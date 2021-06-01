برشلونة يعلن إتمام صفقته الثانية مع مدافع مانشستر سيتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل نهائي التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي “إيريك غارسيا” 20 عامًا، ليعود مرة أخرى إلى نادي طفولته بعقد لخمس سنوات.

وسيلتحق بذلك بزميله المهاجم الأرجنتيني “سيرخيو أجويرو”، الذي رحل عن صفوف الفريق مانشستر سيتي “السماوي” بعد سنوات طويلة قضاها داخل الفريق الإنجليزي والتي وصلت إلى 10 سنوات.

إيريك غارسيا إبن اللاماسيا … 🔴🔵 pic.twitter.com/ORzwhOAnlZ — InCampNou (@InCampNou) June 1, 2021

برشلونة والصفقة الثانية

وقال نادي برشلونة، إن تعاقد مع المدافع الإسباني “إريك غارسيا” بصفقة ستبدأ من شهر يوليو/ تموز القادم وحتى موسم 2025-2026، بعد قضائه ثلاثة سنوات داخل فريق مانشستر سيتي، إلى جانب وضع شرط جزائي يبلغ قيمته 400 مليون يورو أي ما يعادل 489.52 مليون دولار.

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وقد خاض اللاعب غارسيا 12 مباراة خلال الموسم 2020-2021 في كافة المسابقات، نتيجة كثرة الإصابات والمرض والأسباب الفنية التي عانى منها مع فريق مانشستر سيتي.

غارسيا والعودة إلى برشلونة

وكتب اللاعب الإسباني إريك غاريسا، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعاقده مع فريق برشلونة، قائلاً: ” سعيد جدًا بالعودة، فورسا بارسا”.

وتعد الصفقة الثانية التي يتوصل بها الفريق الكتالوني في أقل من 48 ساعة، لإعادة تدعيم الفريق من خط الهجوم والدفاع بصفقات الانتقال الحر للاعبين سيرخيو أجويرو وزميله إريك غارسيا القادمين من نادي مانشستر سيتي.

غارسيا أثناء وصوله مقر النادي 😍😍 pic.twitter.com/OJ6Kvk7LNF — FleuRa liønel️a🇦🇷 (@evana051) June 1, 2021

واستدعى مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي إلى صفوف فريق المنتخب، للمشاركة في بطولة اليورو 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا الذي جاب أرجاء العالم.

برشلونة والتتويج بلقب وحيد

ونجح فريق برشلونة الإسباني من التتويج بكأس ملك إسبانيا بعد تغلبه على فريق أتلتيك بيلباو بثلاثة نظيفة دون رد، بقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

بينما فشل برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني “الليغا” في الموسم المنقضي، في ظل المنافسة الشديدة بين المنافسين الكبار.

وهم أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية، لينجح فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس” من حسم الصراع والتتويج باللقب الذي غاب عنه منذ أخر تتوج له عام 2014م.

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