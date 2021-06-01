كاتبة فلسطينية تصدم سيدة ادعت أن صواريخ غزة أخافت كلب ابنها في تل أبيب “فيديو”

أحرجت الكاتبة الفلسطينية رندا عبدالفتاح، سيدة يهودية خلال برنامج تلفزيوني مباشر، بعد أن ادعت الأخيرة أن صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل خلال التصعيد الأخير أخافت كلب ابنها.

الفلسطينية رندا عبدالفتاح

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، رصدته “وطن” لحوار تلفزيوني بثته قناة أسترالية، حينما قدمت إحدى ضيوف البرنامج إجابة مثيرة للتفاعل على مداخلة لإحدى المشارِكات حاولت فيها تبرير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

"كلب ابنك خائف؟ هناك أطفال أُبيدوا".. هذا كان رد الكاتبة الفلسطينية، رندة عبدالفتاح على سيدة تشكو من القصف على #تل_أبيب خلال برنامج حواري #أستراليا #قطاع_غزة #فلسطين #هنا_المملكة pic.twitter.com/heXkPnhUrV — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 30, 2021

وظهرت في الفيديو الكاتبة رندا عبدالفتاح، ذات الأصول الفلسطينية، في برنامج على قناة abc الأسترالية، وهي ترد على سيدة من المشاركات.

السيدة قالت في مداخلتها إن كلب ابنها الذي يسكن في إسرائيل كان خائفاً من القصف الصاروخي الذي أطلقته المقاومة على مدن إسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

رد ناري من الكاتبة رندا عبدالفتاح

الكاتبة رندا عبدالفتاح أجابتها بالقول إنها “سعيدة لأن ابنها لديه مكان يختبئ فيه، وهو ما يفتقر إليه سكان غزة المحاصرة منذ 14 عاماً”.

وأضافت الكاتبة في حديثها، أن “القوات الإسرائيلية، المدعومة من أمريكا بأكثر من 3 ملايين دولار من أقوى الأسلحة، تستهدف وتقتل المدنيين في قطاع غزة”.

كما وجهت حديثها للمشارِكة، بالقول إنه بينما كان كلب ابنها خائفاً “كان هناك عشرات الأطفال قد قُتلوا، والعائلات قد أبيدت”.

تفاعل على مواقع التواصل

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الرد الناري من الكاتبة الفلسطينية، مبدين إعجابهم بقدرتها على الدفاع عن القضية الفلسطينية بهذه الطريقة المتميزة.

نورا المطيري قالت: “زعلانه على الچلب اللي خايف من القصف وتتسائل ليش الإسرائيلين المدنين يتم قصفهم!”.

وأضافت: “أول شي ما في شي اسمه اسرائيليين مدنيين لأن لا توجد دولة اسمها إسرائيل من الأساس! هناك احتلال صهيوني غاصب على دولة عربية تُسمى فلسطين وولدك الكلب اسمه مُحتل مش مدني. عقبال صاروخ يشيله هو وكلبه”.

زعلانه على الچلب اللي خايف من القصف وتتسائل ليش الإسرائيلين المدنين يتم قصفهم!

أول شي مافي شي اسمه اسرائيليين مدنيين لأن لاتوجد دولة اسمها إسرائيل من الأساس!

هناك احتلال صهيوني غاصب على دولة عربية تُسمى فلسطين وولدچ الكلب اسمه مُحتل مش مدني.

و عقبال صاروخ يشيله هو وچلبه. https://t.co/kDsar2rCu7 — نورا المطيري 𓂆 (@nourrraam) May 31, 2021

وقال حساب باسم “أيلول”: “عندما تكون الكلمة في مكانها، كلامها كتير حلو وعندها قدره على ضبط أعصابها، صوتها وصل بكل هدوء”.

وأضاف: “الأدب في الحوار والصوت الهادي دائماً أقوى في توصيل الفكرة، فكان رد مزلزل من امرأة تناضل من أجل كلمة الحق”.

عندما تكون الكلمة في مكانها ،كلامها كتير حلو وعندها قدره على ضبط أعصابها ،صوتها وصل بكل هدوء .

الأدب في الحوار والصوت الهادي دائماً أقوى في توصيل الفكرة ،فكان رد مزلزل من إمرأة تناضل من أجل كلمة الحق 👌 https://t.co/FKMqiFCGQE — ⁦Aya Z Hilles(💛أيلول)🇵🇸 𓂆 (@ayaassl) May 31, 2021

أما عدنان فقال: “كل الفخر بأبناء فلسطين في العالم الذين كان لهم دور فعال بالدفاع عن قضيتهم وايصالها لكل العالم بكل قوة وجرأة”.

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وأضاف: “اللهم لك الحمد أن خلقتنا أبناء لهذا الشعب الفلسطيني الذي يليق بأرض الأنبياء فلسطين”.

كل الفخر بأبناء فلسطين في العالم الذين كان لهم دور فعال بالدفاع عن قضيتهم وايصالها لكل العالم بكل قوة وجرأة

فاللهم لك الحمد أن خلقتنا أبناء لهذا الشعب الفلسطيني الذي يليق بأرض الأنبياء فلسطين #save_sheikh_jarrah#freePalestine

🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 https://t.co/uZdFLWu4cf — ⁦Adnan🇵🇸 (@AD_NAN47) May 31, 2021

وقالت نوال: “أكتر شي منيح في هي الحرب إنه خلتنا نحكي ونلطش براحتنا ونطلع من قوقعة الإنسانية الزائفة اللي سايقها علينا العالم، كلب! أما إنتو أولاد شحيبر صحيح”.

أكتر إشي منيح في هي الحرب إنه خلتنا نحكي ونلطش براحتنا ونطلع من قوقعة الإنسانية الزائفة اللي سايقها علينا العالم

كلب! أما إنتو أولاد شحيبر صحيح https://t.co/8tN8uWc1YT — Nawal Abusultan (@nawalabusultan) May 31, 2021

العدوان على غزة

كان التوتر قد تصاعد في قطاع غزة بشكل كبير، بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضده في 10 مايو/أيار الماضي.

وتسبب ذلك في مجازر ودمار واسع بمنشآت عامة ومنازل مدنية ومؤسسات حكومية وإعلامية، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى شوارع وبنى تحتية في غزة.

إلا أنه مع فجر الجمعة 21 مايو/أيار الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد 11 يوماً من العدوان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن 281 شهيداً بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.

في المقابل، أسفر قصف المقاومة عن تكبيد إسرائيل خسائر بشرية واقتصادية “كبيرة”، وأدى إلى مقتل 13 إسرائيلياً بينهم ضابط، في حين أُصيب أكثر من 800 آخرين بجروح.

وإضافة إلى ذلك تضرر أكثر من 100 مبنى، وتدمير عشرات المركبات، ووقوع أضرار مادية كبيرة، فضلاً عن توقف بعض المطارات لأيام طويلة.

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