ميا خليفة تغضب “إسرائيل” بهذه الصور والفيديو!

أثارت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، لبنانية الأصل ميا خليفة، غضب إسرائيل بما قالته عن دولتهم التي قامت على احتلال أرض فلسطين.

ميا خليفة: نبيذي أقدم من دولتكم

ونشرت ميا خليفة صور لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر) وهي تشرب النبيذ، وعلقت ساخرة: (نبيذي أقدم من دولة الفصل العنصري).

My wine is older than your apartheid “state” pic.twitter.com/CTpAitpKZP — Mia K. (@miakhalifa) May 30, 2021

واستطاعت ميا خليفة أن تستفز الإسرائيليين بتغريدتها، فرد عليها الكاتب الإسرائيلي هين مازيغ وقال: (أنت تشربين نبيذا مصنوعا في فرنسا التي احتلها النازيون عام 1943، بينما تنكرين آلاف السنين من التاريخ اليهودي في وطن أجدادنا، سعيد لأنني وجدت الارتباط المثالي عندك بمعاداة السامية).

You’re drinking wine made in 1943 Nazi-occupied France, while denying thousands of years of Jewish history in our ancestral homeland. Glad you found the perfect pairing for your antisemitism! — Hen Mazzig (@HenMazzig) May 30, 2021

إسرائيل تهاجم ميا خليفة

وكتب الأمريكي جاك بوسوبيك: ( من كان يدير فرنسا عام 1943 عندما صنع هذا النبيذ؟).

وحاول الإسرائيليون إلصاق تهمة بميا خليفة كما فعلوا مع عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة بيلا حديد، فكتب المحرر التنفيذي لصحيفة “واشنطن إكزامينر”، سيث ماندل: (أنتي تسخرين من الدولة اليهودية حين تقومين بشرب النبيذ النازي المصنوع خلال محرقة اليهود).

وكتب آفي ماير: (ميا خليفة لديها 3.7 مليون متابع، ها هي تسخر من عمر إسرائيل (ملاحظة: إسرائيل أقدم من ثلثي دول العالم ، بما في ذلك معظم دول الشرق الأوسط) من خلال عرض الشمبانيا المنتجة في فرنسا التي احتلها النازيون).

Mia Khalifa has 3.7 million followers. Here she is mocking Israel's age (note: Israel is older than two-thirds of the world's countries, including most countries in the Middle East) by showcasing champagne produced in… Nazi-occupied France. ¯_(ツ)_/¯https://t.co/WYsEOCEIDH — Avi Mayer (@AviMayer) May 31, 2021

ونفت ميا خليفة الاتهامات التي طالتها، وقالت: (النبيذ يحمل أوامر ملكية من جلالة الملك جورج السادس وبريطانيا العظمى لم تكن جزءا من القوى المحورية في عام 1943).

كما نشرت ميا خليفة فيديو لها وهي ترقص على أنغام الموسيقى وعلقت ساخرة: (الاستمتاع بما يمكن تصنيفه على أنه موسيقى العصر النازي وفقًا لمنطقهم حول الأشياء التي تم إنتاجها في فرنسا عام 1940).

Enjoying what would be classified as “nazi-era” music according to the NYPost’s logic on things produced in 1940’s France. https://t.co/2yUXOu60ht pic.twitter.com/ognnSct95f — Mia K. (@miakhalifa) May 31, 2021

ميا خليفة تهاجم (ديور)

وسبق أن أعلنت ميا خليفة عن تضامنها مع عارضة الأزياء الأمريكية، فلسطينية الأصل بيلا حديد، وذلك بعد أنباء خسارة الأخيرة شراكتها مع دار أزياء “ديور” الشهيرة بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.

وكتبت ميا خليفة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر): (لو خسرت بيلا حديد عقدها مع دار (ديور) لدعمها فلسطين والوقوف ضد الفصل العنصري، فلتذهب ديور وتحترق في متاجر مارشالز (متاجر تبيع بأسعار منخفضة جدا).

If Bella Hadid lost a Dior contract for supporting Palestine and standing against apartheid, then Dior can go burn in Marshall’s. — Mia K. (@miakhalifa) May 19, 2021

وكتبت في تغريدة أخرى موجهة كلامها لعارض الأزياء مايكل كورس: (تعتقد أنك فعلت شيئاً بإلغاء عقدكم مع بيلا حديد، لا ياعزيزي، أنت بحاجة إلى بيلا حديد وليس العكس، لا أحد يأتي إلى أقسامكما أنت وباندورا لولا تأثيرها).

Michael Kors thinks they really did something canceling their contract with Bella Hadid… lmaoooo baby!! You need Bella, not the other way around!!! No one is walking to the Pandora and Michael Kors section at the secondhand mall without her influence 🤡 — Mia K. (@miakhalifa) May 22, 2021

تضامن ميا خليفة مع فلسطين

وسبق أن شن الكاتب المصري المعروف جمال سلطان، هجوما عنيفا على من وصفهم بلحى السوء ومشايخ السلاطين الذين صموا آذانهم عن نصرة فلسطين، بينما ممثلو أفلام إباحية وفنانات أجانب أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين ضد المحتل الغاشم.

وكتب جمال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر مستنكرا موقف بعض العلماء: (المفارقة أن ممثلة الإباحية ميا خليفة فتحت حسابها في انستجرام بث حي للتضامن مع المرابطين في القدس، والممثلة الأمريكية الإسرائيلية ناتالي بورتمان ، تعلن تضامنها مع فلسطين عبر انستغرام أيضا بينما هناك لحى طويلة وعمائم فخمة وغترات مشيخية معطرة صموا آذانهم وباعوا القدس والأقصى!)

المفارقة أن ممثلة الإباحية ميا خليفة فتحت حسابها في انستجرام بث حي للتضامن مع المرابطين في #القدس ، والممثلة الأمريكية "الإسرائيلية" ناتالي بورتمان ، تعلن تضامنها مع فلسطين عبر انستغرام أيضا ، بينما هناك لحى طويلة وعمائم فخمة وغترات مشيخية معطرة صموا آذانهم وباعوا القدس والأقصى ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 11, 2021

ميا خليفة وعلماء السوء

واتفق مغردون مع سلطان في طرحه وهاجموا هذا الصنف من علماء السوء الذين يكرسون للقمع ويروجون سياسة التطبيع، وفق ما يأمرهم به حكامهم.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد تداولت أنباء تفيد بأن بيلا حديد شركت خسارتها مع دار (ديور) للأزياء بسبب دعمها القضية الفلسطينية، وهو ما وصفوه بـ(التضحية الكبيرة).

تضحية بيلا حديد الكبيرة

هذا ولم يؤكد مصدر من دار الأزياء رسمياً حقيقة هذه الأنباء، إلا أن بيلا حصلت على الكثير من الدعم بعد تداولها، من ضمنهم الفنانة اللبنانية مي حريري.

ولم تكتف بيلا حديد من التنديد باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بل نزلت في مظاهرات حاشدة إلى الشوارع الأمريكية.

وخرجت بيلا حديد في بروكلين لدعم فلسطين وإدانة الاعتداءات الوحشية على قطاع غزّة والمسجد الأقصى. من قبل إسرائيل.

Bella Hadid-probably risking her career to stand up for the truth. 🇵🇸 ❤#FreePalaestine pic.twitter.com/179UHwJDI1 — ʟ✌︎ʍ ‏‎𓂆 (@thyyms_) May 16, 2021

وارتدت بيلا حديد الكوفية الفلسطينية، وحملت علم بلادها الأصلية وسط المتظاهرين الذين كانوا يطالبون الحكومة الأمريكية بالتدخل لوقف وحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت بيلا مجموعة صور وفيديوهات من المظاهرة وعلقت: (هذا ما يشعر به قلبي، أن أكون بين هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الجميلين ، الأذكياء ، المحترمين ، المحبين ، اللطفاء والكرام في مكان واحد، إنه شعور كامل، نحن مجتمع لا مثيل لعزيمته على الأرض، الحرية لفلسطين).

“معاداة السامية”

وعلى إثر ذلك، تعرضت بيلا حديد لهجمة شرسة من قبل إسرائيل التي وجهت لها تهمة معاداة السامية.

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State. This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue. Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy — Israel ישראל (@Israel) May 16, 2021

وزعم ناطق باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن دعوة بيلا حديد وسط الصراع ترقى إلى الدعوة إلى القضاء على (الدولة اليهودية).

وكتب حساب (إسرائيل) عبر (تويتر): (عندما يدعو مشاهير مثل بيلا حديد إلى إلقاء اليهود في البحر، فهم يدعون إلى القضاء على الدولة اليهودية، لا ينبغي أن تكون هذه قضية إسرائيلية فلسطينية. يجب أن تكون هذه قضية إنسانية، عار عليك).

وادعت إسرائيل أن عبارة (فلسطين حرة من النهر إلى البحر)، والتي كان يهتف بها المتظاهرين، هي دعوة للقضاء على إسرائيل ورمي اليهود في البحر بحسب تعبيرهم.

