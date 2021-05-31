محكمة كويتية تؤيد حبس صدام حسين في قضية الرشوة وتحكم بالبراءة لموظفة كويتية

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن محكمة الاستئناف الكويتية، أيدت في جلستها التي انعقدت، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 3 أعوام بحق وافد بنغالي يدعى” صدام حسين“.

وذلك بتهمة تلقيه رشوة مقابل إنجاز معاملات لوافدين بطريقة مخالفة للقانون.

المحكمة تؤيد براءة كويتية تعمل في مرور الأحمدي وتحبس الوافد صدام حسين

وبحسب ما ذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي على تويتر، أيدت المحكمة براءة كويتية تعمل في إدارة مرور الأحمدي من تهمة تلقي رشوة في القضية ذاتها.

بعد دفاع المحامي فضيل البصمان عن المتهمة الأولى : تأييد مواطنة تعمل في وزارة الداخلية وحبس متهم بنغالي يدعى صدام حسين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية رشوة تجديد دفاتر مركبات خلال جائحة كورونا pic.twitter.com/ynlKjBnykY — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 31, 2021

وجاء ذلك عقب اتهامها سابقا بـ“مشاركة الوافد البنغالي في الجريمة، والحصول على رشوة من الوافدين مقابل تجديد دفاتر السيارات لهم خلافا للإجراءات القانونية“.

وكانت بداية هذه القضية في سبتمبر 2020، حينما أحال قطاع الأمن الجنائي، الوافد البنغالي والموظفة إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة تلقي رشوة تجاوزت قيمتها 30 ألف دينار، مقابل إنجاز معاملات لوافدين بخلاف الإجراءات القانونية.

وتم اتهام الموظفة والوافد الذي يعمل بمرور الأحمدي أيضا، بإنجاز معاملات لتجديد دفاتر سيارات وافدين دون تسجيل موعد مسبق -وهو ما اشترطته الإدارة العامة للمرور- مقابل حصولهما على مبالغ مالية من هؤلاء الوافدين كرشوة لإنجاز هذه المعاملات.

وبحسب تقارير سابقة، اعترف البنغالي بعد الإيقاع به متلبسا ”بأنه يعمل على إنجاز المعاملات بالشراكة مع الموظفة الكويتية، حيث يقوم هو بدور الوسيط بينها وبين الوافدين أصحاب المعاملات“.

وفي فبراير الماضي، برأت محكمة الجنايات الكويتية، الموظفة، من تهمة تلقي الرشوة في القضية ذاتها.

كويتي يتحرش بفتاة مصرية

وفي سياق آخر تناقلت وسائل إعلام كويتية أمس تفاصيل جريمة صادمة أقدم عليها شاب عشريني، بحق سيدة مصرية متزوجة ومقيمة في الكويت ما تسبب في القبض عليه وإحالته للتحقيق.

وذكرت جريدة (الأنباء) المحلية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنت من ضبط شاب عشريني أقدم على ارتكاب فعل خادش للحياء العام في وضعية حركة.

وجاء ضبط الشاب بعد جهود لرجال المباحث والاستعانة بكاميرات المراقبة وكذلك بعد التواصل مع الإدارة العامة للمرور وحصر المركبات التي تتطابق مع ما ذكرته المبلغة.

وقد اعترف المتهم بما نسب إليه، مبررا ما صدر منه من فعل خادش للحياء العام (بالفراغ الذي يعيشه نظرا لظروف فيروس كورونا) على حد زعمه.

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وإزاء اعتراف الشاب بما نسب إليه وتعرف المجني عليها على المركبة التي كان يستقلها الجاني تم إغلاق ملف القضية والتي سجلت في مخفر ميدان حولي وبرقم 2021/34 من قضية ضد مجهول الى قضية ضد معلوم.

وأحيل المتهم الى النيابة العامة وفق تفاصيل ما جاء في القضية وأقوال المجني عليها واعترافات المتهم.

وحول التفاصيل الكاملة للقضية، نقلت (الأنباء) عن مصدر أمني قوله إن سيدة مصرية (متزوجة) من مواليد 1989 تقدمت الى مخفر ميدان حولي وذكرت أنها وبينما تسير في أحد الشوارع فوجئت بمركبة تقترب منها.

وفجأة قام قائد السيارة بإخراج يده من النافذة وصدر بحقها فعل فاضح.

أرقام سيارته فضحته

وبعد الفعل هرب الشخص بسرعة، وأنها استطاعت التقاط بعض أرقام لوحة سيارته وأيضا مواصفاتها.

وأضاف المصدر أنه بعد عمل التحريات وبالتنسيق مع المرور وبالاستعانة بالكاميرات، تم تحديد هوية المتهم وهو شاب كويتي من مواليد 1993.

حيث تم ضبطه والتحقيق معه وبمواجهته بالتحريات أقر بصحة ارتكاب واقعة خدش الحياء العام من وضعية حركة.

مشيرا الى أنه شاهد السيدة تسير بمفردها وتعرض لإغراء على حسب زعمه.

وتابع مزاعمه بأنه مع الإغراء والفراغ وجد نفسه يقترب من المجني عليها، وهي تسير في الخلف ويصدر عنه هذا الفعل غير الأخلاقي الخادش للحياء العام.

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