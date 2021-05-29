القبض على مشهورة سناب في السعودية سكرانة وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش!

كشفت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش.

مشهورة سناب في السعودية الى التحقيق

واشار حساب أحد تلك الحسابات إلى أنه يجري استكمال كافة الإجراءت مع المشهورة السعودية والتحقيق معها واحالتها الى النيابة العامة.

ولم تذكر الحسابات اسم المشهور المقصودة في الخبر، كما لم يصدر اي تعليق من الجهات الرسمية في السعودية عن الواقعة.

القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش وجاري أستكمال كافة ألاجراءت والتحقيق معها واحالتها الى النيابة العامة .. pic.twitter.com/0OZLVO4uuh — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 28, 2021

القبض على هند القحطاني في أمريكا!!

وكان نجم مواقع التواصل الاجتماعي ريان جيلر، اعلن القبض على هند القحطاني، واقتيادها للتحقيق في قسم الشرطة بمقاطعة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.

ونشر ريان جيلر صورة عبر حسابه على (سناب شات) لسجل الشرطة يؤكد أنباء القبض على هند القحطاني.

وكتب في تعليقه: (هند القحطاني على ذمة التحقيق في سان دييغو بتهمة استغلال أطفالها.. دعواتكم الله يفك عوقها.. ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق بموضوع مخالف ولا توجد تهمة إلى حد الآن.. وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا).

وبعد انتشار تلك الشائعات ظهرت القحطاني بنفسها عبر حسابها على “سناب شات” ونفت تلك الأخبار وهاجمت “ريان جيلر” الذي كان سببا في انتشارها.

تلا ذلك ظهور “ريان جيلر” الذي نشر تلك الصورة معتذرا لهند، وموضحا أنه نشر ما شاهده فقط من باب الخوف عليها والدعاء لها.

قصر هند القحطاني .. هل هو هدية رجل قطري!

في شأنٍ آخر، نفت السعودية هند القحطاني ما يتداول عن قيام قطري بإهدائها القصر الذي تعيش فيه مع أولادها في أمريكا، وقالت: “كله بدراهمي وفلوسي”.

وقالت هند القحطاني، عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق“سناب شات: ”غير صحيح أني معرفة على قطري وهو معطيني القصر.. كله بدراهمي وفلوسي.. شوفوا يا معشر النساء ما في رجال بيعطيكم في هالكون الواسع.. والله ما في رجال أعطاني ريال واحد إلا الرجال اللي أسويلهم إعلانات“.

وأوضحت: ”عمري ما جالي فلوس إلا من بيزنسي الخاص أو من المعلنين.. وأنا لو في حياتي رجل طلعتوا لكم وأخليكم تشوفوه أو على الأقل هقول“.

وقالت هند إن دخلها الأساسي هو الإعلانات التي تقوم بعملها عبر حسابها على ”سناب شات“، هذا بالإضافة إلى امتلاكها شركة استيراد وتصدير.

وأكدت أن كل شيء تمتلكه من أموالها، حتى عندما كانت متزوجة من والد أبنائها كانت هي المسؤولة عن شراء أغراضها الشخصية.

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