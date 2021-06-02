وفاة حكم مباراة داخل أحد الملاعب في إسبانيا
وفاة حكم مباراة داخل أحد الملاعب في إسبانيا
Imageرياضة

بالصور: وفاة حكم مباراة داخل أحد الملاعب الإسبانية وسط صدمة اللاعبين

كتب وطن
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توفي حكم مباراة إسباني “فرنادو ألكاراز” 19 عامًا مغشيًا عليه داخل  أرضية الملعب خلال فترة الإحماء قبيل تحكيمه لمباراة جمعت فريق مونتيكاسيلاس ومنافسه سان جينيس دي لا غارا في مقاطعة مورسيا جنوب إسبانيا.

محاولة إنقاذ حياة حكم المباراة 

وأفادت صحيقة “موندو ديبورتيفو”، بأن سيارة الإسعاف قد دخلت بسرعة إلى الملعب، ومحاولات الكادر الطبي في إنقاذ  حياة  الحكم الشاب ألكاراز داخل أرضية الملعب.

وأردفت الصحيفة، أن المحاولات لإنعاش حياة الحكم باءت بالفشل ليفارق الحياة وسط صدمة كبيرة من الفريقين على أرضية الملعب، وكان الراحل ألكاراز سيقوم بدور الحكم المساعد في تلك المباراة.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 86 نقطة في دوري الدرجة الممتازة، يليه في وصافة الترتيب  بفارق نقطتين فريق ريال مدريد برصيد 84 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

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أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 58 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة خلال منافسات الموسم المنقضي.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 23 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 21 هدفًا.

وفي خامس ترتيب الدوري آتى المغربي يوسف النصيري المهاجم في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الموسم المنصرم.

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