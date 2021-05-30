تغريده كونتي تثير الشكوك حول مصير أشرف حكيمي مع الإنتر ميلان

نشر المدرب السابق لفريق الإنتر ميلان، الإيطالي أنطونيو كونتي 51 عامًا، صورة مثيرة للشكوك حو مصير اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي المدافع في صفوف فريق الإنتر ميلان، خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

كونتي وأشرف حكيمي

وكتب المدرب كونتي في صورة جمعته مع اللاعب أشرف حكيمي نشرها عبر حسابه على منصة “الانستغرام”، باللغة العربية، قائلاً: ” يبدو أن حكيمي هو الضحية القادمة لإنتر ميلان!!”.

كونتي ينشر هذه الصورة على إنستجرام ويؤكد أنباء رحيل أشرف حكيمي عن إنتر ميلان 👋 في رأيك.. ما الوجهة الأنسب للنجم المغربي؟ 🇲🇦✍️ pic.twitter.com/j7MJHEJKz6 — Kooora (@kooora) May 29, 2021

ورحل الإيطالي كونتي عن فريق الإنتر ميلان قبل أيام قليلة، في ضوء رفض المدرب خفض النفقات وبيع عدد من نجوم الفريق.

اقرأ المزيد: الاتحاد المصري يعلن تفاصيل عقوبة مدرب الزمالك كارتيرون

بعد مسيرته الرائعة والتي تكللت هذا الموسم بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة ال19 في تاريخه بعد غياب لمدة عشر سنوات كاملة.

وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من تتويج الفريق بلقب “الكالتشيو”، بسبب الأزمة المالية الحادة التي يمر بها النادي، حيث يحتاج إلى جلب نحو 80 مليون يورو من بيع عدد من نجوم الفريق لموازنة حساباته.

باريس سان جيرمان وأشرف حكيمي

وأفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن باريس سان جيرمان يسعى بقوة إلى التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، بعد الاتصالات والمفاوضات إدارة الإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

وأوضحت التقارير الصحفية، بأن تلك المفاوضات بين نادي الإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، بشأن عقد صفقة محتملة تبلغ قيمتها من 50-60 مليون يورو لشراء اللاعب أشرف حكمي.

فابريزيو رومانو : يجري باريس سان جيرمان محادثات مع إنتر للتوقيع مع أشرف حكيمي , انتر ميلان يُريد أكثر من 60 مليون يورو لبيعه pic.twitter.com/k9tUOCX2cy — E P L W O R L D (@EPLworld) May 28, 2021

وتألق حكيمي في فريق الإنتر ميلان منذ قدومه من فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، حيث كان له دورًا كبيرًا في حصول تتويج فريق الإنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي خلال هذا الموسم.

لكن الأزمة المالية التي يمر بها النادي تجعله يفرض في أبرز نجومه للخروج من أزمته المالية بسبب جائحة وباء فيروس كورونا.

الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 91 نقطة، كما جاء الجار المنافس فريق الميلان برصيد 79 نقطة.

يليه في المركز الثالث فريق أتالانتا برصيد 78 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

وفي المركز الخامس جاء فريق نابولي بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس برصيد 77 نقطة، بينما آتى فريق لاتسيو في سادس الترتيب برصيد 68 نقطة.

وجاء فريق روما الإيطالي في المركز السابع من الترتيب برصيد 62 نقطة، متساويًا مع فريق ساسولو بنفس النقاط.

أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 52 نقطة، وفي عاشر الترتيب جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 45 نقطة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك