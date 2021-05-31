زيدان يكشف عن أسباب رحيله عن ريال مدريد

كشفت صحيفة الإسبانية، أن مدرب فريق ريال مدريد السابق زين الدين زيدان 49 عامًا، عن أسباب رحيله عن الفريق الملكي بعد الإنتهاء من الموسم الصفري بأي من الألقاب للفريق الإسباني.

زيدان ورسالة الوداع

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن الرسالة التي وجهها المدرب الفرنسي إلى جماهير فريق ريال مدري ولاعبي الفريق بعد الرحيل عن الفريق الملكي.

قال فيها: ” أعزائي المدريديستا، على مدار 20 عامًا ومنذ اليوم الأول التي وطأت قدمي فريق ريال مدريد، وارتديت قميص النادي منحتوني حبكم، ولطالما شهرت أن هناك شيئًا مميزا للغاية بينكم”.

🚨 الأسطورة زين الدين زيدان: أعزائي المدريديستا، كانت هذه الرسالة لتوديعكم وشرح أسباب رحيلي .. سأظل دائمًا واحدًا منكم. هلا مدريد. pic.twitter.com/A94ojrMRc5 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 31, 2021

وأردف زيدان، قائلاً: ” حظيت بشرف كبير كوني لاعبًا ومدربًا لأهم نادٍ في التاريخ، أردت أن أكتب لكم هذه الرسالة لأقول لكم وداعًا وأشرح قراري بالرحيل عن فريق ريال مدريد”.

زيدان والرحيل للمرة الثانية عن ريال مدريد

واستكمل زيدان عن أسباب رحيله، ” قررت مغادرة عن الفريق وأريد أن أشرح لكم الأسباب بشكل صحيح، حيث أن رحيلي ليس من أجل الهروب من المسؤولية، أو لأني تعبت من تدريب الفريق”.

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وتابع، ” في شهر مايو عام 2018 غادرت لأنه بعد عامين ونثف من التدريب مع العديد من الانتصارات والعديد من الألقاب، شعرت بأن الفريق بحاجة إلى نهج جديد للبقاء في أعلى مستوياته، لكن في الوقت الحالي فالأمر مختلف، سأغادر الفريق لأن النادي لم يعد يثق بيّ بالقدر الذي بحاجة إليه”.

🚨 زيدان: النادي لم يوفر لي الدعم لبناء مشروع ما على المدى المتوسط ​​أو الطويل. أعرف كرة القدم وأعرف متطلبات فريق مثل ريال مدريد، وأعلم أنه عندما لا تفوز يجب أن ترحل. ولكن هنا تم نسيان شيء واحد مهم للغاية، لقد تم نسيان كل شيء حققته. pic.twitter.com/1q5B31SdEV — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 31, 2021

زيدان وعلاقته مع اللاعبين

وأضاف زيدان، قائلاً: ” أفهم متطلبات فريق ريال مدريد، وأنه عندما لا تفوز عليك أن تغادر، لكنه تم نسيان شيء مهم للغاية، حيث تم نسيان كل ما تم بنائه، وما قمت بجلبه بعلاقاتي مع اللاعبين مع 150 شخصًا الذين يعملون مع الفريق”.

🚨 زيدان: لقد قضيت 20 عامًا هنا، ريال مدريد هو أجمل شيء حدث لي في حياتي وأنا مدين بذلك لفلورنتينو بيريز الذي راهن علي في 2001 وقاتل من أجلي ليتعاقد معي. أقولها من قلبي، سأكون دائمًا ممتنًا له على ذلك، إلى الأبد. pic.twitter.com/8oT34apwpQ — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 31, 2021

وقد ودع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد موسم باهت قدمه فريق ريال مدريد بسبب كثرة الإصابات التي عانى منها الفريق خلال الموسم، والخروج من العديد من المنافسات على المحلي والقاري الأوروبي، ليفشل المدرب في حصد بأي من الألقاب.

ويحتل فريق ريال مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، بفارق نقطين جاره أتلتيكو مدريد الذي توج بلقب الدوري الإسباني “الليغا” للمرة الأولى منذ عام 2014م.

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