زوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد (تخرج عن النص) في هذا الفيديو

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قطر مقطعا مصورا، قالوا إنه من حفل تخرج الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، من جامعة قطر بدرجة الماجستير.

الشيخة جواهر زوجة أمير قطر

وظهرت الشيخة جواهر ـ وهي الزوجة الأولى لأمير قطر ـ بحسب المقطع المتداول على نطاق واسع، وهي تلقي كلمة بمناسبة حفل تخرجها.

سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير المفدى : "سموّه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية، وكزوجة و أُمْ .. شكراً تميم بن حمد " #جامعة_قطر pic.twitter.com/8NC9ug4XuU — خالد جاسم (@khalidjassem74) May 31, 2021

وكان لافتا عندما قالت زوجة أمير قطر في كلمتها أمام الحضور:(“اسمحوا لي أن أخرج عن النص، سموه له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية وكزوجة وأم، شكرا تميم بن حمد).

كما توجهت الشيخة جواهر بتقديم شكر خاص لوالدها ووالدتها على دعمهما لها.

ومعروف أن الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم هي الزوجة الأولى لأمير قطر تميم بن حمد، وتزوج بعدها العنود الهاجري في عام 2009، ونورة الدوسري في 2014.

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وهي من مواليد 7 ديسمبر 1984، وابنة عمة الأمير تميم وهي ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني وحفيدة وزير الخارجية القطري السابق سحيم بن حمد آل ثاني.

وهي أيضا حفيدة أمير دولة قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني، تزوجت من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني في الثامن من يناير كانون الثاني عام 2005.

من بين أهم اهتمامات الشيخة جواهر بنت حمد آل ثاني، هو دعم مختلف الرياضات النسائية.

وقد أطلقت في العام 2010م بطولة تحمل اسمها لكرة القدم النسائية.

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