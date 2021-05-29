مانشستر سيتي يعرض رياض محرز للبيع لتمويل صفقة مهمة

كشفت صحيفة بريطانية، عن مفاجأة مدوية لعشاق ومحبي اللاعب الجزائري الدولي المحترف في فريق مانشستر سيتي رياض محرز 30 عامًا، عن نية النادي بيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر سيتي ورياض محرز

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” في تقرير لها، أن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإسباني “بيب غوارديولا”، قد استقر على طرح اسمي اللاعبين رياض محرز ورحيم سترلينغ للبيع عند فتح فترة الانتقالات الصيفية.

صحيفة ديلي ميل 🗞 مانشستر سيتي يدرس الاستغناء عن رياض محرز وستيرلينج هذا الصيف 🤔 إدارة النادي ترغب في بيع الثنائي لتمويل صفقات جديدة مثل هاري كين 🤯 pic.twitter.com/UHXRdR9KAB — كورة شو | KOORA SHOW (@Koorashow_ksa) May 29, 2021

وأردفت الصحيفة، أن قائمة اللاعبين الغير المحصنين في فريق مانشستر سيتي تضم المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت والتفكير في بيعهم مع موسم الانتقالات القادمة.

تحقيق العائد المادي

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جاهزة لمناقشة العروض والتي قد تصل إلى نجمي الفريق رياض محرز ورحيم سترلينغ والتفكير في بيعهما لتحقيق العائد المادي الكبير.

رياض محرز: "ربما هو نهائي دوري الأبطال، ولكنه لقاء كرة قدم كأي لقاء بالنسبة لي." pic.twitter.com/Kpu7mp4MGk — #احداث_الكرة_الإنجليزية (@Silvr_EPL) May 27, 2021

وعقد صفحة مهمة للفريق مع اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام وجاك غريليش صانع الأهداف في فريق أستون فيلا.

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وأضافت الصحيفة، أن فريق أرسنال مهتم في التعاقد مع اللاعب رحيم سترلينغ البالغ من العمر 26 عامًا، وزميله رياض محرز 30 عامًا.

لكن إمكانيات أرسنال المادية تشكل عقبة في إتمام الصفقتين معًا، إلى جانب اهتمام ريال مدريد وبرشلونة الذي سيدخل السباق في التعاقد مع سترلينغ.

عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي

وينتهي عقد اللاعب الجزائري محرز مع فريق مانشستر سيتي في صيف يونيو عام 2023م، وكان اللاعب الإنجليزي الدولي رحيم سترلينغ قد فقد مركزه في التشكيلة الأساسية للفريق.

بينما نجح محرز بقوة في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية مساهمًا في مساعدة الفريق التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب والإياب الدور النصف النهائي في شباك باريس سان جيرمان.

وانضم محرز إلى صفوف فريق مانشستر سيتي في صيف عام 2018م، بعد موسمين من التتويج بلقب أفضل العب في الدوري الإنجليزي وتتويجه بالدوري مع فريق ليستر سيتي.

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