسبب خرق قواعد المنشطات بالإضافة لإيقاف ثنائي #مولودية_الجزائر أحمد بوتاجة وعبد النور بلخير لمدة عام أيضاً بسبب الاعتداء على حكم مواجهة الفريق ضد #الوداد في دوري أبطال إفريقيا pic.twitter.com/X2xwK3pKcQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 2, 2021

وكشفت الإذاعة، أن الخنيسي قد تناول دواء يحتوي على مادة “هيبتامينول” المحظورة بالنسبة للرياضيين، وهذه المادة موجودة في الأدوية الخاصة بالدورة الدموية.

تخفيض مدة العقوبة

وبينت، أن عقوبة اللاعب التونسي الخنيسي خاضعة للاستئناف، ومن المحتمل أن تخفض إلى أكثر من نصف المدة التي أقرتها لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد الإفريقي” الكاف”.

وأضحت الإذاعة التونسسية، أن المادة المستخدمة ليست من الصنف الأول للمحظورات أو المواد المخدرة المعروفة والممنوعة، فهي مجرد مكون من مكونات دواء تناوله اللاعب دون معرفة بما يحتويه لغرض علاجي.

الخنيسي والتأثير على الترجي

ويعد غياب اللاعب التونسي الخنيسي ضربة كبيرة في هجوم الترجي، حيث أن اللاعب يشكل قوة في الهجوم مع اللاعبين الثنائي حمدو الهوني وأنيس البدري، منذ إنتقاله لفريق الترجي في عام 2015، قادمًا من فريق الصفاقسي.

وخاض الخنيسي 30 مباراة في كافة المسابقات خلال الموسم المنصرم، استطاع من خلالها تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين آخرين، بمعدل هدف كل 189 دقيقة، بينما خاض 9 مباريات في دوري أبطال أفريقيا تمكن من تسجيل هدف وصنع آخر.

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