الاتحاد المصري يعلن تفاصيل عقوبة مدرب الزمالك كارتيرون

فرض الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة قاسية على المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون”، بالإيقاف لمة مباراتين مع تغريمه ماليًا بسبب السلوك الغير الرياضي في مباراة الإسماعيلي على كأس مصر.

طرد مدرب الزمالك كارتيرون

وتعرض المدير الفني لفريق الزمالك المصري للطرد في المباراة الأخيرة لفريقه أمام منافسه الإسماعيلي، نتيجة اعتراضه على حكم المباراة بعد تعرض اللاعب أشرف بن شرقي للطرد إلى جانب نزوله إلى أرضية الملعب.

وقررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي لها، إيقاف مدرب فريق الزمالك الفرنسي كارتيرون لمباراتين مع فرض عليه غرامة مالية قدرت نحو 70 ألف جنيه مصري بسبب السلوك الغير الرياضي.

كارتيرون والتحريض

وبين الاتحاد المصري، بأن السلوك الغير الرياضي الذي قام به مدرب الزمالك كارتيرون، هو تحريض اللاعبين على الانسحاب من المباراة أمام نظيره الإسماعيلي في دور ال16 من منافسات كأس مصر.

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إيقاف نجوم الزمالك

وقررت الاتحاد المصري إيقاف اللاعب المغربي أشرف بن شرقي الذي تلقى البطاقة الحمراء في المباراة في الدقيقة ال45 مع نهاية أحداث الشوط الأول مباراة واحدة، بعد حصوله على إنذارين في مباراة الإسماعيلي.

🔴 قرارات إدارة المسابقات:

ايقاف كارتيرون مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه …⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/rakWOFz7zR — EFA.eg (@EFA) May 29, 2021

وكذلك إيقاف لاعبين الزمالك التونسي فرجاني ساسي ومواطنه حمزة المثلوثي لمباراة واحدة، بعد حصولها على الإنذار الثالث في المباراة ذاتها، حيث من المقرر أن يغيب كارتيرون وثلاثي لاعبي الزمالك عن مواجهة الجونة اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة ال25 من الدوري المصري.

مباراة الزمالك والإسماعيلي

وشهد لقاء مباراة الزمالك ومنافسه الإسماعيلي أجواء من التوتر والضغط الكبير بين الفريقين المنافسين في اللقاء، إلى جانب تلقي عدد من نجوم الزمالك عدد من البطاقات من بينهم مدرب الزمالك كارتيرون الذي تعرض للطرد مع نهاية منتصف الشوط الأول.

واستطاع فريق الزمالك حسم المباراة بهدف اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة ال41 بتسديدة قوية جاءت على يسار حارس مرمى فريق الإسماعيلي، ليتعرض بعدها بدقائق إلى الطرد من المباراة وتلقيه البطاقة الحمراء.

وحافظ فريق الزمالك المصري على النتيجة بعد استكمال المباراة بعشرة من اللاعبين، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف وحيد في اللقاء.

الزمالك وصدارة الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 54 نقطة، بفارق كبير عن حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري الذي يحتل الوصافة برصيد 41 نقطة.

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