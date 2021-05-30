مشاعل الشحي تثير الجدل بفيديو فاضح مع زوجها .. المقطع انتشر رغم قيام زوجها بحذفه!

أثارت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، موجة جدل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل بعد ظهورها بمقطع جديد رفقة زوجها أحمد خميس تلفظت فيه بألفاظ فاضحة.

مشاعل الشحي وفي المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن) ظهرت وهي تنزل الدرج ويتبعها أحمد خميس، وكان يداعبها بشيء في يده من الخلف.

مشاعل الشحي لــــ زوجها " قواد " ! pic.twitter.com/s820LtUz7T — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 30, 2021

فتفاجأ بها تسبه بلفظ خارج على أنها تمزح حيث قالت له (قواد)، ما عرضها لهجوم عنيف من قبل النشطاء.

وقام زوجها بحذف المقطع من حساباته بمواقع التواصل، بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها والانتقادات التي طالته هو ومشاعل.

وعلّق حساب “مشاهير وخرابيط” الذي نشر المقطع عليه بالقول: “اقصى مراحل المهزلة والانحطاط ان زوجتك تتلفظ عليك بمثل هذا .. !!”.

مشاعل الشحي تستعرض منزلها الفخم في دبي

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين، نشرت مشاعل الشحي مقطع فيديو لمنزلها الفخم الجديد في دبي، وذلك عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

واستعرضت الشحي منزلها الذي يتكون من 3 طوابق، جعلت الدور الأول قاعة سينما، مشيرةً إلى أنها فكرت في ذلك، بسبب حُب زوجها لمشاهدة الأفلام.

كما خصصت غرفة كاملة لأدوات تجميلها، موضحةً أن هذه الغرفة تقضي بها أغلب وقتها، بسبب حُبها الشديد لعمل المكياج، بالإضافة إلى تخصيص غرفة لكلابها.

ويعتبر هذا الفيديو بمثابة عودتها هي وزوجها لقناتهما الرسمية في “يوتيوب”، بعد فترة انقطاع دامت عاماً كاملاً.

وكانت الشحي قد اعتمدت قصة الشعر القصير، وذلك في مفاجأة لجمهورها تزامناً مع عيد الفطر المبارك، حيث أكدت أنها فعلت ذلك رغم حبها للشعر الطويل.

وكشفت مشاعل الشحي عن أن قصة الشعر القصير واعتمادها على الظهور بلوك جديد يعود لمرضها الأخير، عندما أجرت جراحتين في ظهرها بسبب نزيف داخلي، معقبةً أنه بعد المرض بات من الصعب أن تعتني بشعرها.

ونشرت مشاعل الشحي صوراً جديدة من الـ”لوك” الذي اعتمدته وكتبت قائلةً: “أحب الشعر الطويل، لكن بعد العملية اللي سويتها في ظهري صار صعباً جداً بالنسبة لي أني أعتني فيه”.

وكانت مشاعل الشحي أجرت في بداية مارس الماضي، عمليتين جراحيتين بعد تعرضها لنزيف في العمود الفقري، كاشفة عن انها لن تتمكن من المشي قريباً .

ونشرت مشاعل الشحي صورتها على سرير المستشفى، عبر خاصية “الستوري” على حسابها على “انستجرام“، وعلقت: “الحمد الله، خرجت من العملية، كنت أعاني من نزيف داخلي في العمود الفقري، وأنا في تحسن حالياً”.

وتابعت: “شكراً جزيلاً لكل من سأل عني، حقاً شعرت بحنان وتقدير تجاهكم وأتمنى من الله أن يحفظكم من كل شر وسامحوني”.

وظهرت مشاعل الشحي وقتها بصور أخرى على سرير المستشفى، وبجوارها زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس.