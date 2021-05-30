جورجينا تحسم الجدال حول مصير صديقها رونالدو مع يوفنتوس

كشفت عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية “جورجينا رودريغيز” 27 عامًا، بشأن قرار مستقبل صديقها نجم فريق يوفنتوس وهداف الدوري الإيطالي خلال منافسات الموسم المنصرم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” مع فريق السيدة العجوز.

جورجينا ومستقبل رونالدو

وقد وضعت جورجينا حدا لكل التقارير والتكهنات حول مصير شريكها رونالدو أثناء تصويرها لأحد المسلسلات الوثائقية مع شبكة “نتفليكس” الإسبانية.

«Он остается» Джорджина Родригес уверенно заявила, что Роналду никуда не уходит из «Ювентуса» 🙅‍♂️ Как думаешь, ей можно верить?https://t.co/p8OC1BKV42 📷 инстаграм Джорджины pic.twitter.com/DKyrXHhtgn — Матч ТВ (@MatchTV) May 30, 2021

ردا على سؤال وجه لها بشأن مستقبل الدون رونالدو مع فريق يوفنتوس الإيطالي، والتي اكتفت بكلمة واحدة، قائلة: ” هو باقٍ”.

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وقد تداولت العديد من التقارير الصحفية عن رحيل اللاعب كريستيانو رونالدو مع فتح موسم انتقالات اللاعبين والذي سيبدأ في شهر يونيو/ حزيران الشهر المقبل.

وارتباط اسم الفريق بالعودة إلى العديد من الأندية كريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ولشبونة.

مورينيو ومغازلة رونالدو

وقد أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قد تواصل مع الدون رونالدو بعد الأنباء التي تحدثت بشأن رحيله عن فريق يوفنتوس، وقد عرض عليه مواطنه مورينيو بالقدوم إلى فريق روما الإيطالي.

🎙️ جورجينا(صديقة رونالدو):

هل سيبقى رونالدو في يوفنتوس؟

نعم سيبقى

pic.twitter.com/MC3fEg1VUs — Curva Juventus (@CurvaJ) May 29, 2021

رونالدو ومسيرته مع يوفنتوس

ونجح صاروخ ماديرا رونالدو منذ انضمامه إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي من تحقيق العديد من الأرقام القياسية على صعيد التهديف، حيث وصل إلى رقم 100 هدف كأسرع لاعب في الدوري الإيطالي يصل إليه اللاعب خلال ثلاثة مواسم متتالية.

وحقق رونالدو مؤخرًا لقب هداف الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد 29 هدفًا، ليعد بذلك الإنجاز على صعيد الشخصي كأول لاعب في تاريخ الكرة المستديرة العالمية.

وتحقيق التتويج بهذا اللقب في ثلاثة دوريات أوروبية من أصل خمس دوريات وهي الإسبانية والإنجليزية والإيطالية.

رونالدو ومنتخب البرتغال

ويستعد رونالدو بعد قضاء عطلته مع أسرته في العاصمة البرتغالية “لشبونة”، من أجل الالتحاق بمعسكر تدريب المنتخب، لخوض مباريات اليورو 2020 المقرر الصيف القادم بعد تأجيلها العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا.

🔴رسمياً

اختيار كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في يوفنتوس لموسم 2020/2021. pic.twitter.com/XmYVRS3BC0 — karim Mahmed (@karimMahmed11) May 24, 2021

ويخوض منتخب البرتغال في مجموعة قوية أطلق عليها مجموعة “الموت”، والتي تضم منتخب فرنسا بطل العالم في النسخة الأخيرة ومنتخب ألمانيا وهنغاريا.

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