نجوم الخليج يفجعون بوفاة المصور البحريني حميد جعفر الطيف بطريقة مأساوية أثناء العمل!

أثارت وفاة المصور البحريني حميد جعفر الطيف، حزناً واسعاً في الوسط الفني الخليجي، وذلك بعد سقوطه من على رافعة أثناء التصوير.

حميد جعفر الطيف سقط من فوق رافعة أثناء التصوير

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية مساء أمس السبت عن وفاة حميد جعفر الطيف (42 عاما) إثر سقوطه من رافعة أثناء قيامه بوظيفته ضمن عملية للتصوير كانت تقوم بها شركة خاصة.

وكان حميد جعفر الطيب يقوم بوظيفته الاعتيادية في القرية التراثية، أثناء تصويره مشهدًا لأحد المسلسلات التلفزيونية قبل أن يسقط من الرافعة ويفارق الحياة في الموقع على الفور.

نعي واسع

وقد نعت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت، الراحل حميد الطيف عبر حسابها على انستجرام ، فنشرت صورته وكتبت: (ارقد بسلام، ما أدري إلى متى واحنا الأساسيات الفنية لعملية التصوير مو قادرين ننظمها بشكل سليم).

وتابعت: (إلى متى واحنا في فوضى وعندنا كل هالإمكانيات .. مسؤولية كل فنان يساهم في التغيير واحنا قادرين .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. الله يرحمك).

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كذلك الفنانة البحرينية شيماء سبت نشرت صورة للمصور الراحل عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) وعلقت: (الله يرحمك اخوي بو دانة ويغفر لك ويعفو عنك لاحول ولاقوة الا بالله إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ‏اللهم اغفر لعبدك حميد جعفر الطيف (بودانة) ‏واجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه ورفعةً في درجاته اللهم وانس وحشته واجعله راضياً مرضياً ضاحكاً مستبشراً وألهم أهله وذريته الصبر واربط على قلوبهم).

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واستذكر الممثل الكويتي عبدالله بو شهري المواقف التي جمعته بالمصور حميد الطيف، ونشر فيديو سابق جمعهما سوياً في كواليس أحد الأعمال.

وعلق عبدالله بو شهري: (يا حبيبي يا بو دانة الله يرحمك، تعرفت عليك من قبل 3 سنين في مسلسل الخطايا العشر و طلعت في مشهد معاي و كل ما اشوفك نتذكر المشهد و نضحك شلون صورنا المشهد هالسنة رجعت اشتغلت معاك و كل يوم كنت تعزمني على الفطور و الحلويات اللي كنت تيبهم و تنطرني ايي عشان نضحك و نصور من اطيب الناس اللي شفتهم في البحرين يا جماعة ادعوله يحتاج دعائكم الله يرحمك يابو دانة ويصبر أهلك).

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وفاة الفنانين أثناء التصوير

ولا تعد وفاة المصور البحريني حميد جعفر الطيف أثناء عمله، الأولى من نوعها في الوسط الفني العربي، فقد توفي الممثل السوري الشاب محمود بلال أثناء تصويره مشاهده بمسلسل (عروس بيروت) العام الماضي.

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وتوفي الممثل الشاب محمود بلال نتيجة أزمة صحية مفاجئة، باغتته في موقع التصوير في اسطنبول، وحاول فريق العمل حينها الذي يقوده المخرج، إيمرة كاباكوساك، إسعاف بلال، لكن دون جدوى؛ لتكون تجربة بلال في عالم التمثيل هي الأولى والأخيرة.

وفي عام 2019، توفي الممثل السوري فواز جدوع بسبب أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل (دقيقة صمت).

وكان فواز جدوع يتحدث في المشهد الذي توفي أثناء تصويره عن الموت ما أثار جدلاً واسعاً بسبب النهاية الدرامية المؤثرة له.

كذلك الناشط ومخرج الأفلام الوثائقية السوري باسل شحادة، الذي أصيب مع مجموعة من الناشطين إثر قصف قوات النظام السوري حي الصفافة في حمص، وتوفّي متأثراً بجراحه يوم 28 أيار/ مايو 2012.

أيضاً الفنان اللبناني نصري شمس الدين توفي على خشبة مسرح نادي (الشرق) عام 1983، إثر نزيف دماغي.

طلال مداح وأسمهان

ومن الفنانين الذين لا تنسى طريقة وفاتهم، الفنان السعودي طلال مداح، الذي توفي عام 2000 وهو يؤدي إحدى وصلاته الغنائية على مسرح المفتاحة بأبها بالسعودية ونقل جثمانه إلى مكة المكرمة حيث صلي عليه في المسجد الحرام ودفن في مقابر المعلاة.

وكان طلال مداح قد شعر بقرب أجله فكان يودع أصدقاؤه المقربين من قبل أسبوع من وفاته، وشهدت جنازته حشد كبير قرابة 100 ألف شخص شيعوا جثمانه.

وفي عام 1944، توفيت النجمة السورية، أسمهان، في مصر بشكل غامض أثناء تصويرها فيلم (غرام وانتقام) للمخرج يوسف وهبي في مصر.

فبعد أن حصلت على إذن من مخرج العمل للسفر إلى رأس البر، لتمضية فترة راحتها رفقة مديرة أعمالها ماري قلادة، حصل حادث أدّى إلى وفاتها، لكن نجاة السائق واختفاءه حينها، تسبب بنشر الكثير من الروايات حول احتمالية تصفيتها.

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