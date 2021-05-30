الملاكم حبيب نورمحمدوف يرفض عرض ب100 مليون دولار لخوض نزال والسبب؟!

كشفت تقارير صحفية روسية عن رفض البطل الروسي السابق لاتحاد الفنون القتالية المختطلة UFC “حبيب نورمحمدوف” 32 عامًا، عرض مغري بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من أجل خوض نزال أمام بطل العالم السابق الأمريكي فلويد مايويذر.

حبيب نورمحمدوف ورفض العرض

وصرح مدير أعمال اللاعب المعتزل حبيب عبر وسائل الإعلام الروسية، قائلاً: ” عرضوا 100 مليون دولار على حبيب بعد اعتزاله رياضة الفنون القتالية، من أجل مواجهة فلويد مايويدز واسألوا الأمريكي فلويد بذلك”.

رفض الملاكم الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة، 100 مليون دولار، مقابل خوض نزال ضد الأميركي فلويد مايويذر، بطل العالم السابق للملاكمة، وذلك بسبب الوعد الذي قطعه لوالديه بأنه أنهى مسيرته الإحترافية. pic.twitter.com/JKQvzEw6EI — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) May 28, 2021

وأردف، ” أخبرت حبيب بذلك العرض لكنه رفض وقال لا، معللاً أخبرت والدتي أنني أنهيت مسيرتي الاحترافية وسأحافظ على كلمتي بخصوص ذلك”.

البطل حبيب وفلويد

وقد دعا الملاكم حبيب نورمحمدوف قبل الاعتزال في شهر أكتوبر عام 2018م، أسطورة رياضة الفنون القتالية في العالم الأمريكي “فلويد مايويذر”، من أجل خوض نزال تاريخي، ولكن بقواعد الفنون القتالية المختلطة.

عرض على "حبيب نورمحمدوف"، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة عرض مُغرٍ يستحيل رفضه بقيمة 100مليون دولار مقابل نزال أخير أمام بطل العالم السابق للملاكمة الأمريكي "فلويد مايويذر". pic.twitter.com/oYN44FwSLS — مجلة الرَّجل (@ArrajolM) May 27, 2021

وخرج الملاكم في مقطع فيديدو تم تدوله آنذاك عبر شبكات التواصل الاجتماعي يجمعه بمدير أعمال البطل العالمي الأمريكي فلويد.

جاء فيه: ” هيا يا فلويد، أنا جاهز للنزال ضدك، بطلان لم يهزما نهائيًا، هيا لنلتقي ..”، إلا أن النزال لم يكتب له النجاح بسبب شروط البطل الروسي حبيب.

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ولم يتعرض الأمريكي فلويد مايويذر 44 عامًا الذي اعتزال رياضة الفنون القتالية في عالم 2015، مع الإبقاء على خوض النزالات الاستعراضية، لأي هزيمة في خوض 50 نزلاً، حيث حقق الفوز في 27 نزال منها بالضربة القاضية خلال مسيرته الاحترافية.

اعتزال حبيب نورمحمدوف

وأعلن البطل الروسي حبيب بشكل مفاجئ اعتزال الفنون القتالية المختلطة، بعد تحقيقه الفوز على الأمريكي جاسين غايتجي في ال24 من شهر أكتوبر عام 2020.

وأقيم النزال في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لينهي مسيرته كذلك من دون هزائم بعد خوضه 29 نزلاً في تاريخ مسيرته الاحترافية.

ورغم قرار اعتزاله عالم رياضة الفنون القتالية، إلا أن كشف الأسبوع الماضي عبر وسائل الإعلام الروسية عن إمكانية العدول عن هذا القرار من أجل العودة من جديد إلى حلبات القتال.

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