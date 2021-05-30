كويتي يتسلل إلى المطار خلسة ويصعد على متن طائرة ولي العهد وكاميرات المراقبة لم ترصده

أقدم رجلاً في الكويت وصفت حالته بأنها غير طبيعية على التسلل إلى مدرج المطار في البلاد، وسط أنباء تفيد بصعوده لطائرة ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح.

طائرة ولي العهد في الكويت

وقالت صحيفة “الرأي” الكويتية، إن أجهزة الأمن احتجزت شخصا تسلل إلى مدرج مطار الكويت، بينما قال ناشطون إنه صعد إلى طائرة ولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ضبط شخص تسلل إلى مدرج #المطار وصعد إلى إحدى الطائرات • فتح تحقيق في كيفية وصوله رغم وجود كاميرات مراقبة وحواجزhttps://t.co/f9MjQB6sG5 — الراي (@AlraiMediaGroup) May 29, 2021

وأوضحت الصحيفة الكويتية، أنه إلى مصادر أمنية مطلعة أن “شخصاً في حالة غير طبيعية ضبط وأحيل إلى جهاز أمن الدولة إثر تسلله إلى مدرج مطار الكويت وصعوده داخل إحدى الطائرات”.

لمن سأل عن موضوع ضبط متسلل لأحدى الطائرات في المطار. – تسلل الشخص وهو بحالة سكر بين ودخل طائرة ولي العهد اثناء اجراء صيانة لها قبل إقلاعها غداً وتم إحالة الشخص للجهات الامنية للتحقيق معه وستتم إحالته للجهات القانونية بعد التحقيق معه. pic.twitter.com/yOeXC0dsMV — شاهين سناب (@sah_doc) May 29, 2021

فتح تحقيق بالحادثة

وأشارت المصادر، إلى أن تحقيقاً فتح في كيفية وصوله إلى المطار واختراق كافة الأجهزة الأمنية

وقال بعض الناشطين إن الشخص كان في حالة سكر ودخل طائرة ولي العهد أثناء إجراء صيانة لها قبل إقلاعها.

وأشارت الصحيفة إلى حادثة أخرى مشابهة وقعت بمطار الكويت وبقاعة التشريفات الأميرية، قبل يومين، مبينةً أنه تمت إحالة مواطن إلى جهاز أمن الدولة بعد دخوله قاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي.

وأكدت أنه تم رصد المواطن بعد دخوله القاعة ووصوله إلى ساحة المطار، حيث تم ضبطه وتفتيشه من قبل رجال الأمن الذين عثروا معه على هاتف نقال فقط.

الطيران المدني

وفي السياق، قال الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، إنها تدرس الطلبات المقدمة لها من قبل شركات الطيران والتي تطلب تشغيل ما يقارب 16 وجهة، لتعد بذلك باكورة انطلاق الرحلات الصيفية.

اقرأ أيضاً: شاب يعتدي على مسن بلا رحمة في أحد شوارع الكويت وضجة واسعة (شاهد)

ونقلت صحيفة “الأنباء” عن مصادر في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، قولها، إنه من المتوقع أن يصدر قراراً بهذا الشأن يوم الأحد المقبل.

وبسؤالها عن إمكانية فتح تلك الوجهات مجتمعة أو بشكل تدريجي، أكدت المصادر أن الاجتماع المقبل سيحدد تلك الوجهات، بشكل تفصيلي.

وخلال الشهر الحالي، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول الركاب غير الكويتيين، للبلاد مازال ساريا حتى إشعار آخر .

وشددت الإدارة على ضرورة إبراز شهادة PCR مدتها 72 ساعة لجميع المسافرين القادمين لمطار الكويت الدولي، قبل صعود الطائرة تثبت سلبية الإصابة سواء كان الراكب محصنا باللقاح أو لم يأخذ اللقاح حتى الآن.

بورصة الكويت

هذا وتستضيف شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ما يزيد على 30 مؤسسة وشركة عالمية بهدف تسليط الضوء على مستجدات الشركات وأبرز إنجازاتها، إضافة إلى استعراض المعلومات المالية تطلعات قطاع الأعمال أمام جمهور من المستثمرين.

وأوضحت المصادر أن ما يزيد على 30 مؤسسة عالمية ستتواصل مع الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية الأسبوع الجاري افتراضيا بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى زيادة التفاعل مع المستثمرين من أميركا وأوروبا، وفقا لصحيفة الجريدة.

وأضافت أنه يصار الى تحديد الى كل شركة محلية مدرجة بين 4 أو 5 اجتماعات على الأقل من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، لاستعراض بياناتها المالية وآخر المستجدات في خطتها واستراتيجية عملها، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإفصاح عن أية معلومات جوهرية.

بل التطرق الى الاستفسار عن الأداء السابق والاستراتيجية العامة للشركة وأرقامها وبياناتها المالية على ضوء ما تحقق من أداء ونتائج، لزيادة معدلات الشفافية في السوق.

وذكرت أن الشركات المدرجة في السوق الأول تقوم بعمل مؤتمر دوري للمستثمرين بالتزامن مع البيانات المالية المرحلية.

واستدركت أن “اليوم المؤسسي” الذي تعكف عليه شركة بورصة الكويت للأوراق المالية سيتيح المجال أمام العديد من الشركات للتحدث عن أعمالها أمام كبريات المؤسسات والشركات العالمية.

علاوة على إعطاء فرصة للمستثمر الأجنبي للاطلاع على السوق المحلي بشكل أكبر من مؤتمر المحللين الماليين.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك