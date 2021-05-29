الشرطة الأردنية تهدم خيمة الاعتصام مع النائب أسامة العجارمة
أسامة العجارمة
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حشود عشائرية تصل مقر إقامة النائب أسامة العجارمة بعد هدم الشرطة خيمة مناصريه

كتب وطن
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن مقاطع مصورة تظهر تجمعات عشائرية أمام مقر إقامة النائب أسامة العجارمة، الذي تم تجميد عضويته بمجلس النواب لمدة عام بعد تطاوله على المجلس.

أسامة العجارمة

وزحف أنصار أسامة العجارمة وأبناء عشيرته إلى مقر إقامته عقب هدم قوات الأمن الأردنية، للخيمة التي أقامها أفراد العشيرة لاستقبال مناصريه المعترضين على قرار تجميد عضويته.

وكانت قوة أمنية هدمت، اليوم السبت، خيمة أقيمت لاستقبال مؤازري النائب أسامة العجارمة، وذلك عقب قرار مجلس النواب بتجميد عضويته عاما واحدا، الأربعاء الماضي.

كما عملت الأجهزة الأمنية على تفريق تجمهر من مؤازري العجارمة في ناعور جنوب العاصمة عمان أمس، الجمعة، بعدما أقدموا على إغلاق طريق البحر الميت الحيوي.

من جانبه حذر وزير الداخلية مازن الفراية في بيان اليوم، السبت، من الدعوة لأي تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطني الأردني والأمن المجتمعي واستغلالها لتنفيذ اجندات خاصة للعبث بالأمن الوطني وترويع الآمنين.

وشدد الفراية في بيانه على أن الدولة لن تسمح بالإساءة إلى مسيرة 100 عام مشرفة (في بناء هذا الوطن ومؤسساته ساهم فيها أبناؤنا واجدادنا وبذل خلالها الغالي والنفيس في الدفاع عن مقدسات الأمة وقضاياها الوطنية العادلة.)

وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستقوم بإنفاذ القانون ومنع أي تجمعات ومظاهرات خارجة عن القانون وفق ما يتطلبه الموقف وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الأردني.

مجلس الأعيان يطالب بالحفاظ على هيبة الدولة

هذا وطالب مجلس الأعيان الجهات المعنية، السبت، بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي والعمل على إثارة الفتن ونشر الفوضى، وعليها تطبيق القانون والتصدي لكل من يخرج على النظام العام ويتطاول على هيبة الدولة ويروع الأمنين.

وأشار المجلس في بيان، أن “مثل هذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها، فأمن الوطن والمواطن ثابت لا يمكن قبول التعدي عليه أو تشويهه، وأي فعل أو عمل يمسه مرفوض وليس أمرا للمجاملة أو المراوغة والمداهنة”.

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وأكد “في ظل الظروف التي نمر بها والتحديات التي تواجهنا والمؤامرات التي تحاك ضد بلدنا، من الواجب تفويت الفرصة على من يحاولون زعزعة أمننا أو يستغلون أي ظرف لإشاعة الفتن وإذكاء الفوضى”.

ورفض مجلس الأعيان، “محاولات البعض بنوايا خبيثة مغلفة بمطالب شعبوية ومظلمية غير واقعية خلق حالة من الفوضى بمختلف الوسائل داخل الوطن في إطار ممنهج ومدروس، يستهدف تشويه سمعة الأردن، وتكريس نظرية أنه يعيش انفلاتا أمنيا، بهدف ضرب حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها في ظل محيط ملتهب من حولنا ومليئ بالصراعات”.

وأضاف أن “أيّ مطلب حق أو مشروع لن يتحقّق بأساليب الاستقواء أو الإملاء، بل بالحوار والنقاش، ولذا فإن الجهات المعنية عليها التصدي بحزم وبلا تردد أو إبطاء بسرعة محاسبة الخارجين على النظام العام، وما يرتكبونه من أفعال مدانة ومرفوضة بحق الوطن الأمن المستقر، فلا يجوز تحت أي مبرر أن يبقى هؤلاء دون محاسبة وعقاب رادع”.

عيد النعيمات يعلق

من جانبه أوضح النائب عيد النعيمات، سبب غيابه عن جلسة مجلس النواب الطارئة والاستثنائية الخميس، للنظر في قضية النائب اسامة العجارمة.

وبين النعيمات في حديثه لقناة “رؤيا” الأردنية أنه تغيب عن الجلسة بسبب استشهاد ابن عمه، فكان الأمر يقتضي وجوده بين أهله وعشيرته، لاستقبال التعازي.

وقال النائب النعيمات إنه لو حضر الجلسة الطارئة، لكان قد تعمد تأجيل التصويت على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة، لأخذ الوقت الكافي والنقاش ومحاولة تقريب وجهات النظر بين النائب وزملائه، ولكان سعى جاهدا لترتيب الأمور بطريقة أخرى، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يمكن أن يصوت على شيء لم يسمعه أو يشاهده.

وأشار إلى أن هناك أخطاء كثيرة تحدث في مجلس النواب، ومؤسسات الدولة، وأنها تحل بأساليب وطرق مختلفة.

ولفت إلى أن ما أثار غضب النائب العجارمة هو السؤال ذاته الذي طرحه الشارع الأردني حول انقطاع الكهرباء عن المملكة، لكنه لم يحصل على إجابة كافية من الحكومة.

وقال إن النواب لم يتماسكوا ويشدوا من أزر زميلهم العجارمة، فكان من الطبيعي أن يغضب ويعبر بطريقته الخاصة.

وأضاف النعيمات أن الشارع الأردني يتساءل عن سبب استعجال مجلس النواب في البت بقضية النائب أسامة العجارمة، في حين لم يبت في أمور أخرى عاجلة.

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