تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد للاعب فرجاني ساسي

لم يحسم بعد نادي الزمالك المصري ملف تجديد اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي 29 عامًا، لتجديد عقده مع الفريق في ظل رغبة اللاعب الرحيل عن القلعة البيضاء مع نهاية الموسم الجاري.

فرجاني ساسي وعرض الزمالك

وأفادت وسائل الإعلام المصرية، بأن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، منح للاعب ساسي جزءًا من مستحاقاته المالية المتأخرة في الآونة الأخيرة في إبداء حسن نية النادي والرغبة في حسم ملف التجديد، كما وعدت بتقديم باقي مستحقاته في حال موافقته على تجديد عقده.

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وبينت، أن إدارة الزمالك استقرت على تقديم عرض مالي إلى لاعب وسط الفريق فرجاني ساسي، وسيصل إلى مليون و800 ألف يورو في الموسم الواحد، على أن يتم توفير الفارق المالي عن طريق الحملات الإعلانية يقوم اللاعب بتصويرها كنوع من التراضي للاعب فرجاني ساسي.

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عبر قناة MBC مصر 🗣️ 💬 إذا أراد فرجاني ساسي التجديد معنا فنحن نستطيع توقيع العقود غدا. أؤكد للجميع أنني أستطيع التوقيع معه غدا. pic.twitter.com/mkl5kFSXwH — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 26, 2021

وأردفت، ” عرض الزمالك سيكون له جدولة زمنية محددة لمستحقات اللاعب القديمة، والتي تصل إلى 650 ألف يورو، وهي عقبة التي تواجه المفاوضات بين إدارة الزمالك واللاعب فرجاني ساسي”.

المفاوضات مع فرجاني ساسي

وكان من المقرر أن يبدأ الزمالك بالمفاوضات من جديد مع ساسي من أجل حسم ملف تجديده مع الزمالك المصري، عقب مواجهة الفريق أمام الجونة والتي انتهت بالتعادل السلبي مساء يوم الأحد الماضي.

حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك عبر قناة المحور 🗣️ 💬هناك قرارات مرتقبة قريبة بشأن تجديد عقود نجوم الفريق.. أريد من جماهير الزمالك الاطمئنان على نجوم الفريق سواء فرجاني ساسي أو أي لاعب آخر pic.twitter.com/MaLH8BehrD — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 26, 2021

لكن اللاعب قد سافر إلى بلده تونس مستغلاً إيقافه بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، وسينضم بعدها إلى صفوف معسكر تدريب المنتخب في الثاني من شهر يونيو/ حزيران القادم.

مماطلة فرجاني ساسي

وقد غادر اللاعب فرجاني ساسي القاهرة دون أن يسحم ملف تجديد عقده مع إدارة الزمالك المصري أول التفاوض مع النادي، مما دفع الأخير لمطالبة ساسي بإعلان موقفه النهائي من التجديد وعدم المماطلة في ذلك.

وطلبت إدارة الزمالك، عقب عودته مجددا إلى القاهرة، من الجلوس مع إدارة الفريق دون حضور وكيل أعماله حتى يتم عملية التفاوض وتجديد وجهته بشكل سريع للاعب بعد إنتهاء عقده مع فريق الزمالك المصري.

أمير قلوب الزمالكاوية، الموسيقار التونسي #فرجاني_ساسي يصل إلى المباراة رقم 100 مع نادي #الزمالك في جميع المسابقات 🇹🇳 💯 ⚽️ سجل 16 هدفا

👟 صنع 17 هدفا

🏆 كأس الكونفيدرالية

🏆 السوبر الإفريقي

🏆 السوبر المصري

🏆كأس مصر pic.twitter.com/PETxaeGT8w — winwin (@winwinallsports) May 25, 2021

وفي ذات السياق، قال محمد الأتربي نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك المصري، قائلاً: ” نرغب في تجديد عقد فرجاني ساسي فهو لاعب مهم للفريق، لكن بشرط أن يكون البقاء هو رغبة اللاعب في ذلك، إلى جانب أن تكون مطالبه في البقاء مشروعة وتستطيع اللجنة تلبيتها”.

ويرغب اللاعب التونسي فرجاني ساسي، في الرحيل عن صفوف فريق الزمالك المصري مع بدء موسم الانتقالات الصيفية الشهر المقبل.

الزمالك والترتيب في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المصري صدارة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بفارق كبير عن حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري الذي جاء في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، خلال منافسات الموسم الجاري.

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