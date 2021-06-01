بالصور: ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن القميص الجديد للفريق الملكي الذي من المقرر أن يرتديه خلال منافسات الموسم المقبل 2021-2022.

ريال مدريد والقميص الجديد

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، عدد من الصور لنجوم الفريق وهو يرتدون القميص الجديد، خلال جلسة لهم داخل معقل الفريق المرينغي ” سانتياغو برنابيو”.

وقد تميز قميص ريال مدريد باللون الأزرق مع استمرار اللون الأبيض الأساسي للفريق، كما وشارك العديد من النجوم في الإعلان عن القميص الجديد من أبرزهم، كريم بنزيما، وإيدين هازارد، وميندي، وفينيسيوس جونيور.

فيما لم يظهر قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس بالقميص الجديد، حيث كان كعادته يظهر بشكل أساسي في الإعلان خلال السنوات الماضية.

الدوري الإسباني

وتوج فريق أتلتيكو مديد بلقب الدوري بعد تربعه على صدارة ترتيب الدوري برصيد 86 نقطة خلال الموسم الموسم المنقضي ، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 84 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

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أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 58 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 23 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 21 هدفًا.

وفي خامس ترتيب الدوري آتى المغربي يوسف النصيري المهاجم في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

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