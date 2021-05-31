جماعة الحوثي تبث مشاهد جديدة لعملية جيزان ضد الجيش السعودي

بثت جماعة الحوثي في اليمن مشاهد جديد من عملية جيزان العسكرية التي نفذتها عناصر الجماعة المسلحة، ضد قوات الجيش السعودي وأسفرت عن وقوع أسرى من الجنود والضباط السعوديين فضلا عن عدد كبير من القتلى بصفوف التحالف.

جماعة الحوثي

وأظهرت المقاطع الجديدة التي نشرتها قنوات إعلامية تابعة لجماعة الحوثي، عمليات اقتحام الحوثيين لمواقع الجيش السعودي في جيزان وإجهازهم على الجنود السعوديين في مشاهد لا تصدق.

مشاهد جديدة للعملية العسكرية في محور #جيزان.

3 pic.twitter.com/scbtM53Vp6 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 31, 2021

وأظهرت الفيديوهات سيطرة كاملة للجماعة اليمنية في محور القتال وفرار من استطاع النجاة من الجنود السعوديين.

مشاهد جديدة للعملية العسكرية في محور #جيزان.

2 pic.twitter.com/8q1Q7sl3YC — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 31, 2021

كما بينت بعض المقاطع جثث قتلى لجنود سودانيين كانوا يحاربون ضمن صفوف التحالف تحت قيادة الجيش السعودي.

مشاهد جديدة للعملية العسكرية في محور #جيزان.

4 pic.twitter.com/2hlRIOBoLw — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 31, 2021

وكشفت هذه المقاطع عن خسائر فادحة للقوات السعودية في جيزان، وسيطرة الحوثي على جزء كبير من المنطقة التي كانت تحت سيطرة القوات السعودية منذ الدخول لليمن.

مشاهد جديدة للعملية العسكرية في محور #جيزان.

10 pic.twitter.com/NDjbYCTW9G — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 31, 2021

الحوثي يعلن عن أسر جنود سعوديين

والسبت، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن أسرها لمجموعة من الجنود السعوديين، في عملية وصفتها بالأكبر لها في محور جيزان.

اقرأ أيضاً: أسرى سعوديون في أكبر عملية لـ” الحوثي” ضد الجيش السعودي وجثث ضباط وجنود متناثرة “فيديو”

هذا ونقلت قناة “المسيرة” البوق الإعلامي للجماعة، عن مصدر عسكري قوله إن العملية نفذت في محور الخوبة-وادي جارة من ثلاثة اتجاهات رئيسية ضد مواقع للجيش السعودي.

مشاهد جديدة للعملية العسكرية في محور #جيزان.

11 pic.twitter.com/MxnADjMvoR — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 31, 2021

تحديدا في جبل الـ”إم بي سي” وتباب الفخيذة والتبة البيضاء والقمبورة والعمود وتويلق وشرق قايم صياب.

وتابع المصدر أن قوات مشتركة من الجيش السعودي ومقاتلين سودانيين ووحدات من “لواء المغاوير” اليمني كانت منتشرة في تلك المواقع.

وأكد سقوط أعداد من ضباط وجنود الجيش السعودي قتلى وجرحى في كمائن محكمة استهدفت مدرعات حاولت الهروب (وتعزيزات أخرى للعدو) حسب وصفه.

إلى ذلك أضاف المصدر الحوثي أن عددا من العسكريين السعوديين قتلوا أثناء محاولتهم التراجع من منحدرات وعرة.

وقال إنه تم “أسر العشرات من قوات العدو، بينهم سعوديون وسودانيون”، مع بقاء “أعداد كبيرة من الجثث المتناثرة في الشعاب والوديان”.

وادعى المصدر أن أكثر من 80 من عناصر قوات التحالف العربي إجمالا قتلوا أو جرحوا خلال العملية التي بلغت مساحتها 150 كلم مربعا.

مشددا على أن قوات الحوثيين خلال هذه العملية سيطرت على المواقع المستهدفة بالكامل، واغتنمت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، ودمرت ما لا يقل عن 29 مدرعة وآلية.

ونشر “الإعلام الحربي” التابع للحوثيين وقتها لقطات للعملية، منها فيديو قيل إنه يظهر أحد الجنود السعوديين الذين أسروا خلال العملية.

من جانبه أعلن “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، الذي تقوده السعودية، السبت، إحباط هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي.

وكشف التحالف، حسبما أفادت قناة “الإخبارية” السعودية عبر حسابها على “تويتر”، عن “تدمير زورقين مفخخين مقابل ميناء الصليف، شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية، قبل تنفيذ العملية العدائية”.

وأشار إلى أن “الميليشيا الحوثية مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية”.

طائرة مفخخة

وكانت الدفاعات التابعة للتحالف اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة، حسب التحالف.

وأكد التحالف، في بيان صحفي السبت، “استمرار الميليشيات الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.

وكانت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن أعلنت في ساعة مبكرة من يوم السبت الماضي تنفيذ عملية هجومية ضد قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي السعودية.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “إن سلاح الجو(التابع للجماعة) نفذ عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بطائرتين مسيرتين”.

وأوضح سريع أن الطائرتين من طراز “قاصف تو كي”، وأن الإصابة كانت “دقيقة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك