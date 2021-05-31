وفاة منيرة المقبالي في سلطنة عمان يتسبب ضجة واسعة .. ما سبب موت صاحبة الشعبية الكبيرة في صحار!؟

تصدر اسم سيدة عُمانية تدعى منيرة المقبالي، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً في سلطنة عمان، وذلك بعد وفاتها التي أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

“منيرة المقبالي في ذمة الله”

وتحت وسم #منيره_المقبالي_في_ذمه_الله، نعى العمانيون منيرة المقبالي التي ذكروا أنها ليست من نجوم السوشيال، لكنها صاحبة شعبية كبيرة في ولاية صحار بسبب أخلاقها الحميدة وطيبتها.

وأكد مغردون أن وفاة منيرة المقبالي التي تعمل في مهنة ريادة الأعمال، جاءت بسبب خطأ طبي أثناء دخولها لإجراء عملية جراحية، وذكر بعضهم أن العملية هي قص معدة، لكن الطبيب وهو مصري الجنسية بحسب ادعائهم، قام بقص جزء من الكبد.

خطأ طبي

وجاء في التعليقات ما كتبه مغرد: (الله يرحمها والله فقدنا الثقة في شي اسمه طب واطباء).

الله يرحمها

والله فقدنا الثقه ف شي اسمه طب واطباء #منيره_المقبالي_في_ذمه_الله — غيم (@TJBZIiWdTqAcAqy) May 31, 2021

وكتبت ناشطة تدعى خديجة: (سبحان من سخر لها ملايين الأشخاص للدعاءِ لها بالرحمه والمغفرة، اللهم انها نزلت بك وانت خير منزول به واصبحت فقيره الى رحمتك وانت غني عن عذابها اللهم أكرمها بما انت اهله انك اهل الوفاء والطيب).

سبحان من سخر لها ملايين الأشخاص للدعاءِ لها بالرحمه والمغفره… اللهم انها نزلت بك وانت خير منزول به واصبحت فقيره الى رحمتك وانت غني عن عذابها اللهم أكرمها بما انت اهله انك اهل الوفاء والطيب #منيره_المقبالي_في_ذمه_الله — khadija (@mohga200Eb) May 31, 2021

واستنكر آخر عدم ذكر اسم المستشفى الذي توفيت به منيرة المقبالي، وكتب: (اسم مستشفي ومعروف انه الخطأ الطبي منه ومو قادرين يقولوا اسمه عشان الباقين يتحذرو وأنه تشهير، يعني البنت ماتت وقفت على أنه تشهير ولا لا الحين احنا نساعد هالمستشفي هالشي لانه خلاص بيعرف لو اخطى الكل بيسكت وما بيقول شي).

اسم مستشفي ومعروف انه الخطاء الطبي منه وماقادرين يقولوا اسمه عشان الباقين يتحذرو اونه شو تشهير يعني البنت ماتت ويت ع انه تشهير ولا لا الحين احنا نساعد هالمستشفي هالشي لانه خلاص بيعرف لو اخطى الكل بيسكت وما بيقول شي #منيره_المقبالي_في_ذمه_الله — ꫝ (@_7M2020) May 31, 2021

ووافقه إبراهيم الجهضمي الرأي وكتب: (بما أنها توفت بخطأ طبي فمن الواجب ذكر اسم المستشفى حتى يحذر الناس منه . إنا لله وإنا إليه راجعون).

بما أنها توفت بخطأ طبي فمن الواجب ذكر اسم المستشفى حتى يحذر الناس منه .

إنا لله وإنا إليه راجعون #منيره_المقبالي_في_ذمه_الله — ابراهيم الجهضمي (@AboAlhajras) May 31, 2021

وقال الناشط محمد أبو القسام: (يجب محاسبة من أرتكب هذا الخطأ الطبي وإحالته للمحاكمه مباشرة (رحم الله منيره ونور الله قبرها وأسكنها فسيح جناته).

يجب محاسبة من أرتكب هذا الخطأ الطبي وإحالته للمحاكمه مباشرة (رحم الله منيره ونور الله قبرها وأسكنها فسيح جناته) #منيره_المقبالي_في_ذمه_الله — محمد محمد المعشني أبو القسام (@GYo1DOfw4BQMfNc) May 31, 2021

وكشف آخر أن المستشفى الذي توفيت به منيرة المقبالي، في القطاع الخاص، وقال: (انا تعرضت لخطأ طبي في مستشفى حكومي ومحد سوالي شي، كيف عاد لو خاص حسبي الله ونعم الوكيل).

انا تعرضت لخطاء طبي في مستشفى حكومي ومحد سؤالي شي كيف عاد لو خاص

حسبي الله ونعم الوكيل #منيره_المقبالي_في_ذمه_الله — al-jabri (@Muscat2013S) May 31, 2021

مسلسل الأخطاء الطبية

وكتبت صديقة منيرة، فاطمة البادي في نعيها: (موتك كسرني يا منيرة، لاني قادرة انام ولاني قادرة اتحمل وجع قلبي؛ مو قادره انسى صوتك وضحكتك وجلستك معنا ؛ حسبي الله ونعم الوكيل على الدكتور وعلى فشل تركيزه حسبي الله ونعم الوكيل).

#منيره_المقبالي_في_ذمه_الله موتج كسرني يا منيره 💔 لاني قادره انام ولاني قادره اتحمل وجع قلبي ؛ م قادره انسى صوتج وضحكتج وجلستج معنا ؛ حسبي الله ونعم الوكيل على الدكتور وعلى فشل تركيزه حسبي الله ونعم الوكيل 😭💔💔 — Fatma Albadi (@FatmaAlbadi18) May 31, 2021

وتساءلت المحامية منال محمد: (في ريعان شبابها انطفت وتركت في قلب كل من عرفها حزن عميق مختلط بصدمة رحيلها المفاجئ غير المتوقع، لا اعتراض على أمر الله تعالى ولكن مسلسل الأخطاء الطبية إلى متى؟!).

في ريعان شبابها انطفت وتركت في قلب كل من عرفها حزن عميق مختلط بصدمة رحيلها المفاجئ الغير المتوقع💔

لا اعتراض على أمر الله تعالى ولكن مسلسل الأخطاء الطبية إلى متى؟! #منيره_المقبالي_في_ذمه_الله — المحامية منال محمد⚖️ (@Stylish_44) May 30, 2021

وطالب آخر بمحاسبة المستشفى والطبيب وقال: (نطالب بأن تحاسب وزارة الصحة الطبيب الذي تسبب في وفاة الغالية بنتنا منيرة ويتم إيقافه عن العمل نهائيا لان حياتها لا تقدر بثمن حسبي الله ونعم الوكيل).

نطالب بان تحاسب وزارة الصحة الطبيب الذي تسبب في وفاة الغالية بنتنا منيرة ويتم إيقافه عن العمل نهائيا لان حياتها لا تقدر بثمن حسبي الله ونعم الوكيل #منيره_المقبالي_في_ذمه_الله — Nadia Al Issaei (@issaei_al) May 31, 2021

ووضحت شبكة (قبس) القانونية، الخطوات اللازمة التي يجب اتباعها في حال حدوث أخطاء طبية، وجاء في تغريدتها: (رحم الله منيرة المقبالي، وننصح ذويها باتباع الإجراءات الموضحة في المنشور، إن كانوا يعتقدون بأن وفاتها بسبب خطأ طبي).

وأشارت شبكة (قبس) القانونية إلى أنه قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختلفة، هناك لجنة تدعى اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة، مهمتها الأساسية إبداء رأيها الفني في القضايا الطبية التي قد توجد بها خطأ طبي.

وأضافت الشبكة: (حيث يستدعى صاحب الشكوى والطاقم الطبي لجلسة استجواب، سواء كانت جلسة واحدة أو أكثر حسب طبيعة الحالة، وبعد ذلك يتم إرسال التقرير النهائي إلى الجهة المختصة، سواء وزارة الصحة أو الجهات القضائية).

الأخطاء الطبية في القانون العماني

وفي ذات السياق، سبق أن وضح المحامي العماني صلاح المقبالي في حديث صحفي نقلته وسائل إعلام محلية، عقوبة الأخطاء الطبية في القانون العماني.

وقال المقبالي: (إخفاء الخطأ الطبي يعتبر جريمة إخفاء أدلة ومحاولة تضليل العدالة المؤثمة بنص المادة (232) من قانون الجزاء والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من غير، بقصد تضليل العدالة، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى جثة قتيل أو أيا من أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك).

وبحسب المقبالي، فقد يكون الجاني إما فاعلًا للجريمة أو شريكًا وفق قانون الجزاء وفق تقسيم المادتين 37 و 38.

وذكر المقبالي أن المادة (39)تنص على أنه يعاقب بعقوبة الفاعل كل شريك كان حاضرا في أثناء ارتكاب الجريمة أو أي فعل من الأفعال المكونة لها، والشريك الذي لولا مساعدته لما ارتكبت الجريمة.

أما غيره من الشركاء فيعاقب بالسجن المطلق إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام، وإذا كانت العقوبة المقررة للفعل السجن المطلق عوقب الشريك بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها.