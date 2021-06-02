بعد يوم من فسخ خطوبتها .. آمال ماهر تصدم الجمهور بقرار مصيري وتركي آل الشيخ المُتهم!

فاجأت الفنانة المصرية آمال ماهر جمهورها بخبر صادم آخر، بعد يوم واحد فقط من إعلانها فسخ خطوبتها.

ظروف خاصة تجبر آمال ماهر على الاعتزال

وأعلنت آمال ماهر اعتزالها وابتعادها تماماً عن الوسط الفني، لظروف خاصة خارجة عن إرادتها بحسب تعبيرها.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، كتبت آمال ماهر: (جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن إبتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء. و إن كنت سأعود أم لا؟).

جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي..

أُعلن

إبتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني،

متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء.

و إن كنت سأعود أم لا؟ — Amal Maher (@amalmaher) June 2, 2021

وحول احتمالية عودتها من عدمها، قالت آمال ماهر: (هذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط .. فكل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير، وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم و إجتهدت كثيرًا ،أكثر من أي وقت مضىٰ و لكنها إرادة الله).

فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط ..

فكل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير ..

و بالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم و إجتهدت كثيرًا ،أكثر من أي وقت مضىٰ و لكنها إرادة الله .. — Amal Maher (@amalmaher) June 2, 2021

وختمت آمال ماهر موجهةً رسالة إلى جمهورها وكل من ساندها، وقالت: (شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية و في حياتي ، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج إستمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام و أعوام و كنتم خير جمهور .. وشكرًا لله عز وجل أولًا و أخيرًا و دائمًا).

شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية و في حياتي ،

شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج إستمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام و أعوام و كنتم خير جمهور ..

و شكرًا لله عز و جل أولًا و أخيرًا و دائمًا .. #آمال_ماهر — Amal Maher (@amalmaher) June 2, 2021

غضب الجمهور من تركي آل الشيخ

وعبر المغردون عن غضبهم وحزنهم من قرار آمال ماهر بالاعتزال، مؤكدين أن المستشار تركي آل الشيخ يقف وراء محاربتها وإبعادها عن الوسط الفني.

فكتب أحدهم: (تركي ال الشيخ بيحارب امال ماهر اولا في شهر 5 تم حذف قناة امال ماهر بالكامل، ثانياً اشترى حقوق ملكية اغانيها كلها عشان يتحكم فيها، ثالثاً كلنا بنتعرض لتهديدات تقريبا كل شهر من حمادة).

تركي ال الشيخ بيحارب امال ماهر " ⚠️

١) اولا في شهر 5 تم حذف قناة امال ماهر بالكامل

٢) اشترا حقوق مليكة اغانيها كلها عشان يتحكم فيها

٣) كلنا بنتعرض لتهديدات تقريبا كل شهر من حمادة pic.twitter.com/jTkKKAI3TU — amalmaherholics (@amalmaherholic) June 2, 2021

وتساءلت ياسمينا عن سبب عدم دعم زملاء آمال ماهر لها، وكتبت: (أنا نفسي أفهم محدش بيدعمها ليه؟!!! آمال ماهر مش اسم صغير ولا صوت عادي عشان محدش يقف جنبها ويسندها قصاد الدب ده! خسارة كبيرة جداً وحرام الوضع اللي هي فيه ده والله، منه لله اللي كان السبب).

أنا نفسي أفهم محدش بيدعمها ليه؟!!!

آمال ماهر مش اسم صغير ولا صوت عادي عشان محدش يقف جنبها ويسندها قصاد الدب ده! خسارة كبيرة جداً وحرام الوضع اللي هي فيه ده والله، منه لله اللي كان السبب.. — 𝚢𝚊𝚜𝚖𝚎𝚎𝚗𝚊 (@ysh9901) June 2, 2021

وتابعت: (وطبعاً الإعلام والمذيعيين وكل الفنانيين اللي محدش فيهم وصل ولا هيوصل لربع صوت و قدرة آمال هيعملوا أغبيا ومش شايفين حاجة عشان طال عمره يتبسط ويرضى عنهم .. قلة أصل).

وطبعاً الإعلام والمذيعيين وكل الفنانيين اللي محدش فيهم وصل ولا هيوصل لربع صوت و قدرة آمال هيعملوا أغبيا ومش شايفين حاجة عشان طال عمره يتبسط ويرضى عنهم .. قلة أصل. — 𝚢𝚊𝚜𝚖𝚎𝚎𝚗𝚊 (@ysh9901) June 2, 2021

ووافقتها الرأي أخرى كتبت: (من اول ازمتها مع X ولا شفنا تصريح لنقابة المحترمة ولا تضامن من الزميلات والزملاء كله خايف على اكل عيشه وصلنا لزمن الكل شايف الظلم بيقع على انسانة ومسيرتها بتدمر ولا واحد قادر يقول كلمة حق).

من اول ازمتها مع X ولا شفنا تصريح لنقابة المحترمة ولا تضامن من الزميلات والزملاء كله خايف على اكل عيشه وصلنا لزمن الكل شايف الظلم بيقع على انسانة ومسيرتها بتدمر ولا واحد قادر يقول كلمة حق 💤#آمال_ماهر #اعتزال_امال_ماهر_مرفوض https://t.co/b1Lwg37q1l — Youzik azeik (@YAzeik) June 2, 2021

بينما قامت مغردة بذكر تركي آل الشيخ في تعليقها ووجهت له رسالة قالت فيها: (ارتحت هلا انت، هلا عرفت ليش كل الفنانين راكضين وراءك).

ارتحت هلا انت @Turki_alalshikh, هلا عرفت ليش كل الفنانين راكضين وراءك https://t.co/o6W9X2JF3F — nado (@nadaa2o21) June 2, 2021

بينما أخفت أخرى اسمه في تعليقها وقالت: (امال ماهر اتبهدلت واتحاربت وانظلمت بشكل فضيع وكله بسبب **** ***** ، لدرجة متاكدة مافي فنان/ه رح يكتبلها خوفً على عقودهم منه).

😔😔😔😔😔😔😔😔😔💔💔

امال ماهر اتبهدلت واتحاربت وانظلمت بشكل فضيع وكله بسبب **** ***** ، لدرجة متاكدة مافي فنان/ه رح يكتبلها خوفً على عقودهم منه https://t.co/YosMeVUazk — Sara (@Saraalqrll) June 2, 2021

وألقى آخر باللوم على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكتب له: (تركي اللي انت عملت له سعر وقابلته ، بيحارب أمال ماهر).

تركي اللي انت عملت له سعر وقابلته ، بيحارب أمال ماهر @AlsisiOfficial https://t.co/CYmxuXpH2V — Wael Elmola (@WElmola) June 2, 2021

آمال ماهر: كل شيء نصيب

هذا وأعلنت آمال ماهرأمس الثلاثاء فسخ خطوبتها بعد أسابيع فقط من الإعلان عنها.

وعبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، كتبت آمال ماهر: (كنت أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي، ولكن كل شيء نصيب، تم فسخ الخطوبة، الحمد لله على كل شيء).

واستشعر جمهور آمال ماهر بطريقتها في إعلان فسخ الخطوبة أنها حزينة، وسارعوا إلى مواساتها.

آمال ماهر وتركي آل الشيخ

وكان الإعلامي المصري محمد الغيطي قد كشف في عام 2018، أن المستشار بالديوان الملكي السعودي “تركي آل الشيخ” قد تزوج سرا بآمال ماهر.

وقال “الغيطي” خلال تقديمه برنامج “صح النوم” المذاع على فضائية “LTC” حينها، إن ابتعاد ماهر عن الغناء خلال الفترة الأخيرة، كان بسبب زواجها من تركي آل الشيخ.

وأوضح أن آل الشيخ كان يضع طائرة خاصة تحت تصرفها، كاشفا أن بعض المراقبين، شاهدوا آمال وهي تغادر الطائرة الخاصة.

وذكر “الغيطي” أن أحد الملحنين المقريبين من “آل الشيخ”، ذكر له أن الأخير قال لـ”آمال”، أنه سيجعل أشهر. مطربي العالم العربي يغني لبرج الحوت، كون أن “آمال” من مواليد هذا البرج.

وأضاف: “هذا ما دفع عمرو دياب للغناء لبرج الحوت، في ألبومه الجديد، الذي كتب آل الشيخ معظم أغانيه قبل أن ينتجه بحوالي مليون دولار و4 سيارات لدياب”.

يشار إلى أن آمال تعرضت للضرب على يد تركي آل الشيخ في نفس العام مما دفعها لتقديم بلاغ رسمي. ضده لقسم شرطة المعادي.

وذكرت الفنانة في بلاغها أن “المسؤول السعودي قام بضربها أمام منزلها في منطقة المعادي، وبحضور عدد من رجال الأمن المحيطين بمنزلها، الذين شهدوا على الواقعة أيضًا”، بحسب قولها.