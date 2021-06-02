إماراتي يقبل رأس إسرائيلي ويثير ضجة واسعة “شالوم شالوم.. هذا أخوي”

أثار مقطع فيديو لمواطن إماراتي، وهو يقبل رأس إسرائيلي، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، الامر الذي أعاد للأذهان ما قاله سفير الإمارات في إسرائيل محمد محمود آل خاجة أمام كبير الحاخامات في إسرائيل.

إماراتي يقبل رأس إسرائيلي

وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، الشاب الإماراتي وهو يقبل رأس سائح إسرائيلي قادم إلى دبي وقائلاً بالعبرية “شالوم”، وهي الكلمة التي تعني “سلام” باللغة العربية، وأتبعها بقبلة على رأسه.

وحسب الفيديو فقد تعالت الضحكات بين الشاب الإماراتي ونظيره الإسرائيلي فرحاً بهذا اللقاء التطبيعي، متجاهلين الجرائم الإسرائيلية ضد الأطفال والمدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأثار مقطع الفيديو حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم لمدى التذلل الإماراتي لإسرائيل.

وقال سعد حسن: “لا عجب في ذلك نحن نعرف أن الإمارات هم الصهاينة العرب”.

لا عجب فى ذلك

نحن نعرف أن الإمارت هم الصهاينة العرب pic.twitter.com/AhPNfOvwXl — Saad Hassan (@SaadHas12351033) June 2, 2021

فيما علق حساب آخر: “فعلاً أن كل شيء ذكر بالدين يتحقق اللهم أضرب ظالمين بظالمين وأخرجنا منهم سالمين، يعني دولة بلا تاريخ ولا حضارة عبارة عن ١٦٪ شعب والباقي من البلدان الثانية”.

وأضاف: “أزعلوا من دولة إلها تاريخها وحاضرتها ودينا ومبدئها ومعتقداتها ودولة الأمارات الصهيونية تنعدم منهم يضحك متقلبًا على الأرض”.

فعلاً أن كل شيء ذكر بالدين يتحقق اللهم أضرب ظالمين بظالمين وأخرجنا منهم سالمين ، يعني دولة بلا تازيخ ولا حضارة عبارة عن ١٦٪ شعب والباقي من البلدان التانية أزعلوا من دولة إلها تاريخها وحاضرتها ودينا ومبدئها ومعتقداتها ودولة الأمارات الصهيونة تنعدم منهم 🤣✌🏻 — مَهاسَمارة-Maha samara💙👑 (@MahaSamara7) June 2, 2021

وعلق حساب آخر: “عقدة نقص إضافة إلى نفسية مجبولة على احتقار نفس مهين عندما يكون ذليلا وأدنى من شخصية ذليلة ومهانة في الأصل”.

عقدة نقص إضافة إلى نفسية مجبولة على احتقار نفس مهين عندما يكون ذليلا وأدنى من شخصية ذليلة ومهانة في الأصل — OSAMA ALHOOT (@OSAMAALHOOT) June 2, 2021

وأضاف مغرد: ” الله برئ منهم ورسوله يعينكم الله يا شرفاء الإمارات (العربية) و(المتحدة) راح تعبك وحلمك يا شيخ زايد”.

الله برئ منهم ورسوله يعينكم الله ياشرفاء الإمارات ( العربية ) و ( المتحده ) راح تعبك وحلمك ياشيخ زايد — Bin Oman (@BinOman7979) June 3, 2021

زيارة حاخام إسرائيلي

وفي وقت سابق، زار آل خاجة زعيم حركة “شاس” المتطرفة الحاخام شالوم كوهين في منزله بالقدس المحتلة، وانتقد من هناك قناةَ الجزيرة، واتهمها بـ”تأجيج الجنون” في المنطقة.

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وقال آل خاجة أثناء الزيارة معلقا على التطورات الأخيرة التي تميزت بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر 11 يوما وواكبته الجزيرة بتغطية خاصة؛ إن “قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة والإخوان المسلمين يحاولون أن يظهر هذا الجنون في منطقتنا”، وفق ما ورد في تقرير عن الزيارة نشرته هيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت الهيئة عن السفير الإماراتي قوله للحاخام الإسرائيلي “جنونٌ تؤججه الجزيرة والإخوان يحتاج لحكمتكم”.

كما بثت مقطع فيديو يقول فيه الدبلوماسي الإماراتي إنه صُدم عندما جاء إلى إسرائيل، ومن ذلك حين شاهد مسجدا في تل أبيب على غير ما تقدمه القنوات مثل الجزيرة وغيرها، حسب تعبيره.

“بركة الكهنة”

من جهته، قال حساب “إسرائيل بالعربية” على تويتر التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن آل خاجة تلقى “بركة الكهنة” من الحاخام.

وأضاف الحساب أنه تحدث مع الحاخام عن اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

ووفق الحساب الإسرائيلي، فقد دعا السفير الإماراتي الحاخام لافتتاح معبد الديانات الإبراهيمية الثالث في أبو ظبي.

وفي وقت سابق، وجهت مؤسسة “جبل الهيكل التراثية”، دعوة لسفير الإمارات في تل أبيب محمد آل خاجة للمشاركة في اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك.

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