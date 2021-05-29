حشود عشائرية تصل مقر إقامة النائب أسامة العجارمة بعد هدم الشرطة خيمة مناصريه

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن مقاطع مصورة تظهر تجمعات عشائرية أمام مقر إقامة النائب أسامة العجارمة، الذي تم تجميد عضويته بمجلس النواب لمدة عام بعد تطاوله على المجلس.

أسامة العجارمة

وزحف أنصار أسامة العجارمة وأبناء عشيرته إلى مقر إقامته عقب هدم قوات الأمن الأردنية، للخيمة التي أقامها أفراد العشيرة لاستقبال مناصريه المعترضين على قرار تجميد عضويته.

وكانت قوة أمنية هدمت، اليوم السبت، خيمة أقيمت لاستقبال مؤازري النائب أسامة العجارمة، وذلك عقب قرار مجلس النواب بتجميد عضويته عاما واحدا، الأربعاء الماضي.

كما عملت الأجهزة الأمنية على تفريق تجمهر من مؤازري العجارمة في ناعور جنوب العاصمة عمان أمس، الجمعة، بعدما أقدموا على إغلاق طريق البحر الميت الحيوي.

قوة أمنية تهدم خيمة المؤازرة للنائب العجارمة

قامت قوه أمنية بهدم "خيمة" اقيمت لاستقبال المؤازين للنائب اسامة العجارمة، بعد قرار مجلس النواب تجميد عضويته عاما واحداً. pic.twitter.com/NT1WQ1XUCD — الأردنية نت (@alurdunyya) May 29, 2021

من جانبه حذر وزير الداخلية مازن الفراية في بيان اليوم، السبت، من الدعوة لأي تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطني الأردني والأمن المجتمعي واستغلالها لتنفيذ اجندات خاصة للعبث بالأمن الوطني وترويع الآمنين.

وشدد الفراية في بيانه على أن الدولة لن تسمح بالإساءة إلى مسيرة 100 عام مشرفة (في بناء هذا الوطن ومؤسساته ساهم فيها أبناؤنا واجدادنا وبذل خلالها الغالي والنفيس في الدفاع عن مقدسات الأمة وقضاياها الوطنية العادلة.)

يوم أمس شفت التعليقات الساخرة بخصوص واقعة حمل السيف من قبل نائبنا أسامة العجارمة … بكل بساطة قبيلة بني حسن قامت بإهداء السيف للنائب أسامة العجارمة ولأن شبان بني حسن جاءت إلى مضارب العجارمة قام برفع السيف المهدى له إكراماً لحضورهم.#كلنا_اسامه_العجارمة pic.twitter.com/YnxMbWazav — Rashed (@mubaidin_rashed) May 29, 2021

وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستقوم بإنفاذ القانون ومنع أي تجمعات ومظاهرات خارجة عن القانون وفق ما يتطلبه الموقف وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الأردني.

مجلس الأعيان يطالب بالحفاظ على هيبة الدولة

هذا وطالب مجلس الأعيان الجهات المعنية، السبت، بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي والعمل على إثارة الفتن ونشر الفوضى، وعليها تطبيق القانون والتصدي لكل من يخرج على النظام العام ويتطاول على هيبة الدولة ويروع الأمنين.

إعادة بناء بيوت الشعر المؤيدة للنائب اسامة العجارمة امام مجلس عشائر العجارمة وسط حضور الآلاف من ابناء الاردن.#الاردن pic.twitter.com/ahBIz9QPWC — هلا العبادي🇯🇴💙 (@HalaZAlabbadi1) May 29, 2021

وأشار المجلس في بيان، أن “مثل هذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها، فأمن الوطن والمواطن ثابت لا يمكن قبول التعدي عليه أو تشويهه، وأي فعل أو عمل يمسه مرفوض وليس أمرا للمجاملة أو المراوغة والمداهنة”.

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وأكد “في ظل الظروف التي نمر بها والتحديات التي تواجهنا والمؤامرات التي تحاك ضد بلدنا، من الواجب تفويت الفرصة على من يحاولون زعزعة أمننا أو يستغلون أي ظرف لإشاعة الفتن وإذكاء الفوضى”.

ورفض مجلس الأعيان، “محاولات البعض بنوايا خبيثة مغلفة بمطالب شعبوية ومظلمية غير واقعية خلق حالة من الفوضى بمختلف الوسائل داخل الوطن في إطار ممنهج ومدروس، يستهدف تشويه سمعة الأردن، وتكريس نظرية أنه يعيش انفلاتا أمنيا، بهدف ضرب حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها في ظل محيط ملتهب من حولنا ومليئ بالصراعات”.

وأضاف أن “أيّ مطلب حق أو مشروع لن يتحقّق بأساليب الاستقواء أو الإملاء، بل بالحوار والنقاش، ولذا فإن الجهات المعنية عليها التصدي بحزم وبلا تردد أو إبطاء بسرعة محاسبة الخارجين على النظام العام، وما يرتكبونه من أفعال مدانة ومرفوضة بحق الوطن الأمن المستقر، فلا يجوز تحت أي مبرر أن يبقى هؤلاء دون محاسبة وعقاب رادع”.

عيد النعيمات يعلق

من جانبه أوضح النائب عيد النعيمات، سبب غيابه عن جلسة مجلس النواب الطارئة والاستثنائية الخميس، للنظر في قضية النائب اسامة العجارمة.

وبين النعيمات في حديثه لقناة “رؤيا” الأردنية أنه تغيب عن الجلسة بسبب استشهاد ابن عمه، فكان الأمر يقتضي وجوده بين أهله وعشيرته، لاستقبال التعازي.

وقال النائب النعيمات إنه لو حضر الجلسة الطارئة، لكان قد تعمد تأجيل التصويت على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة، لأخذ الوقت الكافي والنقاش ومحاولة تقريب وجهات النظر بين النائب وزملائه، ولكان سعى جاهدا لترتيب الأمور بطريقة أخرى، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يمكن أن يصوت على شيء لم يسمعه أو يشاهده.

وأشار إلى أن هناك أخطاء كثيرة تحدث في مجلس النواب، ومؤسسات الدولة، وأنها تحل بأساليب وطرق مختلفة.

ولفت إلى أن ما أثار غضب النائب العجارمة هو السؤال ذاته الذي طرحه الشارع الأردني حول انقطاع الكهرباء عن المملكة، لكنه لم يحصل على إجابة كافية من الحكومة.

وقال إن النواب لم يتماسكوا ويشدوا من أزر زميلهم العجارمة، فكان من الطبيعي أن يغضب ويعبر بطريقته الخاصة.

وأضاف النعيمات أن الشارع الأردني يتساءل عن سبب استعجال مجلس النواب في البت بقضية النائب أسامة العجارمة، في حين لم يبت في أمور أخرى عاجلة.

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