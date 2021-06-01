وافد عربي قام بأفعال دنيئة مع طفلة في خيطان والكاميرات رصدت الواقعة

كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة صادمة أقدم عليها ذئب بشري، بحق طفلة في خيطان حينما قام بأفعال دنيئة معها في خيطان وصنفت الجريمة بأنها محاولة هتك عرض.

جريمة خيطان

وبحسب ما ذكرته صحيفة (الأنباء) المحلية فقد شرع رجال مباحث الفروانية في متابعة كاميرات في حدود منطقة خيطان قطعة 9.

وذلك في محاولة لتحديد هوية ذئب بشري شرع في افتراس طفلة عربية، بعد أن تتبع خطواتها بدءا من أحد أفرع جمعية خيطان حتى باب مصعد منزلها.

ومن ثم شرع في ارتكاب أفعال دنيئة جعلت الطفلة تصرخ ليهرب الجاني مهرولا إلى جهة غير معلومة.

وجاءت خطوة مباحث الفروانية عقب تسجيل قضية حملت عنوان هتك عرض وبتخصص جنايات.

وتضمنت، حسب مصدر أمني تقدم وافد عربي من مواليد 1981 وقال إن ابنته البالغة من العمر 12 عاما توجهت إلى فرع قريب من منزل عائلته لشراء بعض الاغراض.

سيناريو وحش حولي

وحينما عادت أبلغته بما حدث، وذكرت أن شخصا كان يقوم بتتبعها نحو السادسة مساء.

وبعد أن وصلت إلى البناية وفيما تنتظر مقابل المصعد اقترب منها الذئب وأمسك بها من رقبتها وقم بتقبيلها وهو ما دفعها للصراخ.

وكان وحش حولي، والذي حكم عليه بالاعدام قبل سنوات يمارس سيناريو شبيها بذلك، ليقوم المتهم الجديد بأسلوب مماثل في استهداف الطفلة.

وكانت (الأنباء) نشرت الخبر بشكل موجز على موقعها الإلكتروني مساء أول من أمس.

وفي سياق آخر ألقت الجهات الأمنية في الكويت، القبض على 40 شخصاً شاركوا في حفل مخل بأحكام الدين، والعادات والتقاليد، ومخالف للإجراءات الاحترازية الصحية المفروضة في البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي لها نشرته عبر (تويتر)، وتابعته (وطن)، أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط 40 شخصاً بعد ورود بلاغ عن وجود تجمع مخالف لقرارات مجلس الوزراء، والاشتراطات الصحية.

الإعلام الأمني:

قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط 40 شخصاً خالفوا قرارات مجلس الوزراء والإشتراطات الصحية pic.twitter.com/CezpW35goo — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 31, 2021

وأضافت الداخلية في بيانها أن المتهمين أقاموا حفلاً أخل بتعاليم الدين الإسلامي، وعادات المجتمع الكويتي الأصيلة، وذلك في منطقة الهجن في كبد بمحافظة الجهراء.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحالة المتهمين الـ40 إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

مراهقو شاطئ المارينا

وفي الشهر الماضي، أثار حفل رقص لمراهقين عند شاطئ بحر المارينا في الكويت أيضاً استياء العائلات.

وأظهر مقطع فيديو تداولته حسابات كويتية بموقع تويتر، مجموعة كبيرة من المراهقين وهم يرقصون على انغام الموسيقى الصاخبة، الأمر الذي أثار استياء العائلات، والكويتيين بمواقع التواصل.

وبعد تداول فيديو رقص لمراهقين عند شاطئ المارينا، تساءل بعضُ المغردين عن دور وزارة الداخلية في منع هذه التجمعات، خاصة في ظلّ جائحة كورونا.

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