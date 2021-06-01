حفل مخل في الكويت يستنفر السلطات الأمنية وهذا ما جرى!

ألقت الجهات الأمنية في الكويت، القبض على 40 شخصاً شاركوا في حفل مخل بأحكام الدين، والعادات والتقاليد، ومخالف للإجراءات الاحترازية الصحية المفروضة في البلاد.

40 شخصاً شاركوا في حفل مخل

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان رسمي لها نشرته عبر (تويتر)، وتابعته (وطن)، أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط 40 شخصاً بعد ورود بلاغ عن وجود تجمع مخالف لقرارات مجلس الوزراء، والاشتراطات الصحية.

الإعلام الأمني:

قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط 40 شخصاً خالفوا قرارات مجلس الوزراء والإشتراطات الصحية pic.twitter.com/CezpW35goo — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 31, 2021

وأضافت الداخلية في بيانها أن المتهمين أقاموا حفلاً أخل بتعاليم الدين الإسلامي، وعادات المجتمع الكويتي الأصيلة، وذلك في منطقة الهجن في كبد بمحافظة الجهراء.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحالة المتهمين الـ40 إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

مراهقو شاطئ المارينا

وفي الشهر الماضي، أثار حفل رقص لمراهقين عند شاطئ بحر المارينا في الكويت أيضاً استياء العائلات.

وأظهر مقطع فيديو تداولته حسابات كويتية بموقع تويتر، مجموعة كبيرة من المراهقين وهم يرقصون على انغام الموسيقة الصاخبة، الأمر الذي أثار استياء العائلات، والكويتيين بمواقع التواصل.

وبعد تداول فيديو رقص لمراهقين عند شاطئ المارينا، تساءل بعضُ المغردين عن دور وزارة الداخلية في منع هذه التجمعات، خاصة في ظلّ جائحة كورونا.

إحصائيات جديدة في الكويت

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 307 الف و 812.

في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة الأحد الماضي بسبب بكورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1771.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن عدد الحالات في العناية المركزة 144 حالة.

حفل مخل وانفلات مشاهير السعودية!

وشهدت السعودية واقعةً مشابهة قبل أيام، حيث فجر مقطع فيديو متداول لحفل رقص لبعض مشاهير التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة في البلاد، وسط مطالبات بمحاسبتهم وإيقاف ممارساتهم المنافية لآداب المجتمع.

ويظهر بالفيديو المتداول بعض مشاهير السوشيال ميديا يحتفلون في مكان خاص بمناسبة توثيق حساباتهم الشخصية، وقد أحضروا فرقة نسائية أجنبية بملابس جريئة واستعراضات أكثر جرأة.

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين السعوديين الذين رأوا أن تصرف المشاهير مخالفاً للعادات والتقاليد، ومنافياً للقيم السعودية، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا.

من جانبه دعا المحامي السعودي فايز العنزي، الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.

وقال العنزي في مداخلة عبر فضائية (الإخبارية)، إن هناك حاجة لنصوص صريحة مباشرة لتنظيم إعلانات المشاهير ومحتواهم؛ كون سلبيات ما يحدث بـالسوشيال ميديا تجاوزت الإيجابيات.

وأكد العنزي على أهمية إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين من إعلانات عن المنشآت الطبية رغم عدم امتلاك بعضها لتراخيص، مضيفاً بأن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.

فيديو | المستهلك.. ضحية لمروجي الدعايات والإعلانات عبر مواقع التواصل.. ومحام: المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.. ونتمنى سن عقوبات "التشهير" على هؤلاء المشاهير #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/aovtgcCYNV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2021

تحرك ضد حفل الرقص الفاضح

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات المختصة تحركت على الفور وتعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في المملكة.

وبحسب قناة (الإخبارية) السعودية فإن السلطات أجرت حينها تحقيقا موسعا بشأن مقاطع حفل الرقص الفاضح في السعودية للوقوف على مصدرها وضبط كل من شارك فيها وروج لها.

#فيديو.. الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة شارك فيها عدد من "مشاهير السوشال" ونشروها على حساباتهم .#انفلات_مشاهير_بالسعوديه#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/Sef9gA6TUj — صحيفة المدينة (@Almadinanews) May 30, 2021

وكشفت مصادر في السعودية عن تورط إحدى الشركات في الحفل المخالف، بحسب صحيفة (الوطن) المحلية.

وأكدت المصادر أن الحفل تم تحت رعاية شركة تسويق تتولى مسؤولية إدارة أعمال بعض المشاهير.

وقالت المصادر إن الحفل نظم بمناسبة إطلاق موقع علامة تجارية كورية لمستحضرات التجميل، ووكيلها الحصري في المملكة، هي الشركة المنظمة.

ولاحقاً استدعت وزارة التجارة السعودية، الشركة المسؤولة عن تجمع مشاهير سناب شات وفرضت عليهم غرامة مالية بقيمة 300 ألف ريال (80.101 دولار) بحسب ما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية.

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