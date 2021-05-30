السلطات السعودية تجري الآن تحقيقا موسعا بشأن حفل الرقص الفاضح
حفل راقص في السعودية يثير ضجة كبيرة
حياتنا

تطورات جديدة بشأن حفل الرقص الفاضح في السعودية وهذا ما قررته السلطات بشكل عاجل

كتب وطن
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في تطور جديد بقضية حفل الرقص الفاضح في السعودية والذي فجرت مقاطع مصورة له انتشرت على المواقع موجة غضب كبيرة، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الجهات المختصة تحركت على الفور وتعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في المملكة.

تحرك ضد حفل الرقص الفاضح في السعودية

وبحسب قناة (الإخبارية) السعودية فإن السلطات تجري الآن تحقيقا موسعا بشأن مقاطع حفل الرقص الفاضح في السعودية للوقوف على مصدرها وضبط كل من شارك فيها وروج لها.

وكان وسم “انفلات مشاهير السعودية” تصدر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد تداول مقاطع فيديو من حفل الرقص الفاضح في السعودية، وصفه الناشطون بالخادش للحياء.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة في السعودية، حفلا راقصا شارك به بعض مشاهير السعودية سناب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين في مقاطع الفيديو، حضور فرق نسائية راقصة وبملابس جريئة، وسط مطالبات على السوشيال ميديا، لإيقاف هذه الممارسات التي وصفوها “بالمنافية لآداب المجتمع السعودي”.

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين السعوديين الذين رأوا أن تصرف المشاهير مخالفاً للعادات والتقاليد، ومنافياً للقيم السعودية، عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة فيروس كورونا.

من جانبه دعا المحامي السعودي فايز العنزي، الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.

وقال العنزي في مداخلة عبر فضائية (الإخبارية)، إن هناك حاجة لنصوص صريحة مباشرة لتنظيم إعلانات المشاهير ومحتواهم؛ كون سلبيات ما يحدث بـالسوشيال ميديا تجاوزت الإيجابيات.

وأكد العنزي على أهمية إيقاف ما يقوم به المشاهير من الجنسين من إعلانات عن المنشآت الطبية رغم عدم امتلاك بعضها لتراخيص، مضيفاً بأن المتاجرة بأرواح البشر أمر لا يجب السكوت عنه.

مشهورة سناب في السعودية الى التحقيق

إلى ذلك، كشفت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، أنه تم القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش.

وأشار أحد تلك الحسابات إلى أنه يجري استكمال كافة الإجراءت مع المشهورة السعودية والتحقيق معها واحالتها الى النيابة العامة.

ولم تذكر الحسابات اسم المشهور المقصودة في الخبر، كما لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية في السعودية عن الواقعة.

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