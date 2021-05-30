عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي في غزة.. اعتذر للأهالي عما كان يقوله وتوعد بفضح الاحتلال

دخل وفد مصري إعلامي إلى قطاع غزة اليوم، الأحد، عبر معبر رفح يترأسه عمرو أديب الإعلامي المصري المقرب من النظام ومقدم البرامج على شاشة (إم بي سي) السعودية، وزوجته الإعلامية لميس الحديدي.

عمرو أديب و لميس الحديدي

وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في رسالة وجهها إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس عن دعم القاهرة للشعب الفلسطيني.

عمرو أديب و زوجته لميس الحديدى وصلوا قطاع #غزة صباح اليوم عبر معبر رفح البرى ، لعمل سبق صحفى مع قادة المقاومة واطلاعهم على ماجرى خلال العدوان الاسرائيلى . pic.twitter.com/pMDd6YRfyu — (Sayed Mahmoud Al Saadany) (@elsadany100) May 30, 2021

ونقل ناشطون وحسابات إخبارية من غزة بعض تصريحات عمرو أديب ضمن حديثه مع الأهالي في القطاع المحاصر.

وأفاد حساب (غزة الآن) على تويتر بأن إعلاميين مصريين بينهم عمرو أديب اعتذروا للأهالي في غزة، على ما صدر منهم خلال السنوات الماضية تجاه غزة وأهلها.

وأكد أديب ورفاقه بأنهم سيعملون على فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وفق ذات الحساب.

#عاجل : مراسل غزة الآن: إعلاميين مصريين بينهم عمرو أديب يعتذرون للاهالي في غزة الان على ما صدر منهم خلال السنوات الماضية تجاه غزة وأهلها ويؤكدون بأنهم سيعملون على فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. 🇵🇸🇪🇬 — غزة الآن – Gaza Now #عاجل 🚨 (@GazaNownews) May 30, 2021

وقام رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، بتسليم عباس رسالة السيسي في رام الله اليوم.

وقال عمرو أديب من داخ قطاع غزة وفق ما نقل ناشطون:(“اشعر بالأمن والأمان بين ناسي واهلي في غزة”)

الاعلامي المصري عمرو أديب بعد وصوله لقطاع غزة: “اشعر بالأمن والأمان بين ناسي واهلي في غزة” — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 30, 2021

وشن ناشطون هجوما عنيفا على الإعلامي المصري المقرب من النظام، والذي عرف عنه مواقفه الدائمة المسيئة للمقاومة وحماس.

عشنا وشفنا عمرو اديب عاملة حلقة اشادة بصواريخ حماس

هييية دنيا — MR _تيتو (@TetoTm00) May 29, 2021

وصل وفد إعلامي مصري إلى قطاع غزة اليوم الأحد، برئاسة الإعلاميين البارزين عمرو أديب ولميس الحديدي. إلى أحرار فلسطين: لا تستقبلوهم ولا تهتموا بهم — لقوم يعلمون (@mskhafagi) May 30, 2021

وكتب الدكتور إبراهيم حمامي مهاجما عمرو أديب:(عمرو أديب ولميس الحديدي يصلان قطاع غزة عبر معبر رفح، لا اهلا ولا سهلا بهما.. غزة لا تتشرف بهذه الأشكال!)

عمرو أديب ولميس الحديدي يصلان قطاع #غزة عبر معبر #رفح لا اهلا ولا سهلا بهما… غزة لا تتشرف بهذه الأشكال! — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) May 30, 2021

فيما كشف الناشط المصري حسام يحيى عن تناقضات عمرو أديب، وكتب ما نصه:(عمرو أديب ٢٠١٤: حماس وحزب الله اشتركا في مخطط لقتل المتظاهرين في ٢٠١١، وقامت حماس عبر كتائب القسام بفتح السجون وقتل أفراد الجيش والشرطة.)

عمرو أديب ٢٠١٤: حماس وحزب الله اشتركا في مخطط لقتل المتظاهرين في ٢٠١١، وقامت حماس عبر كتائب القسام بفتح السجون وقتل أفراد الجيش والشرطة.

عمرو أديب ٢٠٢١: أنا معجب جدًا بأداء كتائب القسام وفكرة “مترو حماس”، وأتجه لغزة مع وفد إعلامي.#أديبيات #صبيان_عباس_كامل #السيسي — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) May 30, 2021

وتابع:(عمرو أديب ٢٠٢١: أنا معجب جدًا بأداء كتائب القسام وفكرة “مترو حماس”، وأتجه لغزة مع وفد إعلامي.)

نتنياهو يستقبل عباس كامل في مقر إقامته بالقدس المحتلة

ونشر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر حسابه بتويتر اليوم، الأحد، صورا لاستقباله رئيس المخابرات المصرية عباس كامل والوفد رفيع المستوى المرافق له، في مقر إقامته الرسمي بالقدس المحتلة.

إستقبل رئيس الوزراء نتنياهو اليوم في مقر إقامته الرسمي بأورشليم رئيس جهاز المخابرات العامة المصري السيد عباس كامل الذي ترأس وفدا رفيع المستوى. وبحث رئيس الوزراء والسيد كامل تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية. pic.twitter.com/BxToYBTpTC — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 30, 2021

ويشار إلى أن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكينازي وصل هو الآخر إلى القاهرة اليوم، الأحد، في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاما.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس وزراء الاحتلال بأن نتنياهو وكامل بحثا “تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية، ورحبا بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة”.

ورحب رئيس الوزراء والسيد كامل بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة. pic.twitter.com/IgFvE189CR — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 30, 2021

وأضاف البيان أن نتنياهو طرح خلال اللقاء “المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت”.

وطرح رئيس الوزراء نتنياهو خلال اللقاء المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت. كما تم بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 30, 2021

وتابع البيان: “كما تم بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع”.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن عقد جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي بحضور وفدي البلدين.

وكان أشكينازي قد نشر عبر حسابه على تويتر صورا من وصوله للقاهرة، قائلا: “شكرا على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ ١٣ عاماً”.

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شكرا على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري وهي اول زيارة لوزير خارجية اسرائيلي لمصر منذ ١٣ عاما. سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة واعادة بناء القطاع تحت اشراف دولي. pic.twitter.com/NfOOiAHMfp — גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 30, 2021

وتابع:(إذ كانت آخر زيارة عام 2008 من وزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك تسيبي ليفني قبيل الحرب على غزة.)

وقال أشكينازي: “سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبحث آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي”.

وأضاف: “خلال المحادثات، سأركز على التزام إسرائيل، فوق كل الاعتبارات، على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس”.

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وكانت إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة توصلتا في 20 مايو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ودخل حيز التنفيذ فجر الجمعة 21 مايو بعد تصعيد خلف 248 شهيدا فلسطينيا بينهم 66 طفلا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة عربية على ما أكدت خدمة الطوارئ والإسعاف.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار للمساعدة في جهود إعمار المباني المهدمة في قطاع غزة.

واندلع التصعيد بين الجانبين على خلفية قضية حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

إذ يتهدد عشرات العائلات الفلسطينية خطر إخلاء منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية، وانتقل التوتر إلى أنحاء متفرقة من المدينة وإلى باحات المسجد الأقصى.

محمود عباس يستقبل عباس كامل

هذا وبحث الرئيس الفلسطيني محود عباس، الأحد، مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل 4 ملفات.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الرئاسة في رام الله ملفات التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية وإعادة إعمار غزة والحوار الفلسطيني إضافة إلى الأفق السياسي.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته الوكالة الرسمية: “تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر مدخلاً للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة”.

وأضافت: “ثمّن الرئيس محمود عباس، مواقف وجهود ومبادرة الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة”.

وتابعت: ” من جانبه، نقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأخيه الرئيس محمود عباس، وتأكيده بأنه رأس الشرعية الفلسطينية وعنوانها، وستواصل مصر التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات”.

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