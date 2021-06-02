غلطة سراي يسعى للتعاقد مع لاعب مصري بمساعدة مصطفى محمد

كشفت تقارير تركية أن مسئولي فريق غلطة سراي يسعون إلى التعاقد مع اللاعب المصري كريم حافظ لاعب فريق مالاتيا سبور خلال موسم الانتقالات الشهر الجاري مستفيدًا من صداقته القوية مع اللاعب مصطفى محمد.

غلطة سراي واللاعب المصري

وذكرت صحيفة “فوتوماك” التركية، إلى أن رئيس نادي غلطة سراي التركي سيبدأ بإجراءات التفاوض بشكل رسمي خلال الأيام القادمة من أجل ضم اللاعب المصري كريم حافظ بمساعدة المهاجم الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف الفريق مصطفى محمد.

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وبينت الصحيفة، أن الثنائي مصطفى محمد وكريم حافظ يرغبان في اللعب بجوار بعضها البعض داخل صفوف فريق غلطة سراي، وهو ما يسعى إليه مسئولي الفريق لاستغلاله من أجل التعاقد مع اللاعب المصري.

رسمياً تم اختيار كريم حافظ @karimhafez23 الظهير الأيسر لنادي مالطيا سبور في التشكيلة المثالية بالدوري التركي 👏 33 مباراة 👕

9 أسيست 👟

أكثر من قام بصناعة الأهداف في موسم واحد مع مالاتيا سبور التركي بالدوري ⭐️ pic.twitter.com/M1VFdUNLwv — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) May 25, 2021

غلطة سراي ومصطفى محمد

وفي سياق أخر، فقد تلقى فريق غلطة سراي التركي الأسبوع الماضي، عدد من العروض الأوروبية بشأن التعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد خلال موسم الانتقالات الجاري.

وبينت تقارير تركية، بأن نادي مارسيليا الفرنسي سيقدم نحو 20 مليون يورو مقابل ضم اللاعب المصري مصطفى محمد.

كريم حافظ لاعب نادي مالاطيا سبور التركي 🗣️ 💬على طول بنتقابل أنا ومصطفى محمد هو بدأ بداية جيدة في جالاتا سراي، وهو بنادي كبير فكان لازم يبدأ هذه البداية، ما يُعجبني مصطفى تأقلمه، وتعلم إنجليزي سريعًا بجانب كلمتين تركي. pic.twitter.com/JLFJdY9P23 — Yallakora (@Yallakoranow) May 26, 2021

وأشارت تلك التقارير، أن إدارة نادي غلطة سراي التركي يسعى إلى تفعيل بند الشراء النهائي من أجل التعاقد الرسمي مع مصطفى محمد في الفترة المقبلة، والمعار من فريقه السابق الزمالك المصري مقابل مبلغ 4 ملايين يورو.

وذكرت تقارير تركية، بأن هناك عروض أخرى في طي التحرك من أجل الحصول على خدمات اللاعب المصري مصطفى محمد من نادي سانت إتيان الفرنسي، في حال تم تفعيل شراء اللاعب من قبل فريق غلطة سراي.

ويسعى فريق غلطة سراي التركي إلى الحصول على العائد المادي، بعد شراء اللاعب بشكل رسمي من فريقه السابق الزمالك، وعقد صفقة مع تلك العروض المغرية التي قدمت من النوادي التي استعدت للتعاقد مع اللاعب.

أهداف مصطفى محمد مع غلطة سراي

وخاض المصري مصطفى محمد 15 مباراة هي حصيلة مشاركة مصطفى مع جلطة سراي للموسم الحالي، حيث سجل من خلالها سبعة أهداف، منها 4 في أول أربع مباريات على التوالي، ليصبح أول مهاجم يسجل هذا العدد بشكل متتاليًا.

وفشل فريق غلطة سراي التركي في التتويج بلقب الدوري التركي هذا الموسم ليحتل وصافة الترتيب برصيد 84 نقطة، عن المتصدر فريق بشكتاش بفارق عدد الأهداف المسجلة بين الفريقين رغم التساوي في عدد النقاط.

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