هذا ما حصل بين عادل الجبير وسفير الإمارات في السعودية نهيان آل نهيان بالرياض

أشعل مقطع فيديو يظهر لقطة عفوية بين مسؤولين سعودي وإماراتي بارزين، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظراً للموقف المحرج لكلا المسؤولين. حسب النشطاء.

عادل الجبير وسفير الإمارات نهيان آل نهيان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته “وطن”، للقطة عفوية بين عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية والشيخ نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول استقبال الجبير للسفير الإماراتي ولحظة الدخول عبر أحد الأبواب حيث يظهر الجبير مكرراً محاولات إدخال الشيخ نهيان قبله لداخل القاعة ورفض الأخير الدخول قبل الجبير.

الفيديو حصد تفاعلاً واسعاً

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، زاعمين أنه يعبر عن العلاقة القوية بين السعودية والإمارات وزعماء البلدين.

الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات في السعودية ومعالي عادل الجبير . الله يديم الود والمحبة 🇦🇪🇸🇦 pic.twitter.com/RtIEqlqiRO — يعقوب الريسي (@yaquob_alrayssi) May 30, 2021

ماعنده وقت 😂 حبّيت انه ما أصر كم مرّة ودخل بلاش حبحبة خشوم وحلوف وساعة عند الباب https://t.co/e4FZEFEhuG — عُهود (@ohoud_m4) May 30, 2021

لقاء سعودي إماراتي

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، استقبل بمقر الوزارة في الرياض، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، المعين حديثاً سفيرا لبلاده لدى المملكة”.

وأضافت الوكالة السعودية: “تمنى الجبير للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة”، لافتة إلى أن اللقاء حضره “وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت”.

إدانة إماراتية

وفي وقت سابق، دانت الإمارات واستنكرت استهداف الحوثيين لخميس مشيط في السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.

وطالبت الإمارات المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم تجاه مثل هذه التصرفات التي تهدد خطوط إمداد الطاقة في العالم.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، إنها “تدين وتستنكر استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف”، حسب قولها.

وتابعت الخارجية الإماراتية قائلة: “استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”، على حد تعبيرها.

وطالبت أبوظبي المجتمع الدولي باتخاذ موقف “فوري وحاسم” التي قالت إنها “تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين”.

وأشارت إلى أن استمرار الهجمات يُمثل “تصعيدا خطيرا” و”دليلا جديدا” على أن الحوثيين يعملون على تهديد أمن واستقرار المنطقة.

وشددت الإمارات على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في صف واحد ضد التهديدات التي تتعرض لها ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

تعاون عسكري

وفي وقت سابق، التقى محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات، الفريق أول فياض بنحامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السعودية.

وحضر اللقاء، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ورحب وزير الدولة لشؤون الدفاع، برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، وبحث معه العلاقات الأخوية الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

كما بحث الطرفان السبل الكفيلة بدعم العلاقات الثنائية وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، وسعيهما لتطوير التعاون في كافة المجالات خاصة في المجال العسكري والدفاعي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء جهود البلدين في التعاون والتنسيق لمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كوفيد – 19”.

كما ناقشا سبل تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل المضي قدماً في مرحلة التعافي من الجائحة على مختلف الأصعدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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