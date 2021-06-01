وزير الأوقاف السعودي يثير ضجة جديدة حول وقف مكبرات الصوت في المساجد

أثار وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، الجدل مجدداً بدفاعه عن قرار خفض صوت مكبرات الصوت في المساجد.

وزير الأوقاف السعودي.. عائلات تشتكي

وقال آل الشيخ، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن هناك عائلات تشتكي من أن تزاحم أصوات المكبرات يبقي أطفالها مستيقظين.

فيديو | وزير #الشؤون_الإسلامية لـ #الإخبارية: قصر #مكبرات_الصوت على الأذان والإقامة لما تسببه الأجهزة من أذية للناس ومن لديه رغبة في الصلاة لا يتأخر pic.twitter.com/0l9q61Pi1h — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2021

وأوضح آل الشيخ، أن التغييرات رد على شكاوى من العامة من الصوت شديد الارتفاع، ومنهم كبار في السن وآباء لم يستطع أطفالهم النوم بشكل متواصل.

وأضاف: “الذي عنده الرغبة في الصلاة لا ينتظر إلى أن يدخل الإمام ويكبّر ويسمع صوته، المفروض أنه يسبق إلى المسجد”، مضيفا أن هناك أيضا عدة قنوات تلفزيونية تبث الصلوات.

وتابع: “الوزارة لم تمنع واجباً أو مستحباً ولم تفرض محرم أو مكروه، والإقامة تكون لمن هم داخل المسجد وليس خارجه”.

وقال الوزير إن “أعداء” ينشرون بعض الانتقادات للسياسة من أجل التهييج، زاعماً أن هناك من “أعداء المملكة العربية السعودية من يريد إثارة الرأي العام ومن يريد التشكيك في قرارات الدولة ومن يريد تفكيك اللحمة الوطنية من خلال رسائلهم”.

استنكار سعودي

رواد مواقع التواصل الاجتماعي استكروا تبريرات الوزير السعودي، معتبرين ان هذه تأتي في إطار فتاوى السلطان التي يطلقها الوزير بين الحين والآخر.

وقال خالد الأحمدي: ” طيب يا شيخ ويا وزير خلاص انا متفق معاك طيب والاغاني في المولات والمطاعم والكفي ما هو من حقنا ان ما نسمع ولا نبي نسمع اغاني الشي بالشي يذكر ولا فقط معالي الوزير حسبنا الله ونعم الوكيل”.

طيب ياشيخ وياوزير خلاص انا متفق معاك طيب والاغاني في المولات والمطاعم والكفي ماهو من حقنا ان مانسمع ولانبي نسمع اغاني الشي بالشي يذكر ولا فقط معالي الوزير حسبنا الله ونعم الوكيل — خالد الأحمدي (@ahmdi_al) May 31, 2021

وتساءل آخر: “طيب والناس الكثير اللي يطالبون بالمكبرات أليس لهم حق كاللذين يطالبون في ايقافها على كلامه، هذا يعتبر تناقض في حديثه، ونسأل الله الهداية للجميع”.

طيب والناس الكثير اللي يطالبون بالمكبرات أليس لهم حق كاللذين يطالبون في ايقافها على كلامه . هذا يعتبر تناقض في حديثه . ونسأل الله الهدايه للجميع — …. (@ALShehri__M0) May 31, 2021

فهد الهاملي قال: “استغرب من هذا الأسلوب الرخيص (ومن لديه الرغبة في الصلاة) وكأن الفعل اقل من عادي”.

استغرب من هذا الأسلوب الرخيص (ومن لديه الرغبة في الصلاة) وكأن الفعل اقل من عادي… — فهد راضي الهاملي (@hannu999) May 31, 2021

أحمد عسيري قال: “متى أصبح صوت القرآن أذيه للناس، أعرف أن القرآن شفاء، شفاك الله أيها الوزير المريض”.

متى أصبح صوت القرآن أذيه للناس

أعرف أن القرآن شفاء

شفاك الله أيها الوزير المريض — أحمد عسيري (@AhmadJabrAsiri) May 31, 2021

المتوكل علق بالقول: “انا مواطن عادي وتعليمي لا يتجاوز المتوسطه ولكني وألله غير مقتنع في كلام معالي الوزير فيما يتعلق بالمكبرات الصوتيه للمساجد، ثم هل المبررات مقنعه؟”.

انامواطن عادي وتعليمي لايتجاوز المتوسطه ولكني وألله غير مقتنع في كلام معالي الوزير فيما يتعلق بالمكبرات الصوتيه للمساجد، ثم هل المبررات مقنعه؟ — المتوكل (@mohamad_wwf) May 31, 2021

في حين قال عدنان: ” استغرب من ترديد الوزير وغيره كلمة اذيه وازعاج من سماع صوت القران في مكبرات الصوت، نسأل الله تعالي العفو والعافية”.

استغرب من ترديد الوزير وغيره كلمة اذيه وازعاج من سماع صوت القران في مكبرات الصوت

نسأل الله تعالي العفو والعافيه — عدنان الصحفي (@a_alsahafy) May 31, 2021

تعميم بشأن مكبرات الصوت

والأسبوع الماضي وفي تعميم مفاجئ، قالت وزارة الشؤون الإسلامية إن مستوى صوت المكبرات في المساجد يجب ألا يعلو عن ثلث درجة الجهاز.

كما قصرت استخدام مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة.

يأتي التغيير في وقت يشهد إصلاحا أوسع نطاقا لدور الدين في الحياة العامة في ظل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، الذي خفف بعض القيود الاجتماعية الصارمة بينما لا يسمح بأي معارضة سياسية.

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ومن السابق لأوانه تحديد مدى تأثير هذا التوجيه الجديد في المملكة. وقال سكان الرياض إن الصوت في بعض المساجد، وليس جميعها، أصبح أهدأ على ما يبدو.

وشغل مسجد واحد على الأقل مكبرات الصوت طوال مدة أداء الصلوات وبنفس شدة الصوت المعتادة، وفق وكالة “رويترز”.

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