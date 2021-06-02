عادل إمام يعاني من وضع صحي مضطرب وهذا ما طلبه الأطباء منه ولم يلتزم

لا يزال الغموض يحيط بالحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام، خاصة أنه لم يتواجد في عزاء صديقه الفنان الراحل سمير غانم.

عادل إمام ومعاناة من ضيق التنفس

ووسط تضارب الأنباء حول الأمر، كشفت معلومات خاصة أن ​عادل إمام​ (81 عاما)، يخضع للمعاينة الطبية بشكل مستمر، للتأكد من سلامة وضعه الصحي، في ظل تفشي ​فيروس كورونا​.

وأشارت المعلومات التي نشرتها صحيفة (في الفن)، إلى أن أطباء مقربون من عادل إمام، يشرفون على حالته بشكل دوري نتيجة إصابته بضيق التنفس قبل سنوات، وذلك بسبب التدخين الشره الذي لم يتخل عنه حتى الآن.

وذكرت المعلومات أيضاً أن عادل إمام كان لا يبالي بما يطلبه الأطباء منه، ولا يلتزم بالإرشادات الطبية، لكنه خضع أخيراً لها بعد أزمة فيروس (كورونا) المستجد.

وتسبب مكوث عادل إمام الطويل في المنزل، بحالة من الملل لديه كونه اضطر للابتعاد عن أقرب المقربين منه، باستثناء عائلته ومتابعته للتلفزيون.

حالة عادل إمام لم تسمح له بالحضور

وكان عادل إمام قد أثار تساؤلات عدة بعدم حضوره جنازة وعزاء سمير غانم، واكتفى بإرسال نجله المخرج لرامي إمام لتقديم الواجب.

ونقلت صحيفة (أهل مصر) المحلية حينها عن مصدر مقرب من الزعيم قوله إن الحالة الصحية لعادل إمام لا تسمح بتواجده في أي مراسم سواء عزاء أو زفاف.

وأشار المصدر إلى أن عادل إمام يعاني من أمراض الشيخوخة حاليا، ولهذا لم يستطع حضور عزاء سمير غانم، كما يحرص الأطباء المعالجون له على توفير المناخ الجيد له وعدم الاختلاط بأي ازدحام تخوفًا من إصابته بفيروس (كورونا)، أو أي عدوى أخرى، لأن مناعته ضعيفة جدا.

وبعد وفاة سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاماً بعد إصابته بفيروس (كورونا)، نشر عادل إمام عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) صورتان تجمعه به، في الأولى مشهد من فيلم (أغبياء لكن أذكياء)، وفي الثانية، فيظهر فيها الزعيم يعانق الفنان الراحل.

(مع السلامة ياحبيبي)

وعلق عادل امام على الصورة: (مع السلامة يا سمير .. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني اوييييي).

وسبق أن وصف سمير غانم هذه الصورة في لقاء سابق بأنها من أجمل صور الصداقة والحب في حياته.

هذا وانتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن تدهور صحة عادل امام، ووضعه على جهاز تنفس، بسبب إصابته بضيق تنفس مزمن بسبب التدخين. وسط مزاعم عن اصابته بفيروس كورونا.

عادل إمام وجهاز التنفس الصناعي

وذكر موقع الفن حينها أن عادل امام غير مصاب بفيروس كورونا خاصة أنه يلتزم تماماً بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية للوقاية منه. حتى أنه لا يستقبل أولاده وأحفاده أحياناً.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها، أن (الزعيم) مصاب بمرض ضيق التنفس المزمن نتيجة التدخين في السنوات الماضية.

وقالت المصادر إن أي مجهود ممكن أن يسبب له حالة من الإرهاق. وغالباً ما يستخدم جهاز التنفس الإصطناعي كي يبقى مستوى الأكسجين معتدلاً في الدم.

وأشار الموقع أن عادل امام يدرس موضوع تلقي لقاح فيروس كورونا بالتشاور مع طبيبه الخاص. مؤكدة أنه لم يصب باكتئاب بسبب الحجر كما تم تداوله.

عائلة عادل إمام غاضبة

من جهتها، نفت عائلة عادل إمام هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً.

وقال نجله الفنان محمد إمام، في تصريحات لصحيفة (اليوم السابع) المحلية، إن (الحالة الصحية لوالده جيدة للغاية. وما ينشر عن تدهور حالته الصحية غير صحيح مطلقا.)

وتابع إمام: (والدي متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة. ويمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز، فضلاً عن أنه يمارس الرياضة يوميا وأن كل ما أشيع عارٍ تماما من الصحة).

وطالب محمد إمام وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عن والده تحديدًا خاصة أنه رمز من رموز الفن في مصر بحسب تعبيره.

(راعوا شعور أسرته)

كذلك نفى المنتج عصام إمام، شقيق عادل امام، ما تردد عن تعرض الأخير لوعكة صحية، وأكد أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة.

وأعرب عصام إمام في تصريحات صحفية عن استيائه الشديد من تداول هذه الأخبار المغلوطة بحسب وصفه.

وأكد عصام أن شقيقه عادل امام بصحة جيدة، ولا يتعرض لأي وعكات صحية إطلاقاً كما يردد البعض، مضيفاً: (الزعيم يقضي وقته مع أسرته وأحفاده حالياً).

وناشد عصام إمام الجمهور بعدم تداول الشائعات التي تدور حول الزعيم مراعاة لشعور أسرته.

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