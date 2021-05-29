حقيقة شجار اللاعب محمد صلاح مع زوجته بسبب ممثلة مصرية

أثارت الفنانة المصرية إيمان العاصي حالة من الجدل لدى جماهير وعشاق النجم المصري الدولي محمد صلاح 28 عامًا مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد نشرها صورة لرمز وشمها الجديد عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

جماهير محمد صلاح

واعتقد عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنانة المصرية إيمان العاصي قامت بوشم أول أحرف من اللاعب محمد صلاح “MS”، بعدما شاركت صورة على صفحتها الشخصية على موقع “انستغرام”.

وشم الفنانة المصرية إيمان العاصي الذي أثار الجدل لدى جماهير محمد صلاح

حقيقة وشم الفنانة إيمان العاصي

وكشفت وسائل الإعلام المصرية عن حقيقة الرمز الذي وشمته الفنانة المصرية إيمان العاصي على ظهرها، حيث أنه يرمز إلى معنى “Virgo” أي برج العذراء، والتي تنتمي له الفنانة، والمولودة في 28 أغسطس عام 1985م.

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وليست المرة الأولى التي تظهر بها الفنانة العاصي بهذا الوشم، حيث أنها اعتادت على إظهاره منذ فترة طويلة خلال العديد من الصور المختلفة.

شائعات محمد صلاح وانفصاله عن زوجته

وكان في وقت سابق، أثار اللاعب المصري محمد صلاح الشكوك لدى المتابعين في شهر إبريل/ نيسان من العام الجاري، حول خلافه مع زوجته ماجي صادق بعد قيامه بحذف جميع صور الأخيرة من على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ.

وقد تبين ذلك بعد تحويلها إلى مادة جدلية بين المتابعين عبر شبكات التواصل، والحديث عن انفصال صلاح عن زوجته، أنها كانت شائعات أثارها النشطاء بين جمهور ومحبي اللاعب محمد صلاح.

قصة الحب الطويلة

وقد تعرف محمد صلاح على زوجته ماجي صادق خلال دراسته في مدرسة ” محمد الطنطاوي” في محافظة الغربية مسقط رأس اللاعب التي ولد وعاش فيها ليعيش قصة حب استمرت نحو 10سنوات.

وسافر اللاعب صلاح الذي كان يلعب في صفوف فريق المقاولون العرب من أجل الاحتراف إلى فريق بازال السويسري. ليعود في إجازته عام 2013م ويتم زاوجه من المصرية ماجي صادق.

محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في ليفربول موسم 20_21

فخر بلادي 👑#محمد_صلاح pic.twitter.com/0NE5ZGOA0v — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) May 25, 2021

وأنجب محمد صلاح طفلتين وأطلق على ابنته الأولى اسم “مكة” التي أخذت الصدى الواسع عبر الإعلام والصحافة الإنجليزية، وزاد من ذلك بعد انضمامه إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ثم أنجب طفلته الثانية “كيان” في عام 2020م.

ويحرص اللاعب المصري صلاح خلال تصريحات والمقابلات الصحفية، عدم الحديث عن حياته الخاصة بأسرته أو اقحامها في وسائل الإعلام العربية أو العالمية.

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