عاملة أندونيسية توثق لحظة تحرش سائق سعودي بها .. هكذا حاول اخضاعها! (شاهد)

وثقت عاملة أندونيسية في السعودية، لحظة تحرش سائق سعودي بها، زيعمل في إحدى شركات النقل الخاصة، محاولاً استمالتها بالمال مقابل أن تعطيه رقم هاتفها.

سعودي يحاول إغراء أندونيسية بالمال!

وتظهر المقيمة الأندونيسية بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تابعته (وطن) وهي تحاول صد السائق الذي أصر على أخذ رقمها وحاول إغراءها بالمال.

وعلقت المقيمة على الفيديو قائلة: (أرغب بمشاركة تجربتي مع سائق توصيل سعودي، طلبته عن طريق تطبيق لأنني ظننت أن هذا أكثر أمانا من التاكسي العادي).

وتابعت: (عندما قام بإيصالي إلى البيت، اتصل بي وقال احفظي رقمي حسناً).

وأشارت المقيمة إلى أن السائق السعودي بالكاد يتكلم الإنجليزية، وقامت بحظر رقمه، لكنه استمر في إزعاجها.

وأمسك السائق رزمة نقود وحاول إغراء المقيمة به، والتي أكدت أنه استمر على هذا الحال حتى وصلت المنزل.

سائق يتحرش ب مُقيمة اندونيسيه ويتوسل إليها محاولًا استمالتها بالمال !#كابتن_يتحرش_بالعاملات_الاسيويات pic.twitter.com/0DAmTXMWnQ — WHR (@whrumor) May 31, 2021

كابتن يتحرش بالعاملات الآسيويات

وتصدر هاشتاج #كابتن_يتحرش_بالعاملات_الاسيويات، الترند الأول عبر (تويتر) في المملكة، عبر خلاله المغردون عن استنكارهم وغضبهم من تصرف السائق السعودي.

وجاء في التعليقات: (ترا هم نفسهم الي يصيحون يقولون رجعو مكبرات الصلاة هم نفسهم الي اذ شافو بنت سعوديه كاشفه، يقولون القيامة قربت وتنمر وقذف وشتم واستشراف ومن هالكلام. هم نفسهم الي اذ جاء اي قرار من صالح النساء او البلاد يقولون الله يرحم ابو متعب،وعاد الاسلام غريباً).

#كابتن_يتحرش_بالعاملات_الاسيويات

ترا هم نفسهم الي يصيحون يقولون رجعو مكبرات الصلاة

هم نفسهم الي اذ شافو بنت سعوديه كاشفه،يقولون القيامة قربت وتنمر وقذف وشتم واستشراف ومن هالكلام.

هم نفسهم الي اذ جاء اي قرار من صالح النساء او البلاد يقولون الله يرحم ابو متعب،وعاد الاسلام غريباً pic.twitter.com/bWdfozSzVz — ريَان (@rriii23) May 31, 2021

وأشارت أخرى إلى الرعب الذي عاشته المقيمة الآسيوية، وكتبت: (كل دقيقة مرّت عليها لين وصلت البيت تساوي يوم من الرعب. الاعتداء هذا يحصل لنا كثير فكيف بامرأة مغتربة ما لها ظهر بهالدولة، وهذا غير اللي تعيشه في المنزل كل يوم).

كل دقيقة مرّت عليها لين وصلت البيت تساوي يوم من الرعب. الاعتداء هذا يحصل لنا كثير فكيف بامرأة مغتربة ما لها ظهر بهالدولة، وهذا غير اللي تعيشه في المنزل كل يوم #كابتن_يتحرش_بالعاملات_الاسيويات https://t.co/YgHlDNt36G — أصيل (@amnaimreal) May 31, 2021

وعلقت أخرى: (ما تركوا احد بحاله حتى الشغالات تحرشوا فيهم قدْارتهم لا تحصى ولا تعد).

#كابتن_يتحرش_بالعاملات_الاسيويات

ما تركوا احد بحاله حتى الشغالات تحىرشوا فيهم قدْارتهم لا تحصى ولا تعد

pic.twitter.com/UdDGzYGww0 — TinA ♀#savePalestinian🇵🇸 (@jyoncey) May 31, 2021

ونوه آخر إلى ما تحتاجه المرأة للدفاع عن نفسها وتوثيق التحرش، وكتب: (الواحدة يبغالها ٣ جوالات وهي معاهم .. ١ لتتبع الرحلة ٢ تخلي الكاميرا شغالة ٣ للاتصال على الشرطة).

الواحدة يبغالها ٣ جوالات وهي معاهم .. ١ لتتبع الرحلة ٢ تخلي الكاميرا شغالة ٣ للاتصال على الشرطة #كابتن_يتحرش_بالعاملات_الاسيويات — 𓃗 रानी 𓃗 (@__WishRose) June 1, 2021

وطالب آخر بتغريم السائق والشركة التي يعمل بها، وقال في تغريدته: (لابد من تغريم هذا السربوت وعلى ذلك تتحمل الشركه اللي شغلته نصف مايقضي بحقه).

لابد من تغريم هذا السربوت

وعلى ذلك تتحمل الشركه

اللي شغلته نصف مايقضي بحقه ✅ #كابتن_يتحرش_بالعاملات_الاسيويات pic.twitter.com/6Rck2iRdQa — ✨ سمو الأمير زعيطان 💫 (@amirzaeitan) June 1, 2021

وأكد آخر أن الأمر ليس جديداً، وأن هذا الموقف حدث في السابق، وقال: (يا كثر ما سمعنا قصص ومقاطع تحرش بتطبيقات التوصيل معقول مافيه أحد صاحي يوقف هالمهزله !؟ يستغلون البنات اللي يركبون وما معهم أحد عشان حقارتهم و دنائنهم ،، طيب فكّر بكره الأيام بتدور وبتشوف هالموقف في زوجتك وخواتك مب لأنها غريبه تستحلها).

#كابتن_يتحرش_بالعاملات_الاسيويات يا كثر ما سمعنا قصص ومقاطع تحرش بتطبيقات التوصيل معقووول مافيه أحد صاحي يوقف هالمهزله !؟

يستغلون البنات اللي يركبون وما معهم أحد عشان حقارتهم و دنائنهم ،، طيب فكّر بكره الأيام بتدور وبتشوف هالموقف في زوجتك وخواتك مب لأنها غريبه تستحلها، — 𝑬𝑴𝑨𝑵 (@w6_2u) May 31, 2021

إلى هذا، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية، أو شركة التوصيل التي يعمل بها السائق.

متحرش الطائف

وشهدت السعودية حوادث تحرّش أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، أحدثها حين وثقت فتاة لحظة تحرّش رجل ملتحي بها وبصديقتها، وذلك في مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

ويظهر الرجل الملتحي بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع وهو يرتدي الثوب دون شماغ أو عقال.

ويقترب المتحرش من الفتاتين، فتسأله إحداهما عما يريده، فيجيب: “لا أريد شيء، أريد أن أتحدث فقط”، فتهدده إحداهما بالشرطة.

وعلقت الفتاة على الفيديو، بأن المتحرش قام بملاحقتهما إلى أن وصلتا إلى مكان مهجور، فأمسك جزءاً حساساً في جسدها وأمسك يد صديقتها وقام بتقبيلها، بحسب ادعائها.

وتصدر هاشتاج #متحرش_الطايف حينها منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، طالب خلاله المغردون سرعة القبض عليه، بينما رجح معظمهم أن المتحرش لم يكن في وضع طبيعي.

#متحرش_الطائف This is why it is trending pic.twitter.com/pHrcFgbFX1 — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) March 21, 2021

المتحرش محمد عمر الزعاقي

كما وثقت كاميرات المراقبة قبل أشهر، قيام شخص بالتحرش بامرأة مسنة أمام مركز تجاري في مدينة جدة فيما دشن مغردون وسماً باسم المتحرش محمد عمر الزعاقي كما قالوا في تغريداتهم.

وفي الفيديو المتداول، يظهر شاب يرتدي “شورت” احمر اللون، ويتقدم من بين مركبات مركونة باتجاه امرأة منقبة وقام بالتحرش بها، ومضايقتها، قبل ان يغادر المكان .

وفور تداول فيديو التحرش بالمرأة، دشن مغردون، وسم #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي قالوا انه الذي ظهر في المقطع وشهروا به ودعوا السلطات الى القبض عليه ومحاسبته.

شخص يتحرش ب إمرأة مُسنه أمام مركز تجاري في جده! #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي pic.twitter.com/BKTaBx8p4k — WHR (@whrumor) March 20, 2021

مغردون يتفاعلون مع لص الرياض

وقبلها، وثقت كاميرات المراقبة في أحد أحياء الرياض لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة من قبل لص الامر الذي. اثار غضبا واسعا.

ودشن الناشطون هاشتاج #لص_الرياض، عبروا خلاله عن صدمتهم وغضبهم مما حدث، وانعدام الأمن والأمان. في شوارع المملكة، مطالبين بإلقاء القبض عليه فوراً.

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