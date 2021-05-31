إسرائيل تبدأ بتسيير رحلاتها الجوية إلى المغرب في يوليو

أكدت وسائل إعلام عبرية، أن هناك تفاؤلاً بشأن تسيير رحلات طيران بين إسرائيل والمغرب، على الرغم من عدم وجود اتفاق واضح إلى الآن حول تأشيرة الدخول بين البلدين.

رحلات منظمة من إسرائيل إلى المغرب

وقال موقع “ماكو” العبري، إنه يمكن الوصول إلى المغرب عن طريق رحلات منظمة، أو من خلال تلقي دعوة شخصية.

واستدرك الموقع العبري: “لكن يبدو أن السياحة الخاصة سيتم ترتيبها قريبا وستبدأ الرحلات على ما يبدو في يوليو المقبل”.

وفي السياق، صرحت جيل ستاف، نائبة رئيس قسم التسويق في شركة الطيران الإسرائيلية “يسراير” للموقع، أنه من المتوقع تسيير رحلات مباشرة إلى مراكش بعد الحصول على الموافقة على ذلك.

وقالت: “نستعد لتشغيل رحلات مباشرة إلى مراكش من شهر يوليو، ونتوقع أن تكون المغرب وجهة سياحية مثيرة، نظرا للمميزات التي يتمتع بها، من شواطئ وطبيعة خلابة”.

نجاح دبي الكبير

وتطرق التقرير بصورة إيجابية إلى النجاح الكبير للرحلات إلى دبي، وقال إن 66 ألف إسرائيلي سافروا إلى هناك من بداية ديسمبر.

لكنه أشار إلى الصعوبات القائمة في زيارة البحرين التي تأجل تنظيم الرحلات إليها أكثر من مرة، فبعد تأجيلها حتى يونيو، تأجلت مرة أخرى إلى أغسطس.

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ونقلت “ماكو” عن مسؤول مطلع أنه على النقيض من دبي، التي توصلت معها إسرائيل بصورة مباشرة إلى إتفاق وأصبحت وجهة مطلوبة، تواجه الوجهات الجديدة مثل البحرين والمغرب حاليا صعوبات أمنية وبيروقراطية، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل الرحلات.

وذكر التقرير أنه إلى الآن لا يوجد حل لموضوع التأشيرة إلى البحرين، من يريد الوصول إلى هناك يحتاج حاليا إلى دعوة من شخص بحريني، وعملية إصدار التأشيرة مرهقة، ولا توجد إمكانية الحصول عليها بشكل مستقل بدون تلقي دعوة.

كما لا توجد موافقات على تسيير الرحلات إلى شرم الشيخ بمصر.

مكتب الاتصال المغربي

وفي وقت سابق، قال عبد الرحيم بيوض، مدير مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، إنه سيتم العمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، بعد شهر رمضان.

وجاء تصريح بيوض عقب لقاء مع وزير التعاون الإقليمي الاسرائيلي أوفير أكونيس، حيث ناقشا اتفاق السلام والتعاون الموقع بين البلدين.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الاتفاق الموقع مع اسرائيل “أسعد الشعب المغربي الذي يحب اسرائيل”، مشيرا إلى أن “التقاليد اليهودية جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية”.

من جهته، شدد الوزير الاسرائيلي على أهمية الاتفاق بين البلدين، لافتا إلى أنه “يغير بشكل جذري الوضع السياسي في منطقتنا ويخلق أجواء جديدة تماما في الشرق الأوسط”.

وأوضح أن وزارة التعاون الإقليمي “ستعمل على تعزيز المشاريع المشتركة في كلا البلدين”، مضيفا أن “جميع مواطني اسرائيل دون استثناء سعداء ومتحمسون للعلاقات التي تقام بين البلدين”.

شكر إسرائيلي خاص

والشهر الماضي، أعربت اسرائيل عن تقديرها العالي للعاهل المغربي الراحل محمد الخامس، وشكرها على مواقفه المؤيدة لليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

ونقلت قناة i24 العبرية عن رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي لدى المغرب، دافيد غوفرين قوله: “نحيي ذكرى ستة ملايين يهودي لقوا حتفهم بسبب الهولوكوست النازية وهذه أيضا مناسبة لنقول شكرا ملك المغرب الراحل محمد الخامس على رفضه تسليم يهود المملكة إلى نظام فيشي الفرنسي، على الرغم من الضغوط الملموسة التي مورست عليه وعلى اليهود وقتها”.

وشدد الدبلوماسي على أن هذا الأمر “يجب أن نتذكره وألا ننساه”.

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